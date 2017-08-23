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 Происшествия, Общество
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 Пьяный водитель маршрутки целый день возил пассажиров в Харькове. ВИДЕО

Харьковские патрульные задержали водителя маршрутки, в течении дня перевозившего пассажиров в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автобус, который ехал зиг-загами, перестраиваясь с полосы на полосу, вызвал подозрение у прохожих. Они и вызвали патрульную полицию.

Как выяснилось, автобус, работавший на маршруте №217, принадлежит ООО "Укравтотранс Плюс". Представители предприятия заявили, что водитель без ведома руководства покинул автопарк. Однако, объяснить каким образом это произошло на предприятии не смогли.

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и даже не выпустил ни кого на остановках! от конечной до конечной!!
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В первую очередь должен нести ответственность перевозчик, так что что водятла, что менеджмент барыжной конторы к ответу!
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"...задержали водителя маршрутки, в течениИ дня перевозившего пассажиров в нетрезвом состоянии"... а что, пассажиры разве не могут ехать в маршрутке в нетрезвом состоянии?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный водитель маршрутки целый день возил пассажиров в Харькове. ВИДЕО
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