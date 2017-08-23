 Задержан информатор "ДНР", посещавший "близких" на подконтрольной территории. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленник входил в состав одного из незаконных вооруженных формирований. Он передавал боевикам данные о перемещении, расположении личного состава и военной техники сил АТО у линии разграничения. Информацию сообщник террористов собирал и получал во время поездок на подконтрольную территорию якобы для посещения родственников.
Правоохранители задержали жителя временно оккупированного Енакиево в одном из поселков Константиновского района Донецкой области во время очередного "визита" к близким.
Информатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
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