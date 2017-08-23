 "Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО

"Я четко заявляю, что человек взявший на себя ответственность в момент столкновения за рулем не был. Он специально приехал со Львова, сел за руль и все взял на себя... Был ли за рулем Дыминский сейчас не установлено", - сказал Луценко.
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А может это марсиянин был , космит короче ... бо это только марсиянам было на руку , шобы бедный водила сам ся оговорил !
Только марияне обладают таким гипнозом , шобы водилу убедить , сбить с пантелыку , мол я был за рулём , я и некуй тут намекать на благородного мультимиллионера -- они все очень святые люди .
Видите какое благородство несчастной голодной Швейцарии решил помочь своим присудствием !
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( я раньше ссылался на сериал Голубая кровь-- о полиции Нью-Йорка) и там по ДНК
на подушке безопасности в похожей ситуации полиция установила-- кто именно
управлял авто на момент ДТП при аварии подушки безопасности выстреливают и
травмируют лицо человеку- чтобы спасти главное его житие-- так вот следы пота,
жиров, слюны, крови на подушке безопасности и ДНК говорят четко был за рулем
Иванов или Петров условно говоря... правда экспресс диагностика от 8 до 18
часов в зависимости от тестовых реагентов дает вероятность 77-82 процента- но
вы понимаете- что ДНК сродни отпечаткам пальцев.. если попросить помощи
Интерпола то эти ДНК перепроверят полиция Франции, Германии, Швеции чтобы не
было обвинений в подлоге..
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их было двое !,один точно не сидел за рулем ,второй пока не известно.
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Получилась интересная ситуация, теперь если Деминский завезет бабла, обвиняемым будет-машина, которая сама устроила ДТП, ибо водитель уже сказали что не был за рулем, после заноса бабла и Деминский тоже не за рулем.
Интересное кино намечается.
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Потому как позже поправились, что они оба ехали по одной дороге в одном направлении. На перекрестке Опель начал поворачивать налево, а Мерс при этом пошел на обгон по встречке в запрещенном для обгона месте.
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1 . Заведомо ложное показание свидетеля … во время проведения досудебного расследования… , -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев , или ограничением свободы на срок до двух лет.
2 . Те же действия, связанные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении , или с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений , -
наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В соответствии с ч.5, ст. 216 УПК:
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Токо марсиянам и было выгодно , чтобы бедный водила думал , будто он был за рулём .
Водила ж чеснейший человек , врать бы не стал , а вот злые марсияне его загипнотизировали .
Юрик он вообще такой , он ведь за что бил ногой космического мэра почти грузина Лёню ?!
Вы думаете за дерибан в Киеве - нифига . Юрик уже тогда боролся с заговором марсиян ...
Особенно после второго стакана !
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А дыминский он душа нежная , тонкая в Украине ему тесно .
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Крім цього, Ornex 16 серпня придбала на аукціоні ФДМ 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" за стартовою ціною 143,8 млн грн. Торги проходили на фондовій біржі "Іннекс".
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Всі, хто з таким захватом зараз вхопились за розмусолювання цієї теми, напружте свої мізки та спробуйте відповісти на одне-єдине запитання: "Кого ви визнаєте винним, якщо будуть знайдені біоматеріали одразу декількох осіб, а саме: майстра з заводу "Мерседес", що монтував кермо, декількох людей, що виробляли комплектуючі до керма, "гонщика" (або декількох "гонщиків") які сідали керувати цим авто на шляху від заводу до автосалону, декілька людей, що сідали за кермо за завданням Петра Димінського, сам Димінський, декілька його чад з домочадцями, декілька поліціянтів, що встигли наслідити, тощо...?!"
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а сейчас мусорилы львовские отвечайте за свой гнилой базар.сколько олигарх занес за такое официальное сообщениеhttps://censor.net.ua/photo_news/452237/kortej_oligarha_dyminskogo_popal_v_smertelnoe_dtp_podo_lvovom_zaxidnet_foto
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За рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG с государственным номерным знаком АС0277ВР четко виден мужчина в белой рубашке с коротким рукавом.
https://beztabu.net/kamery-nablyudeniya-snyali-chto-petr-dyminskij-nahodilsya-za-rulem-mersedesa-pered-avariej_n26401
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Ну народ ведь не туп совсем . Всё хорошо знают , что когда происходят подобные ДТП , то и 50 лет назад пальчики катали у всех , кто был в машине . А если время сейчас, что делается экспертиза ДНК , то "биоматериал" тоже положенно брать у всех , кто мог бы быть косвенно причастным , кто был в машине .
НЕ ВЕРЮ , что биоматериал для теста взяли только у одной особы . Если это так , то уже сам факт может быть уликой , для нового дела -- коррупция в следственных органах а именно в следственной группе . Это ведь не анализ кала или мочи . Это в 100 раз проще - взять слюну с ватной палочки или волос с расчёски . 5 секунд на тест . Это обычные следственные действия , не требующие warrant от суда ...
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