 Пьяный водитель маршрутки целый день возил пассажиров в Харькове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, автобус, который ехал зиг-загами, перестраиваясь с полосы на полосу, вызвал подозрение у прохожих. Они и вызвали патрульную полицию.
Как выяснилось, автобус, работавший на маршруте №217, принадлежит ООО "Укравтотранс Плюс". Представители предприятия заявили, что водитель без ведома руководства покинул автопарк. Однако, объяснить каким образом это произошло на предприятии не смогли. Смотрите также: Пьяный водитель, пытаясь убежать от полицейских на Киевщине, сломал патрульному ногу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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