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 Общество
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 Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс.. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Днепре задержали старшего следователя областного управления Нацполиции после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, старший лейтенант требовал 10 тысяч долларов США от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства. Следователя задержали в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице. ФОТО

Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс. 01Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс. 02Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс. 03Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс. 04



(Фото и видео СБУ)
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Після побиття разом з "тітушками" 9-го травня ветеранів АТО - поліції в Дніпрі немає..
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Да в конце то концов! Что творится у нас в государстве? А , пиридасты соевые?
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Его кто за руку туда тащил за взяткой, Гройсман, Аваков или лично Порошенко
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Встречный вопрос: кто вашего петю тянул в Панамские офшоры в то время, когда наши солдаты гибли в Иловайском котле?
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Вы на мой ответили? Прям стесняюсь спросить за 5-ю графу
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Повысьте ему зарплату за это.
У нас так принято со взяточничеством бороться.
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ну кто столько берет???? ну пора уже "брать по-новому" - десятками миллионов или миллиардов, а лучше пусть взятку переводят сразу в оффшор и слепой траст
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абздец.
каждый день 3-5 новостей на тему "брал-приняли".
скольких тогда "не приняли" из тех кто брал?
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а вдруг он член дружественного клана??? надо договариваться
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Что скажет товарищ Авакян по поводу этого случая.
Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс. - Цензор.НЕТ 314
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а ничего не скажет. Ему пох на все,кроме его личного интереса. Вон,генерал свинтил - и Авакян молчит. А за следователя он тем более промолчит.
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Блеать, надо им зарплаты еще в 10 раз поднять - тогда точно брать не будут....Может быть
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Сакральная цифра 10тыс.$ сегодня:
Полицейские Харьковщины, вымогавшие у бизнесмена $10 тыс., задержаны в столице
Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки.
Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс
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Какой неаккуратный следователь!
А мог бы десятку поиметь.
Не аккуратненько.Полный не профессионализм!
Молодой наверно.
Но ничего научится.
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Даже генерал с Департамента полиции охраны стеснялся такие сумы брать. Наверное потому и подставу сделали, что мало брал) Да и смотрю, что такса в 10 тис. сейчас ходовая.

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"Погорел на взятке" должно выглядеть как-то так...

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Хорошая у следователей работа! Им платят огромные деньги, чтобы они свою работу не делали . Высокооплачиваемое безделье
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Это старые,опытные следователи,которые прошли Крым,Рим,медные трубы и люстрацию Деканоидзе их беречь надо,как зеницу ока.Так кажется выступал Аваков и ему подобные.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСтарший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс.. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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