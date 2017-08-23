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 Общество
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 На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На Потемкинской лестнице в Одессе развернули 26-метровый государственный флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", на Приморском бульваре стартовал девятый Вышиванковый фестиваль. По сложившейся традиции его участники пронесли по Потемкинской лестнице огромный государственный флаг, длина которого точно отвечает возрасту государства со дня провозглашения независимости.

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Участники акции, среди которых были военнослужащие ВСУ, подняли по ступеням желто-голубой стяг, а наверху, у памятника Дюку, исполнили государственный гимн.

Как рассказала руководитель оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова, главная цель мероприятия - в очередной раз напомнить, что Одесса - это Украина. "Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости! С тобой в сердце": в оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб. ФОТОрепортаж

Напомним, 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины.

На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 01На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 02На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 03На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 04На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 05На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 06На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 07На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 08На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 09На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 10На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 11На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 12На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 13На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 14На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 15На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины 16

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Лестницу ещё не украли?
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Все лезут на Эверест для себя, но каждый поднимает над вершиной флаг своей страны.
М.Тетчер

Высоких вам Вершин и удачных восхождений
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Флаг Украины на Эвересте.
Лише 18 українцям вдалося здійснити сходження на найвищу гору світу, висота якої сягає майже 9 тисяч метрів. Одна з них - Ірина Галай, яка стала першою українкою в історії, що підкорила Еверест. 20 травня 2016 р.


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А то землю уже всю украли . и коля пидрахуй на свободе никто его не сажает . Не тем занимаетесь ребьята .Ой не тем .
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А людей как мало ( и неудивительно почему то...с таким мэром! Люди хоть в курсе были. во сколько должны были флаг развернуть??!
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Одесса доказала в 2014 году, что она - Украина. Как говорят кацапы, можем повторить.
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Надо еще всех местных комуно-рыго ватных сепаров по этой знаменитой лестнице спустить. . С обязательным отстрелом в "пятую точку"

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Браво, Одесса! Респект! Вы - наша гордость!

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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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