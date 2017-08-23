 Старший следователь полиции в Днепре погорел на взятке в $10 тыс.. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, старший лейтенант требовал 10 тысяч долларов США от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства. Следователя задержали в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото и видео СБУ)
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У нас так принято со взяточничеством бороться.
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каждый день 3-5 новостей на тему "брал-приняли".
скольких тогда "не приняли" из тех кто брал?
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А мог бы десятку поиметь.
Не аккуратненько.Полный не профессионализм!
Молодой наверно.
Но ничего научится.
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