 "Це знамено рідне - злото й синева", - поздравление бойцов 36-й бригады с Днем Государственного флага. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ ролик с поздравлением был размещен в You tube
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На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(30)
В Броварах ко Дню Независимости устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. ФОТО(106)
Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)(145)
Вскоре государственный флаг будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что достойны своих предков, - Полторак(52)
Оккупационное командование РФ расширило полномочия карательных органов "Л/ДНР", - ГУР(8)
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе(56)
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