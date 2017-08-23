 "Это совершенно ясный сигнал всем деятелям культуры - лежать лицом вниз и молиться", - российский сатирик Шендерович о задержании режиссера Серебрянникова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру , об этом сатирик рассказал во время акции в поддержку Серебренникова в Москве.

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Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).