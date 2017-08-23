 "Это совершенно ясный сигнал всем деятелям культуры - лежать лицом вниз и молиться", - российский сатирик Шендерович о задержании режиссера Серебрянникова. ВИДЕО

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Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.