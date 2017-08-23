 Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО

Так, по словам Луценко, благодаря ряду изменений, принятым в последнее время к пенитенциарному законодательству, оно было значительно либерализовано и гуманизировано, что является заслугой и депутатского корпуса, и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской. "Но, к сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, указывает на полное пренебрежение законом со стороны руководства данного заведения", - отметил он, добавив, что вообще вызывает шок, что человек, приговоренный к пожизненному сроку наказания за убийство, был расконвоирован и, днями не заходя в свою камеру, свободно передвигалась по территории СИЗО. - Для меня это шок и как для Генпрокурора, и как для бывшего министра внутренних дел, и даже как для бывшего зэка. Это шок. То, что случилось с его жертвой еще больший шок. Но то, что додумалось делать после этого руководство пенитенциарной службы также шок".
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Комментируя применение физической силы к заключенным, Юрий Луценко отметил: "Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового без разбора избиение является и незаконным, и просто шокирующим".
Также Юрий Луценко сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа, не только руководителя следственного изолятора, но и о судьбе всей пенитенциарной службы. "Работа там - низкооплачиваемая, а сама служба коррумпирована, пренебрегает законами и неэффективна. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал, и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиениям людей в этих государственных учреждениях", - отметил Юрий Луценко.
Напомним, что 17 авгутса стало известно, что заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО. После этого прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. В ответ Минюст, в ведомстве которого сейчас находится Пенитенциарная служба, заявил: "В Одесском СИЗО заключенных не избивают, ни одной жалобы нет". В ответ ГПУ обнародовала кадры с видеокамер в СИЗО на которых запечатлено избиение сотрудниками пенитенциарной службы заключенных.
Прокурор-зек))))))))))))))))))))))
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Просто "Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок", это сильно сказано незаменимым пгокугогом от команды вэликого победуна пэти
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Водку пьёт прокурор за стаканом стакан.
А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит его дочь и какой-то жиган.
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югик!это не шок..это ваше настоящее обличие,лгуны-проходимцы,продажные прохиндеи..
а шок будет когда вас начнут по столбах фонарных...
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