 На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Участники акции, среди которых были военнослужащие ВСУ, подняли по ступеням желто-голубой стяг, а наверху, у памятника Дюку, исполнили государственный гимн.
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Как рассказала руководитель оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова, главная цель мероприятия - в очередной раз напомнить, что Одесса - это Украина. "Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство", - сказала она.
Напомним, 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины.
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М.Тетчер
Высоких вам Вершин и удачных восхождений
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Лише 18 українцям вдалося здійснити сходження на найвищу гору світу, висота якої сягає майже 9 тисяч метрів. Одна з них - Ірина Галай, яка стала першою українкою в історії, що підкорила Еверест. 20 травня 2016 р.
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