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 Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября. ВИДЕО+ФОТО

Апелляционный суд Киева отказал защите Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко, в смене меры пресечения в виде ареста до 26 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.


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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Сегодня, 23 августа, Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию защиты Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко, на меру пресечения в виде ареста. В итоге суд отказал защите в смене меры пресечения, Волков останется под арестом в СИЗО.

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Накануне заседания под зданием Апелляционного суда активисты зажгли шины с целью привлечь внимание к вопросу расследования дел Майдана и с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни.

Поддержать активистов пришел ряд нардепов, кроме потерпевшего по данному дела Игоря Луценко ("Батькивщина"), на заседании присутствовали Борислав Береза (внефракционный), Сергей Лещенко (БПП), Светлана Залищук (БПП), Мустафа Найем (БПП), Леонид Емец (НФ), Елена Сотник ("Самопомич").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО

Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября 01

Суд рассматривает апелляцию защиты Волкова, подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко, на смену меры пресечения.

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Волков, подозреваемый в организации похищения Вербицкого и Луценко.

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Игорь Луценко принес на заседание суда шину.

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Борислав Береза

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Леонид Емец, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября 09

Апелляцилонный суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Волкову.

Апелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября 10

Некоторый из присутствовавших скандировали "Волкова за решетку".

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Мустафа Найем.

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Недавно в уголовном производстве по данному делу был арестован Александр Волков, которого следствие считает организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.
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Цe зрада..
Хто винeн на цeй раз？Хунта чи журналісти？
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Вообще , если честно ?!

Картина сюриалистическая для любого правового государства .

Человека подозревают в наиболее тяжких преступлениях притив личности (а не имущества) : убийство , похищение и ещё требуется 2 суда , чтобы его удерживать под стражей .

Должны быть законы , которые вообще запрещают для подобного рода преступлений какую либо меру пресечения , кроме содержание под стражей .

А тут пришлось даже шины жечь , чтобы добиться тривиальнейшего решения уже аппеляционного суда .

Даже сама гипотетическая возможность освобождения под залог обвиняемого в убийстве и похищении является оскорбительной для всего правосудия в целом ...

Абсурдом является само обсуждение в суде !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАпелляционный суд оставил подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкова под арестом до 26 сентября. ВИДЕО+ФОТО
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