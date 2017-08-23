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 Общество
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 Артиллерист "ДНР" задержан в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать" в рядах боевиков. Во встрече, по словам мужчины, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за 50 тысяч рублей в месяц.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщиками огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия. Само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и имело сухпайки, изготовленные в РФ. Рядовые боевики из числа жителей Донбасса не имели никакого снаряжения и формы.

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В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования. Впоследствии он решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был задержан.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Есть ли в Донецкой области фонарные столбы? Если нет, то крепкая ветка (гiлляка) тоже подойдет.
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артилеристов ненавидять все солдаты,поголовно,даже больше чем летчиков,больше только спецназ ненавидит пилотов вертолетов
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Но но, у нас тоже есть артиллеристы, и наши очень рады когда есть поддержка арты .
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Задержали артиллериста, а завтра окажется что он "хлеб на блок пост носил" и не более.
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Откровенно говоря, если бы я волею судьбы оказался в Лугандоне, то не знаю, как бы себя повёл и что бы со мною было. Дело в том, что списки проукраинских активистов и сочувствующих Украине составлялись ФСБ задолго до 2014-го года.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоАртиллерист "ДНР" задержан в Донецкой области. ВИДЕО
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