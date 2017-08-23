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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8855) избиение (11174) Луценко (7082) Одесса (5856) СИЗО (987) убийство (5142)

 Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО

В среду, 23 августа 2017 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время визита в Запорожье прокомментировал ситуацию относительно событий в Одесском следственном изоляторе, вызвавшую широкий общественный резонанс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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Так, по словам Луценко, благодаря ряду изменений, принятым в последнее время к пенитенциарному законодательству, оно было значительно либерализовано и гуманизировано, что является заслугой и депутатского корпуса, и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской. "Но, к сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, указывает на полное пренебрежение законом со стороны руководства данного заведения", - отметил он, добавив, что вообще вызывает шок, что человек, приговоренный к пожизненному сроку наказания за убийство, был расконвоирован и, днями не заходя в свою камеру, свободно передвигалась по территории СИЗО. - Для меня это шок и как для Генпрокурора, и как для бывшего министра внутренних дел, и даже как для бывшего зэка. Это шок. То, что случилось с его жертвой еще больший шок. Но то, что додумалось делать после этого руководство пенитенциарной службы также шок".

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Комментируя применение физической силы к заключенным, Юрий Луценко отметил: "Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового без разбора избиение является и незаконным, и просто шокирующим".

Также Юрий Луценко сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа, не только руководителя следственного изолятора, но и о судьбе всей пенитенциарной службы. "Работа там - низкооплачиваемая, а сама служба коррумпирована, пренебрегает законами и неэффективна. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал, и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиениям людей в этих государственных учреждениях", - отметил Юрий Луценко.

Напомним, что 17 авгутса стало известно, что заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО. После этого прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. В ответ Минюст, в ведомстве которого сейчас находится Пенитенциарная служба, заявил: "В Одесском СИЗО заключенных не избивают, ни одной жалобы нет". В ответ ГПУ обнародовала кадры с видеокамер в СИЗО на которых запечатлено избиение сотрудниками пенитенциарной службы заключенных.
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С заголовка я упал под стол))))))))))))))))
Прокурор-зек))))))))))))))))))))))
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Вылезай. А дважды судимый президент, а мэр-рекетир, а зам главного прокурора, который на гульке "Мурку" заказывает... Всех перечислять- клавиатуру сотрёшь..
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папрашу!!!!!!!!!!!!!! Тот дваждынесудимый и легетимный, не путай даунбасцев))) А, мэрами - рекетирами нас не удивишь вообще(((
Просто "Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок", это сильно сказано незаменимым пгокугогом от команды вэликого победуна пэти
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А кто контроль осуществляет,надзор,Юра не стыдно?
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Вот за красным столом, отуманенный дымом,
Водку пьёт прокурор за стаканом стакан.
А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит его дочь и какой-то жиган.
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причём , в качестве зека , юра был гораздо полезнее своей стране
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в УКРАИНЕ все..... либо ПРЕЗИДЕНТ - зэк , либо ГЕН. ПРОКУРОР , либо ПРЕМЬЕР МИНИСТР !!!! куда ЧЕСТНОМУ ГРОМАДЯНЫНУ податься ?????
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Блин, такое ощущение,что они живут в другом токсичном миру. Как будто он не знал,что происходит.Сам же находился ТАМ.Слов нет
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Вот интересно, хоть один из украинцев допускал мысль, что при новой власти генпрокурором будет зек?
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Легко, совок то еще не полностью выветрился, Ленин со Сталиным тоже зэками были .
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- это шок -

югик!это не шок..это ваше настоящее обличие,лгуны-проходимцы,продажные прохиндеи..
а шок будет когда вас начнут по столбах фонарных...
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Видно , шо уже за правдой сходил, и ноги до жеппы стёр... Быдло картавое , необразованное.....
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А для меня шок, что подобный тебе депил возглавляет ГПУ. Я понимаю что кум... но пля, всему есть предел?
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Ну тогда представь что генпрокурором станет его жена .
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Это сценарий фильма Тупой и еще тупее Украинский вариант?
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Так только вчера была статья что жалоб от зеков в этом СИЗО нет.)))
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его подчиненные 3 раза в месяц обязаны проверять это СИЗО, и оно теперь рассказывает какую то куйню? Там годами беспредел был, где были твои "наглядовики" все это время? Пижон телевизионный...
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От зека до генпрокурора - самая головокружительная карьера (для пенитенциарной системы)!
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но процесс обратим (от генпрокурора до зека ещё быстрей)!
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Уважаемый Юрий Витальевич, это вы еще не побывали на самом дне наших "исправительных" учреждений. Вот где ад, вот где беззаконие и падение нравственных устоев общества. А то, где были вы, - санаторий. Вы уже из зека генпрокурором стали, а разве порядка, справедливости, правосудия в стране стало больше? Разве стало у нас больше честных прокуроров ? Разве появились у вас, Юрий Витальевич, страх Божий и желание сделать больше добра в Украине ? Разве признались себе, что живете не по-христиански? Разве покаялись в том, что жили и живете не по совести? Вот и начните с себя и того места, на которое призваны. Глядишь, и порядка станет больше в Украине.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДля меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО
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