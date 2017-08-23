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Все про:ДТП (6019) Дыминский (14) Луценко (7082)

 "Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО

Человек, взявший на себя ответственность в смертельном ДТП с участием олигарха Петра Дыминского, не находился за рулем в момент столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Был ли за рулем автомобиля сам олигарх пока не установлено.

"Я четко заявляю, что человек взявший на себя ответственность в момент столкновения за рулем не был. Он специально приехал со Львова, сел за руль и все взял на себя... Был ли за рулем Дыминский сейчас не установлено", - сказал Луценко.

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В авто было двое охранник не был за рулем ! кто был за рулем не известно !
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КТО-кто ? Робот какой-нибудь японский, что и ДНК-анализ нельзя определить.
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У него модификация машины с буквами "UP" - это беспилотная версия... Так шта....
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Думаем, думаем ...

А может это марсиянин был , космит короче ... бо это только марсиянам было на руку , шобы бедный водила сам ся оговорил !
Только марияне обладают таким гипнозом , шобы водилу убедить , сбить с пантелыку , мол я был за рулём , я и некуй тут намекать на благородного мультимиллионера -- они все очень святые люди .
Видите какое благородство несчастной голодной Швейцарии решил помочь своим присудствием !
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АВТОПИЛОТ-- ОЛИГАРХ ОЛИГАРХОВИЧ ПРИДУРКОВИЧ......
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ну поражаюсь тупости олигархов сегодня достаточно посмотреть кино-сериал
( я раньше ссылался на сериал Голубая кровь-- о полиции Нью-Йорка) и там по ДНК
на подушке безопасности в похожей ситуации полиция установила-- кто именно
управлял авто на момент ДТП при аварии подушки безопасности выстреливают и
травмируют лицо человеку- чтобы спасти главное его житие-- так вот следы пота,
жиров, слюны, крови на подушке безопасности и ДНК говорят четко был за рулем
Иванов или Петров условно говоря... правда экспресс диагностика от 8 до 18
часов в зависимости от тестовых реагентов дает вероятность 77-82 процента- но
вы понимаете- что ДНК сродни отпечаткам пальцев.. если попросить помощи
Интерпола то эти ДНК перепроверят полиция Франции, Германии, Швеции чтобы не
было обвинений в подлоге..
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Они пока думают сколько с Дыминского денег снять, занесет нужную сумму и выясниться, что машина ехала сама, сбоку сидел охранни, а Дыминский, в это время, отдыхал в Швейцарии.
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Камери спостереження зафіксували Димінського за кермом Mercedes перед ДТП https://zaxid.net/kameri_sposterezhennya_zafiksuvali_diminskogo_za_kermom_mercedez_pered_dtp_n1434555
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Почалося...................... "відмазування" ублюдка!................
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ох и научились метлой мести......
их было двое !,один точно не сидел за рулем ,второй пока не известно.
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Югик, набивая цену, пошел в Ва-банк.
Получилась интересная ситуация, теперь если Деминский завезет бабла, обвиняемым будет-машина, которая сама устроила ДТП, ибо водитель уже сказали что не был за рулем, после заноса бабла и Деминский тоже не за рулем.
Интересное кино намечается.
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Яка різниця хто був за кермом, якщо за повідомленням поліції машина Димінського їхала по головній, а машина загиблої виїжджала з другорядної на головну.
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в данном случае ризныця в долларовом эквиваленте думаю не меньше 1000000, т.к. посадят того кто за рулем, пассажиров не садят. Это для Югика джек-пот, потому они за 5 дней так и не определятся кто же из 2 был за рулем.
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Если Вы такой умный, назовите причину по которой полиция 5 (ПЯТЬ !!!) дней не может огласить кто же таки из 2 (ДВУХ !!!) человек в машине, был за рулем. Есть свидетели, есть экипаж прибывший на место, есть врачи скорой, есть отпечатки на руле и ручке КПП. Но ПЯТЬ !!! дней они пишут всякую чушь, кроме того чтобы конкретно назвать фамилию. Смысл этого ?
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Когда в ДТП попадает обычный человек, кто за рулем устанавливают за 1 секунду, и если ДТП с трупом, то водитель доставляется сразу либо в СИЗО либо в реанимацию. А тут 5 дней они решают, привлечь олигарха или списать на терпилу.
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Разница большая.
Потому как позже поправились, что они оба ехали по одной дороге в одном направлении. На перекрестке Опель начал поворачивать налево, а Мерс при этом пошел на обгон по встречке в запрещенном для обгона месте.
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Ага. Причем тот что обгонял наверное еще и 200+ ехал в населенном пункте
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Якщо Югік береться до справи, то Димінському нічого боятися.
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Виновным будет признан автопилот автомобиля !
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Вбивця повинен сидіти........................ і немає значення скільки в нього грошей!!!!
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Кто был за рулем установить не удалось. Поэтому виноватых нет. А на нет и суда нет!
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лозинский-пашинский-дыминский имеют право убивать рабов безнаказанно!
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А Дыминский улетел, но обещал Юрику вернуться! Мамой клялся
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На камерах відео спостереження зі Львова видно за рулем саме Димінського. І якщо він не винен, чому втік у Швейцарію?
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Ответственность за заведомо ложные показания предусмотрена ст. 384 УК:
1 . Заведомо ложное показание свидетеля … во время проведения досудебного расследования… , -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев , или ограничением свободы на срок до двух лет.
2 . Те же действия, связанные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении , или с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений , -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В соответствии с ч.5, ст. 216 УПК:
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Какие чмошники - ети Диминский ...и остальние наши олигархи и власть имущие...Как только нужно показать что ти мужчина(пойти на похорон,помочь семье,сказать следователю что виноват,попросить судью дать строк по честному- отсидеть его) - сопли пускают и убегают подальше от ответственности...
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Если его не было (Дыминского) за рулем,почему тогда сбежал? А этому уже наверно перечислили,не хило ,что сам дает интервью.
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не надо придираться - просто мотнулся чел в Женеву по делам..., а тут какие-то лохи дело шьют... он уже и забыл...
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Потому шо на Земле существует заговор марсиян .
Токо марсиянам и было выгодно , чтобы бедный водила думал , будто он был за рулём .
Водила ж чеснейший человек , врать бы не стал , а вот злые марсияне его загипнотизировали .
Юрик он вообще такой , он ведь за что бил ногой космического мэра почти грузина Лёню ?!
Вы думаете за дерибан в Киеве - нифига . Юрик уже тогда боролся с заговором марсиян ...
Особенно после второго стакана !
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Диминський улетел в Швейцарию...Футбольному клубу *Карпаты* конец?
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Юга,на хега Дыминского выпустил?Опять проклятые законы виноваты?Так может пора с ними что то делать?Или с теми кто их сочиняет и принимает? Я вот удивляюсь почему у нас правители дурнее простых людей? Или только прикидываются идиотами?
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Когоче, все ясно: Это Тимошенко во всем виновата, а по ходу Гриценко и все остальные. А то пристали к честнейшему дубинскому!
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В точку - за рулём была Йуля ... и она тоже прилетела как и Лёня бывший мэр из космоса ...

А дыминский он душа нежная , тонкая в Украине ему тесно .
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Ну так дайте этому человеку, берущему на себя ответственность, лет несколько за дачу ложных показаний.
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Тепер розклад такий, охоронний собі вже неприємномтей заробив, якщо ше відмовиться свідчити і говорити правду може сісти як співучасник.
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у него лейкемия или т.п...так что ему ваша правда как и парашену..
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Ещё один очередной пидор -дармоед съебал за бугор от ответственности. Югик ! Бурные продолжительные аплодисменты.. Ничего нового.. Сколько загаботали, быдло-луценки ? Суки ёбаные!
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Короче говоря, бабло занесли, но мало. Ждут добавки.
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Як повідомлялося, компанія Ornex, що входить до групи "СКМ", придбала на фондовій біржі ПФТС 18 серпня по 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і ПАТ "Київенерго", виставлених на продаж ФДМ України. Ціна 25% акцій "ДТЕК Західенерго" становила 417,163 млн грн, що на 20% вище за стартову ціну, тоді як 25% акцій "Київенерго" були куплені за стартовою ціною в 759,633 млн грн.
Крім цього, Ornex 16 серпня придбала на аукціоні ФДМ 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" за стартовою ціною 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовій біржі "Іннекс".
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Охранник уже попал под несколько статей УК .прижать пусть колется сабака .
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ДНК, РНК, спектральний аналіз! Ма - яч - ня (чи фігня на пісному маслі, або олії)
Всі, хто з таким захватом зараз вхопились за розмусолювання цієї теми, напружте свої мізки та спробуйте відповісти на одне-єдине запитання: "Кого ви визнаєте винним, якщо будуть знайдені біоматеріали одразу декількох осіб, а саме: майстра з заводу "Мерседес", що монтував кермо, декількох людей, що виробляли комплектуючі до керма, "гонщика" (або декількох "гонщиків") які сідали керувати цим авто на шляху від заводу до автосалону, декілька людей, що сідали за кермо за завданням Петра Димінського, сам Димінський, декілька його чад з домочадцями, декілька поліціянтів, що встигли наслідити, тощо...?!"
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18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение об этом ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения.Источник:https://censor.net.ua/p452237
а сейчас мусорилы львовские отвечайте за свой гнилой базар.сколько олигарх занес за такое официальное сообщениеhttps://censor.net.ua/photo_news/452237/kortej_oligarha_dyminskogo_popal_v_smertelnoe_dtp_podo_lvovom_zaxidnet_foto
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Городские камеры наблюдения могут служить косвенным доказательством того, что именно Дыминский сидел за рулем Mercedes S 65 AMG, который совершил смертельное ДТП в селе Ямельня 18 августа.

"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко - Цензор.НЕТ 104

"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко - Цензор.НЕТ 7245

За рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG с государственным номерным знаком АС0277ВР четко виден мужчина в белой рубашке с коротким рукавом.

"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко - Цензор.НЕТ 3962

https://beztabu.net/kamery-nablyudeniya-snyali-chto-petr-dyminskij-nahodilsya-za-rulem-mersedesa-pered-avariej_n26401
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Юра , стоило ли вообще сидеть в тюрьме даже пол дня , чтобы так потом опустить своё реноме ?!

Ну народ ведь не туп совсем . Всё хорошо знают , что когда происходят подобные ДТП , то и 50 лет назад пальчики катали у всех , кто был в машине . А если время сейчас, что делается экспертиза ДНК , то "биоматериал" тоже положенно брать у всех , кто мог бы быть косвенно причастным , кто был в машине .

НЕ ВЕРЮ , что биоматериал для теста взяли только у одной особы . Если это так , то уже сам факт может быть уликой , для нового дела -- коррупция в следственных органах а именно в следственной группе . Это ведь не анализ кала или мочи . Это в 100 раз проще - взять слюну с ватной палочки или волос с расчёски . 5 секунд на тест . Это обычные следственные действия , не требующие warrant от суда ...
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дыминский ведь не геой ато...а вот обкуренный сынок юцика(геой ато-командиг гаубыці-когдато он же больной гаком в гамбургском аєропорту)-так вот єтот -геой(инвалид второй групі до ато) пару лет назад на туполева-в 4 часа утра-своим джипом-на встречке- переехал ланос с пяным мусором...мусорок -подох,значит он и виноват..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО
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