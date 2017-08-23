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Все про:День независимости (729) поздравление (650) флаг (790) 36 отдельная бригада морской пехоты (2)

 "Це знамено рідне - злото й синева", - поздравление бойцов 36-й бригады с Днем Государственного флага. ВИДЕО

36-я бригада морской пехоты торжественно поздравила всех украинцев с Днем Государственного Флага Украины и наступающим Днем Независимости!

Как сообщает Цензор.НЕТ ролик с поздравлением был размещен в You tube



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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Це знамено рідне - злото й синева", - поздравление бойцов 36-й бригады с Днем Государственного флага. ВИДЕО
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