 Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября. ВИДЕО+ФОТО

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Загрузка видео...
Сегодня, 23 августа, Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию защиты Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко, на меру пресечения в виде ареста. В итоге суд отказал защите в смене меры пресечения, Волков останется под арестом в СИЗО.
Накануне заседания под зданием Апелляционного суда активисты зажгли шины с целью привлечь внимание к вопросу расследования дел Майдана и с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни.
Поддержать активистов пришел ряд нардепов, кроме потерпевшего по данному дела Игоря Луценко ("Батькивщина"), на заседании присутствовали Борислав Береза (внефракционный), Сергей Лещенко (БПП), Светлана Залищук (БПП), Мустафа Найем (БПП), Леонид Емец (НФ), Елена Сотник ("Самопомич").
Суд рассматривает апелляцию защиты Волкова, подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко, на смену меры пресечения.
Волков, подозреваемый в организации похищения Вербицкого и Луценко.
Игорь Луценко принес на заседание суда шину.
Борислав Береза
Леонид Емец, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.
Апелляцилонный суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Волкову.
Некоторый из присутствовавших скандировали "Волкова за решетку".
Мустафа Найем.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Недавно в уголовном производстве по данному делу был арестован Александр Волков, которого следствие считает организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.
Ответить
Хто винeн на цeй раз？Хунта чи журналісти？
Ответить
Картина сюриалистическая для любого правового государства .
Человека подозревают в наиболее тяжких преступлениях притив личности (а не имущества) : убийство , похищение и ещё требуется 2 суда , чтобы его удерживать под стражей .
Должны быть законы , которые вообще запрещают для подобного рода преступлений какую либо меру пресечения , кроме содержание под стражей .
А тут пришлось даже шины жечь , чтобы добиться тривиальнейшего решения уже аппеляционного суда .
Даже сама гипотетическая возможность освобождения под залог обвиняемого в убийстве и похищении является оскорбительной для всего правосудия в целом ...
Абсурдом является само обсуждение в суде !
Ответить