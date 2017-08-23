 "Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать", - мотивационная речь американского адмирала Макрейвена. ВИДЕО

"Хотите изменить мир? Начните заправлять свою постель. Делая это каждое утро, вы будете выполнять первое задание своего дня. Вы будете чувствовать немножечко гордости, и это будет стимулом для того, чтобы сделать что-то еще, и еще, и еще. На конец дня это одно маленькое задание обернется на много выполненных заданий. Заправляя постель, вы научитесь понимать, что маленькие вещи тоже имеют значение. Если вы не можете правильно делать маленькие вещи, то никогда не сможете правильно делать большие. И если случится, что день пойдет не так, вы вернетесь домой к застланной постели. Которую вы сами и застлали. Застланная постель напомнит вам о том, что завтрашний день будет лучше", - рассказал Макрейвен.
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Уильям Гарри Макрейвен - адмирал ВМС США в отставке, командующий силами специальных операций США (2011-2014) и объединенного командования специальных операций (2008-2011). Участник войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане
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Но это они. У них не принято делиться своими проблемами со всем Миром и при этом что-нить еще от него и требовать.
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В євро тримаєш, чи в кацапських рублях?
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Катехизис эвенка в СССР.
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Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за способствованию войны и разворовыванию народа.
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Кацапи, ну на дрібницях же лажаєтеся.
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Банкротсво ваты через похоронки.
Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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Не плюйте в лифте,
не ссыте в подъезде,
не бросайте мусор мимо урны,
ездите по правилам,
уступайте место в общественном транспорте,
не воруйте,
не давайте и не берите взяток,
не напивайтесь вдрызг,
уважайте свою историю и культуру - и Вы сами не заметите, как окажетесь в цивилизованном государстве.
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"разруха в головах!"
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Во-первых, это некрасиво.
А во-вторых, снижает слог,
А в-третьих, просто валит с ног.
Не прочищайте пальцем носа,
На это в свете смотрят косо.
Как светских тонкостей знаток,
Рекомендую всем платок.
Не зажимайте дам в парадном,
При здешнем климате прохладном
Столь безыскусный стиль сулит
Партнерам лишь радикулит.
Не гладьте брюки на ночь глядя,
Поскольку брюки на ночь гладя,
Придется снять их все равно,
Чтобы не выглядеть смешно.
Не доверяйте акушерам,
Они завидуют в душе вам.
Когда ж придет пора рожать,
Услуг их следует бежать.
Не ешьте курицу с соседом,
По понедельникам и средам.
А, впрочем, и в другие дни
Старайтесь есть ее одни.
Не все, прочитанное вами,
Возможно выразить словами,
Но тайный смысл заветных строк
И вам откроется в свой срок. (с)
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Я понимаю, военный, некогда самообразованием заниматься.А так бы знал,что все кто меняли мир,как раз и были те,кто на мелочи не обращали внимание.Сила абстракции,широта и глубина мысли,которые позволяли им смотреть сквозь предметы ,время,проблемы и людей.
На мелочи- их вообще не замечали, они ничто перед грандиозными целями.
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когда находится на крупнейшем в мире авианосце.
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