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"С Днем Независимости, Украина!", - праздничный флешмоб от бойцов Нацгвардии Украины. ВИДЕО
Патриотический флешмоб организовали украинские гвардейцы в честь годовщины независимости Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в парадной форме выстроились, изобразив герб Украины. Запись флешмоба опубликована на странице НГУ на видеохостиге youtube.
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Лучше - ЗАБВЕНИЕ кацапам и их империи... а то любит вата страдальцев, прибей клопа - так возведет в ранг "мученига" и станет пару-тройку веков на него молиться... слизывать "мироточения" с бюстов...
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для них шоколадна дупа дороже ибо кормятся с его руки...
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Синій та жовтий - найрідніші та найпрекрасніші кольори в цілому світі.!
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Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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