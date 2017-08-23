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 Политика Украины, Общество
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 "С Днем Независимости, Украина!", - праздничный флешмоб от бойцов Нацгвардии Украины. ВИДЕО

Патриотический флешмоб организовали украинские гвардейцы в честь годовщины независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в парадной форме выстроились, изобразив герб Украины. Запись флешмоба опубликована на странице НГУ на видеохостиге youtube.

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добрый ты...
Лучше - ЗАБВЕНИЕ кацапам и их империи... а то любит вата страдальцев, прибей клопа - так возведет в ранг "мученига" и станет пару-тройку веков на него молиться... слизывать "мироточения" с бюстов...
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забудумо про кацапів, коли імперія щезне і сморід зникне, а на місці педерації китайці будуть овочі та рис вирощувати, а амери з ними боротися за першість у Світі, але це зовсім інша історія...
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После флешмоба и парада , всем личсоставом на передок? Оставят хряка2 и пойдут освобождать Украину, не?
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не...
для них шоколадна дупа дороже ибо кормятся с его руки...
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Якщо буде так то ви все одне будете волати "Зрада!"
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Мнение несущих кучерявый соевый свет мне пофигу.
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Жители Севастополя поздравили Украину с Днем флага и Днем независимости.

"С Днем Независимости, Украина!", - праздничный флешмоб от бойцов Нацгвардии Украины - Цензор.НЕТ 1669

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Приємно, звичайно, але тільки двоє ПРАВИЛЬНО одіті.
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Зі Святом державного Прапора України всіх!!
Синій та жовтий - найрідніші та найпрекрасніші кольори в цілому світі.!
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Потери Нацгвардии в АТО: 178 погибших, 24 пропавших без вести и более 700 раненых.https://censor.net.ua/news/369224/poteri_natsgvardii_v_ato_178_pogibshih_24_propavshih_bez_vesti_i_bolee_700_ranenyh.
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Банкротсво ваты через похоронки.
Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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Пусть кацапы изобразят свой герб - курицу мутанта....
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"С Днем Независимости, Украина!", - праздничный флешмоб от бойцов Нацгвардии Украины - Цензор.НЕТ 494Как это умиляет! Опупительное достижение. Флешмоб израильской гвардии. Вот так нужно с кацапами в Украине.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С Днем Независимости, Украина!", - праздничный флешмоб от бойцов Нацгвардии Украины. ВИДЕО
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