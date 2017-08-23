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 "Найдите и освободите": посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

крым протест посольство рф

В Киеве 23 августа, под зданием посольства России, проходит ежемесячная акция "Где Эрвин?" с требованием найти пропавших и освободить задержанных оккупантами людей в Крыму, а также привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Организаторы акции, представители общественной инициативы "КрымSOS", и активисты вышли под здание посольства РФ в Киеве, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме насильственных исчезновений на оккупированном полуострове. По их словам, после оккупации Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом оккупанты утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет". По данным активистов, с момента оккупации Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 - до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 - были найдены мертвыми, еще двое - находятся в местах лишения свободы.

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Активисты пикетировали посольство РФ с требованием освободить задержанных и похищенных после оккупации жиетелей Крыма.

Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 04Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 05Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 06Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 07

Участники акции держали в руках плакаты с именами похищенных крымчан.

Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 08Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 09Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 10Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 11Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 12Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 13

Активисты требуют от оккупантов найти и освободить похищенных и задержанных житетелй Крыма.

Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 14Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 15Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 16Найдите и освободите: посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан 17

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

В частности, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.
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Смотрю на посольство это. И все радостней и радостней.
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В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які формально знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки
http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні заяв адміністрація Порошенко про військове втручання з боку Росії, яке привело до масової загибелі наших військовослужбовців під Іловайськом, Дебальцево, Савур-могили та ін., продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною-агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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Та ну,такого в Крыму не может быть,только что из соседней ветки Цензора,там там оказывается все ходят с сине-жёлтыми флагами и поют - Ще не вмерла Украина.....брехня,нет там никаких преследований
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Лучше пикетируйте администрацию президента чтобы выслал посольство окупантов из Украины.
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Який "багатолюдний" пікет......................... :D ..............................................................................
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Найдите и освободите": посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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