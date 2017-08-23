EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество, За рубежом
  185  0
Все про:задержание (6142) Россия (71956) Шендерович (56) режим (53)

 "Это совершенно ясный сигнал всем деятелям культуры - лежать лицом вниз и молиться", - российский сатирик Шендерович о задержании режиссера Серебрянникова. ВИДЕО

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович назвал арест режиссера Кирилла Серебренникова четким сигналом деятелям культуры о новых правилах поведения в отношениях с кремлевской властью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, об этом сатирик рассказал во время акции в поддержку Серебренникова в Москве.

Загрузка видео...

Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).


Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.

Читайте также: Российский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это совершенно ясный сигнал всем деятелям культуры - лежать лицом вниз и молиться", - российский сатирик Шендерович о задержании режиссера Серебрянникова. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти