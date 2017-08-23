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 Общество, За рубежом
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Все про:США (13275) Бутусов Юрий (1328)

 "Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать", - мотивационная речь американского адмирала Макрейвена. ВИДЕО

В сети становится популярной мотивационная речь американского адмирала Уильяма Макрейвена во время встречи со студентами университета Техаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, американский военный рассказывает студентам, с чего бы стоило начать, чтобы стать соавтором чего-то грандиозного и важного.

"Хотите изменить мир? Начните заправлять свою постель. Делая это каждое утро, вы будете выполнять первое задание своего дня. Вы будете чувствовать немножечко гордости, и это будет стимулом для того, чтобы сделать что-то еще, и еще, и еще. На конец дня это одно маленькое задание обернется на много выполненных заданий. Заправляя постель, вы научитесь понимать, что маленькие вещи тоже имеют значение. Если вы не можете правильно делать маленькие вещи, то никогда не сможете правильно делать большие. И если случится, что день пойдет не так, вы вернетесь домой к застланной постели. Которую вы сами и застлали. Застланная постель напомнит вам о том, что завтрашний день будет лучше", - рассказал Макрейвен.

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Уильям Гарри Макрейвен - адмирал ВМС США в отставке, командующий силами специальных операций США (2011-2014) и объединенного командования специальных операций (2008-2011). Участник войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане
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"Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать" - его бы нашим троллям на форум, они бы ему рассказали что и почём.
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немецкая поговорка. лестницу надо подметать сверху
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"Замечанье мудреца лучше лести от глупца"
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зачем чистить гниющую рібу?
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Перефраз пословицы " Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста".
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Тада. Только у немцев не принято говорить это снизу, сидя по уши в собственном говне.
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Так то немцы.......... а у нас другая гражданская позиция
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у немцев нет абстрактного выражения "надо сделать" безотносительно указания того, кто должен сделать.
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Еще у них в трудные времена бытовала фраза "Учитесь возмущаться молча".

Но это они. У них не принято делиться своими проблемами со всем Миром и при этом что-нить еще от него и требовать.
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То что сказал адмирал, говорил в своё время Лао-Цзы - "Путешествие в тысячу ли, начинается с одного шага".
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не подтасовывай одно к другому,инфокурвота!
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Вот и начните со своего дома. Не ждите пока кто-то придёт и вынудит соседей сверху. Заставить это сделать живущего в своём блоке наверное легче, чем сидеть и ждать пока президент будет по очереди ходить и пинать всех по стране, а ещё лучше по вашему мнению сам возьмёт метлу и подметёт. Типично кацапская позиция - "Вот приедет барин. Барин нас рассудит". Начните хотя бы с тех, кого сами навыбирали в местные советы, заодно и с тех, кто у вас по соседству взятки бегает давать, кто на кусок земли сверх нормы, кто за то, чтобы сына-нарика отмазать от того, что он под кайфом кому-то голову проломил, кто ещё за что. Когда уже дойдёт, что даже если сейчас сменить всех и вся, то на их место придут те же самые, кто вчера давал эти взятки, а сейчас сядут их брать и никакой президент, даже самый супер-пупер идеальный не в состоянии контролировать 40 млн населения на местах и ловить каждого за руку.
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Девиз троллей: уберите тарелки и стаканчики со своего дивана.
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Девиз троллей: пусть кто-то придёт и уберёт тарелки и стаканчики с моего дивана.
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девиз инфокурвоты недорезаной -"не трогайте жирнорылых кабинетных выродков и платите налоги на их содержание молча!"
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"А сапоги нужно чистить для вашей же гигиены" (с)
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подмена понятий. Надо просто накопить денег, собрать армию, забить уй на оон, пасе, паре. магате.И ты изменишь мир.
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Ага. Зараз. Хай Порошенко прийде і застелить мені ліжко.
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порошенко- відкривачка. нехай мені пиво відкриє ))
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танунах, к своей кроватке я б эти "руки які не крали" не пустил
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Багато під матрасом заникано?
В євро тримаєш, чи в кацапських рублях?
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Большая победа складывается из суммы маленьких побед...
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Тактика маленьких побед.
Катехизис эвенка в СССР.
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поговори с соседями, убеди их за тебя проголосовать, потом убеди свой квартал, район, город, область, страну, стань президентом и назначь себе секретарём того, кого хочешь
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АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за способствованию войны и разворовыванию народа.
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"...за способствованию войны...;
Кацапи, ну на дрібницях же лажаєтеся.

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на кацап

Банкротсво ваты через похоронки.
Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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можно узнать о твоих личных достижениях в этом вопросе?
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порохобот можно ты пойдшь в пешое эротическое?
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ну я так и догадывался, что кроме, как посылать с орфографическими ошибками, ты ничего в своей никчемной жизни делать не способен.
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Прикольно. ГНо мерзнуть в грязи 15 часов... Эдак можно себе много неприятностей заработать со здоровьем. Могли бы что-то другое придумать...
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Хотите жить в Европе?
Не плюйте в лифте,
не ссыте в подъезде,
не бросайте мусор мимо урны,
ездите по правилам,
уступайте место в общественном транспорте,
не воруйте,
не давайте и не берите взяток,
не напивайтесь вдрызг,
уважайте свою историю и культуру - и Вы сами не заметите, как окажетесь в цивилизованном государстве.
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вокруг центрального входа миланского вокзала зассано так, что глаза режет. Хотите в европу? поменяйте полностью всех судей, ужесточите наказание за неправовые действия и будете в европе, а может даже в штатах или сингапуре
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Полгода назад повесил этот лозунг в лифте... На другой день сорвали... Недавно узнал, кто это сделал и узнал мотивацию: "Нечего всякую гадость по стенам развешивать!"... Угадайте "с трёх раз" национальность сделавшего это...
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"Если вы хотите изменить мир, сначала помочитесь в кацапском парадном". Барак Обама
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Можно долго и очень даже весело потешаться над выдресированой педантичностью американцев и их склонности к символизму, но глядя на всё "это" с высоты собственного социального убожества, по неволе стоит задуматься - а может в этом таки чё-то есть?
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Вот и нужно "её" заменить, но что нибудь толковое!
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Можно наших адмиралов туда, к акулам? Или на крайняк в грязи в Сан-Диего, часов на 12. Но лучше акулы....А про кровать - чистая правда.
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Когда ваша кровать принадлежит американской армии - как ее не заправить ?
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Не доливайте водку в пиво,
Во-первых, это некрасиво.
А во-вторых, снижает слог,
А в-третьих, просто валит с ног.
Не прочищайте пальцем носа,
На это в свете смотрят косо.
Как светских тонкостей знаток,
Рекомендую всем платок.
Не зажимайте дам в парадном,
При здешнем климате прохладном
Столь безыскусный стиль сулит
Партнерам лишь радикулит.
Не гладьте брюки на ночь глядя,
Поскольку брюки на ночь гладя,
Придется снять их все равно,
Чтобы не выглядеть смешно.
Не доверяйте акушерам,
Они завидуют в душе вам.
Когда ж придет пора рожать,
Услуг их следует бежать.
Не ешьте курицу с соседом,
По понедельникам и средам.
А, впрочем, и в другие дни
Старайтесь есть ее одни.
Не все, прочитанное вами,
Возможно выразить словами,
Но тайный смысл заветных строк
И вам откроется в свой срок. (с)
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Да ,плохие с американцев ,философы.Может в казарме что то и измениться,но мир вряд ли.
Я понимаю, военный, некогда самообразованием заниматься.А так бы знал,что все кто меняли мир,как раз и были те,кто на мелочи не обращали внимание.Сила абстракции,широта и глубина мысли,которые позволяли им смотреть сквозь предметы ,время,проблемы и людей.
На мелочи- их вообще не замечали, они ничто перед грандиозными целями.
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Ну им есть чем гордится . А если в Украине выступит Кучма , Ющенко ,Кравчук ахметик . коломойский . суркисы и т.д , то заплюют ублюдков казнокрадов .Им казлам и сказать нечего . потому как только и делали что грабили остатки СССР и пилили нищий бюджет Украины .
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Якщо хочете в Європу, навчіться зачиняти за собою двері спочатку.
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ага, Лао-цзы, "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага", прагматизм сугубо американская философия, возникшая и процветающая в Америке, поэтому американец не станет изобретать то подходящее, что уже есть, он просто возьмет и использует это качественно и со смыслом, примерно это вот мы и наблюдаем в данном случае.
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Заправленная кровать особенно эффективно меняет мир,
когда находится на крупнейшем в мире авианосце.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать", - мотивационная речь американского адмирала Макрейвена. ВИДЕО
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