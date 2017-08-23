 "Если вы хотите изменить мир, сначала заправьте свою кровать", - мотивационная речь американского адмирала Макрейвена. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , американский военный рассказывает студентам, с чего бы стоило начать, чтобы стать соавтором чего-то грандиозного и важного.

"Хотите изменить мир? Начните заправлять свою постель. Делая это каждое утро, вы будете выполнять первое задание своего дня. Вы будете чувствовать немножечко гордости, и это будет стимулом для того, чтобы сделать что-то еще, и еще, и еще. На конец дня это одно маленькое задание обернется на много выполненных заданий. Заправляя постель, вы научитесь понимать, что маленькие вещи тоже имеют значение. Если вы не можете правильно делать маленькие вещи, то никогда не сможете правильно делать большие. И если случится, что день пойдет не так, вы вернетесь домой к застланной постели. Которую вы сами и застлали. Застланная постель напомнит вам о том, что завтрашний день будет лучше", - рассказал Макрейвен.

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