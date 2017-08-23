 Медаль "За Отвагу" помогла идентифицировать военнослужащего РФ Руслана Голышева, участвовавшего в расстреле украинских воинов под Иловайском, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТО

Среди прочего упоминается и прямое военное вторжение российских регулярных войск 23-24 августа 2014 года, силы и средства которых намного превосходили контингент украинских силовиков. Последствием ввода и марш-броска российских батальонно-тактических групп в направлении Иловайска стало окружение украинских войск. Во время телефонных переговоров 26-28 августа руководитель АТО В. Муженко получил гарантии от заместителя начальника Генштаба ВС РФ М. Богдановского относительно "зеленого коридора" для выхода сил АТО из окружения.
Но 29 августа 2014 украинские военные, по пути следования согласованным с российским командованием маршрутом, попали под интенсивный артиллерийский обстрел из тяжелого вооружения. События тех дней стали трагедией украинского народа, в которой по официальной информации погибло 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, а 300 воинов попало в плен.
Список подразделений, идентифицированных командой волонтеров, принимавших непосредственное участие в расстреле украинских войск под Иловайском:
6-я танковая бригада (в/ч 54096, г. Нижний Новгород, ЗВО). Ссылка 1, 2;
31-я десантно-штурмовая бригада (в/ч 73612, г.Ульяновск) Ссылка;
74-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21005, г. Юрга, ЦВО) Ссылка;
8-я горная мотострелковая бригады (в/ч 16544, пос. Борзой, ЮВО) Ссылка;
247-й десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, г. Ставрополь, ЮВО) Ссылки 1, 2
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В эксклюзивных материалах международного волонтерского сообщества зафиксированы фотографии российских десантников из Ставрополя (247-й ДШП 7-й ВДД), снимки отображают сожженную украинскую технику возле села Горбатенко и видео, снятое через смотровой прибор БМД-2.
Видео на страницу социального профиля загрузил Игорь Завалишин, подписав его "Горят танки". Данный ролик отражает эпизод похода десантников 247-го полка на Донбасс (видео загружено 26 октября 2014 года). В кадрах видно, как горит украинская техника, что говорит о том, что оно снято в период выхода украинской колоны из Иловайского котла 29-го августа 2014 года.
По истечении 3 лет другой контрактник 247-го ДШП, Руслан Голышев из Смоленска (дата рождения 21.09.1988, архив профиля), опубликовал фотографию медали "За отвагу", врученную ему по указу президента России от 22.10.2014 года. Помимо нее, Голышев награжден медалью за участие в российско-грузинской войне 2008 года за подписью командира в/ч 54801.
Ни альбом, ни дружественные контакты Голышева не давали понять, при каких событиях была "заработана" данная награда. Однако, на странице его профиля в Одноклассниках (архив профиля, альбома, друзей) Голышев самолично сделал подпись под фото: 29 августа 2014 года.
Мы неспроста напомнили читателям видео, снятое сослуживцем Голышева Игорем Завалишиным. Совпадение обстоятельств съемки и подпись под фото с датой говорит о том, что Голышев также участвовал в боевых действиях в Украине, в частности в расстреле украинских военных под Иловайском, за что его и представило к награде российское командование.
Несмотря на "секретность" выводов судебных экспертиз, фигурирующих в отчете ГПУ по Иловайской трагедии, всю информацию относительно фактов российской агрессии против Украины можно найти в базах данных нашего разведывательного сообщества.
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Напоминаем, что в одной Базе Данных проекта представлены сводные сведения по российским военнослужащим - т.н. кавалерам, получившим разного рода ордена и медали за участие в оккупации регионов Украины и Грузии, а также за выполнение преступных приказов высшего военного руководства России на Донбассе и в Сирии. См. Наградное клеймо военных преступников ВС РФ: 1. База данных и видеографика от 03.10.2016г.; 2. Обновлена база данных и инфографика от 07.07.2017г. По состоянию на июль, в базе отражены данные по 143 орденам и медалям, врученным за боевые заслуги, в том числе: 95 наград за военные преступления на Донбассе, 16 - за оккупацию Крыма, 5 - за оккупацию регионов Грузии и 27 - за убийства в Сирии.
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Равно как в Ростове застройщики (наверняка единороссы) жгут дома вместе с людьми, но фашисты все равно на Украине.
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- Сожжет, старая, всю квартиру, - бормотал он, - ей что, а у меня один рояль, может быть, две тысячи стоит.
Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. <...>
<...>
Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:
- Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает!
И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.
- Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться! Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.
На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.
- Это выходит, значит, государство навстречу идет? - сказал он мрачно. - Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!
И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
- Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане!"
(Ильф, Петров "Золотой теленок")
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