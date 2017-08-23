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 Политика Украины
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 Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева сегодня должен рассмотреть апелляцию защиты Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко, на меру пресечения в виде ареста.

Под зданием суда проходит митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Организаторы акции отмечают, что их основная цель - напомнить о необходимости привлечения к ответственности преступников, которые убивали, пытали, похищали активистов Евромайдана. В частности, расследовать дело и наказать виновных в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ключевое требование активистов - не отпускать из-под ареста пока единственного подозреваемого в эпизоде похищения активистов Александра Волкова, которому избрана мера пресечения.

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Активисты принесли с собой покрышки. Их поджег народный депутат Игорь Луценко. Поддержать акцию также пришли народные депутаты Елена Сотник и Борислав Береза.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 01

Митинг под Апелляционным судом Киева с требованием расследования дел Майдана.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 02Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 03Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 04Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 05

Перед митингующими выступил нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко.

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Также поддержать акцию пришел нардеп Борислав Береза.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 08

И нардеп Елена Сотник.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 09

Активисты принесли под здание суда шины.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 10Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 11

Позже нардеп Луценко их поджег.

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Часть активистов пошли на заседание суда.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 16

Также одну шины нардеп Луценко пронес на заседание суда.

Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни 17

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Во время Майдана, Порошенко защищал админитрацию своего шефа Януковича от протестующих, за что и получил от них по харе... работал в преступном правительстве Азарова-Януковича, косвенно причастен к расстрелу Небесной Сотни.

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А после 30 ноября еще и заявление на протестующих в ментовку накатал.
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ой мамо ще береза там піариця !!!!!!!!!!! піар на кістках як той суд їх привліче якщо вони всі втикли за поребрик ?
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Это что, вот все депутаты из отпусков вернутся, придут на сессию, вот тогда начнется борьба за народное счастие...
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Колхоз...
Надо суд вместе с персоналом спалить.
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На фиг фотки "избранников народа" крупным планом. Здесь они простые митингующие. Или пиаримся? А что они сделали по вопросу как депутаты? Ничего? И где мы с вами этих киноактеров выкопали?
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Луцик бери шинель и с пуцкой дуй на панамку...
сука продажняя...
падла...
шокин=луцик....
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Ты шо-то перепутал -- это Игорь Луценко , а не Юрий .
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Цирк какой-то. Особенно чел с покрышкой в суде. Сюр, бл... Хотя, вам видней.
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Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни - Цензор.НЕТ 512Картина называется "Суд Камбиса" написана художником Герардом Давидом в 1460 году специально для зала ратуши г.Брюгге, в котором проводились судебные заседания. Она основана на отрывке из Истории Геродота:

Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать с него кожу. За то, что этот судья, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и с живого содрать кожу . Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло кожей судьи. Камбис назначил судьей вместо судьи Сисамна , его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит. На заднем плане картины сын назначенный новым судьёй на судейском кресле обтянутом кожей его отца. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло. Камбис назначил судьей сына Сисамна, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит».
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пашинський з парубієм - нервово курять в стороні...........................
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПод Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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