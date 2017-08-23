 Главные гаранты независимости - ВСУ, Нацгвардия и другие силовые структуры, - Порошенко. ВИДЕО

"Нам свойственно познавать историю и учиться на ошибках наших предков. Утверждение независимости - это ответственность нашего поколения... Судьба государства зависит от каждого из нас, но главным гарантом являются Вооруженные силы, Нацгвардия и другие силовые структуры, которые защищают страну от российской агрессии", - сказал он.
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Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.
В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.
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і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважае.
Слава повіки!!!
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Аппараты были выведены в космос 14 июля.
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Іди вже геть!
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Да нет, парад - это всегда до мурашек. Патриотично и мощно. Они такие молодые, красивые и статные маршируют по главному проспекту страны, глаза горят, равнение по шнурочку, честь отдают и, приветствуя, салютуют. Символам державы, лидерам страны и народу, которому присягали. Молодость и задор отборных частей и подразделений преображаются в мозгах простого обывателя в силу и мощь всей армии. А, стоящие на трибуне президент, НГШ и вся их свита, преображается в отцов нации, которые, вопреки трудным временам, оторвав от себя последнее, создали чуть ли не самую мощную армию в Европе. В результате, обыватель в вышиванке машет флажками, а отцы нации довольны тем, что в очередной раз смогли одурачить абсолютное большинство еще несостоявшейся украинской нации.
Так начинает свою превосходную, на мой взгляд, сегодняшнюю статью писатель и популярный публицист Елена Ксантопулос.
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Знаете, что отличает черный мешок желудка от мозгов? Желудку все равно, что переваривать - стакан прокисшего кефира с куском черного хлеба или пару ложек белужьей икры, запитых самым дорогим шампанским. Для желудка абсолютно все равно, что в него упадет. Вкусовую разницу улавливают вкусовые рецепторы, расположенные во рту. Они посылают сигналы в мозг и тот реагирует наслаждением. Нашему мозгу своеобразными «вкусовыми рецепторами» служат глаза. К сожалению, очень часто, информация, которую мы черпаем из окружающего мира своими глазами и ушами, до мозга просто не доходит. Она там и остается, на поверхности.
По обе стороны парада буду стоять власть и народ. Не буду снова заводить волынку о том, что, на самом деле, властью является народ, а на трибуне будут стоять те, кто вызвался этому народу служить, пообещав ему, что с задачей справятся. Зачем снова поднимать эту тему, если украинский народ, генетически убитый насильственной селекцией и семью десятилетиями совковой муштры, упал в отрицаловку, будучи не в состоянии понять, что он и есть власть?
Итак, на трибуне будут стоять Порошенко и Муженко со своими свитами. Чеканящие шаг защитники будут отдавать им честь, а мы махать флажками и загоревшими ладошками. Мы будем пожирать глазами праздник. А если мозг включить? Пусть кое-что переварит…
Начнем с гаранта на параде.
Президент Порошенко, который является также главнокомандующим. Наше с вами однотуровое достижение.
- Порошенко, хрестоматийно по Бисмарку, пришел во власть на вершине народного протеста, но оказался негодяем.
- Порошенко был и остается гарантом нечестных выборов. Как бы мы с вами ни пыжились, мы следующий раз получим хуже того, что было в прошлый раз. Почему так? Потому что президент Порошенко на договорняке с олигархами, владеющими 85% СМИ. Они пиарят его, чтобы остаться самим при кормушке. Бессмертная ЦВК с легендарным Охендовским, которого Порошенко лично забальзамировал, в очередной раз прогарантирует «хуже» для нас и «так же хорошо» для них.
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- Порошенко не расстался со своим бизнесом. Напротив, развил и расширил его, приумножив свои богатства. Только за годы войны и только в одном Киеве открылось 30 новых магазинов Рошен. Конфеты Рошен отправляют в аннексированный Крым, в российском Липецке продолжает работать фабрика президента Порошенко, а также его компания, обогащающая российский бюджет налогами. Сладкая часть в пайках «ополченцев» по ту сторону фронта укомплектовывается тоже рошеновскими конфетками. Так что кондитер Порошенко кормит своими сладостями и защитников, и их убийц.
- Порошенко, вопреки санкциям и нарушая закон, не брезговал торговать автобусами с захваченной Путиным Абхазией.
- С благословения Порошенко и во время войны с Россией (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) заводы «Антонов», «Южмаш» и «Мотор Сич» продолжают поставлять комплектующие российскому Миноброны. Вооружение, которое клепается в России с помощью наших комплектующих, убивает на фронте украинцев и добровольцев-иностранцев.
- За три года войны президент Порошенко так и не сподобился дать украинское гражданство тем, кто добровольно приехал издалека защищать Украину от рашистов. Зато 7 тыс. украинских паспортов были выданы российским олигархам и залетным гастролерам, которых президент лично приглашал для проведения «реформ». Гастролеры выпорхнули, позолотив крылышки и зарыв Украину еще глубже в ту яму, где она находилась до того. И только одного Саакашвили, кто действительно желал Украине перемен и процветания, президент Порошенко лишил гражданства.
- При Порошенко уже третий год власть не в состоянии построить патронный завод. Другие оборонные предприятия также не сооружаются, поскольку инвесторы отказываются давать откаты нашей «элите», в том числе, и самому президенту.
- Порошенко удалось изменить матрицу украинской нации, заменив «патриота» в каждом из нас на «равнодушного обывателя». Именно поэтому мы промолчали, когда в котлах уничтожали нашу с вами народную добровольческую армию и продолжают ее уничтожать в тюрьмах. На данный момент, т.е. на момент парада, 800 добровольцев и военных находятся в тюрьмах, а еще более 2000 находятся под следствием, многих из которых держат в СИЗО. Тех, кого послали воевать, судят по законам мирного времени.
- Порошенко вместе со своим премьером Гройсманом спровоцировал «социальный инцест» в Украине. Что это такое? Это когда украинская власть трахает свой родной украинский народ, который ее породил для того, чтобы ему жилось лучше.
- Порошенко - главный герой оффшорного скандала и коррупционер такого масштаба, что западные СМИ поместили его в первую десятку самых коррумпированных президентов мира. Самый богатый президент самой бедной страны в Европе.
- Порошенко, прошлой зимой, когда мы с вами платили астрономические тарифы, на пару с олигархом Ахметовым, провернул аферу века. Выдав нам антрацит за импорт, они, на самом деле, скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы. Из-за этой аферы мы с вами обнищали на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали премиальные Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили бюджет Плотницкому и Захарченко. Одной рукой платим убийцам, а другой гробы сколачиваем.
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И, наконец,
- Порошенко с той стороны парада посылает всем нам большой и пламенный привет, состоящий из валютного кидка, банкопада, дутых коммунальных тарифов, безработицы, обнищания, национализации «Привата» за наш с вами счет, через который Порошенко вместе с Коломойским вывели за пределы страны часть траншей МВФ, пенсионной реформы, в которой давно назревшее повышение пенсий привязывается к повышению пенсионного возраста, земельной реформы и, как остроумно подметил Иван Райли, медицинской реформы американской медсестры под названием «сдохните, твари».
Вот кому вы будете махать и в воздух чепчики кидать.
Рядом с Порошенко будет стоять Виктор Муженко, он же Витя «Катафалк», он же Витя «Дятел». Витя «Катафалк», на самом деле, является начальником Генерального Штаба воюющей страны. Его краткая биография: взлет начался во время правления зека Януковича: 2010 год - командир 8 корпуса сухопутных войск, в 2012 году - заместитель начальника ГШ. Награжден званием генерал-майор. Депутат от ПР по Житомирской области. Порошенко не побрезговал генералом «злочиной влади», напротив, президент Порошенко повысил Витю «Катафалка», сделав его Генералом армии Украины. Муженко оправдал свою кликуху и любовь Порошенко своей преданностью. Он уничтожил тысячи наших солдат и пообещал гаранту, что спасет его от людского гнева в случае третьего Майдана. Другими словами, он двинет армию против народа, т.е. нас с вами. Это называется личная преданность.
Итак, Муженко тоже марширующие бойцы будут отдавать честь. А если мозги включить?
- Муженко и Ил 76. То, что разбился Ил 76 с нашими десантниками на борту, прямая вина Муженко. Об этом сказал Назаров - начальник ш
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Хто небудь скажіть цьому крадію с бюджету, який у нас за президента, що головний гарант незалежності- народ України.
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Кстати кто-то знает сколько личного состава воинских частей ушло из Крыма, а сколько осталось служить пиДераци?
У нас в городе менты, когда сепары полезли с Донбасса спали и видели как быстрее сюда пришли рюзькие, ведь у них зарплаты большие. И они на сегодняшний день никуда не делись, только форму поменяли.
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Российская агрессия на Донбассе не отвечает интересам президента РФ Владимира Путина. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Le Figaro, перевод которого публикует "Иносми".
"Россиянам не нужен Донбасс. Я даже думаю, что они готовы оттуда уйти", - добавил глава государства.Источник:https://censor.net.ua/n445779
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"Как-то в сентябре 2014 года я наблюдал за танковым сражением с вершины холма в Мариуполе. Затем, 5 сентября 2014 года - день, когда было подписано первое соглашение о прекращении огня - я решил проехать по этому полю боя. Кругом были обугленные фрагменты танков и бронетранспортеров. И десятки погибших солдат, чьи тела напоминали гипсовые муляжи мёртвых жителей Помпей.
С первых месяцев войны на Донбассе украинцы пополняли ряды как регулярной армии, так и добровольческих отрядов, сумевших сдержать наступление российской армии и сепаратистов.
При этом никого не нужно было убеждать идти на войну - добровольцы ехали на Донбасс массово и осознанно, понимая, что родине грозит опасность. По сути, не армия, а именно украинское общество отразило вторжение России в Украину в 2014году(С)
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