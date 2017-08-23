 Под Апелляционным судом Киева митингующие зажгли шины с требованием привлечь к ответственности убийц Небесной сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Организаторы акции отмечают, что их основная цель - напомнить о необходимости привлечения к ответственности преступников, которые убивали, пытали, похищали активистов Евромайдана. В частности, расследовать дело и наказать виновных в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ключевое требование активистов - не отпускать из-под ареста пока единственного подозреваемого в эпизоде похищения активистов Александра Волкова, которому избрана мера пресечения.
Активисты принесли с собой покрышки. Их поджег народный депутат Игорь Луценко. Поддержать акцию также пришли народные депутаты Елена Сотник и Борислав Береза.
Митинг под Апелляционным судом Киева с требованием расследования дел Майдана.
Перед митингующими выступил нардеп ("Батькивщина") Игорь Луценко.
Также поддержать акцию пришел нардеп Борислав Береза.
И нардеп Елена Сотник.
Активисты принесли под здание суда шины.
Позже нардеп Луценко их поджег.
Часть активистов пошли на заседание суда.
Также одну шины нардеп Луценко пронес на заседание суда.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Надо суд вместе с персоналом спалить.
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сука продажняя...
падла...
шокин=луцик....
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Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать с него кожу. За то, что этот судья, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и с живого содрать кожу . Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло кожей судьи. Камбис назначил судьей вместо судьи Сисамна , его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит. На заднем плане картины сын назначенный новым судьёй на судейском кресле обтянутом кожей его отца. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло. Камбис назначил судьей сына Сисамна, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит».
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