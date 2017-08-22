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Все про:ВВС (170) Дания (158) Россия (71948) самолет (2235)

 Датские истребители перехватили российский бомбардировщик возле Борнхольма. ВИДЕО

Истребители ВВС Дании были подняты по тревоге, перехватили и сопровождали российский многоцелевой бомбардировщик Ту-95, который пролетал возле острова Борнхольм.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, самолеты НАТО сопровождали российских пилотов, пока те не ушли из воздушного пространства вблизи от датской территории. После этого F-16 вернулись на базу Fighter Wing Skrydstrup в южной Ютландии.

В ВВС Дании отметили, что это далеко не первый случай пролета российских бомбардировщиков в данном районе.

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США ввели санкції щодо Китаю і Росії за підтримку північнокорейського режиму
3 годин томуГолос АмерикиДатские истребители перехватили российский бомбардировщик возле Борнхольма - Цензор.НЕТ 9Cтівен Мнучин, міністр фінансів СШАПоділитись
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И смотрит тот датский пилот из своего F-16 на это чудо и думает: чем вы, бля, пыжитесь, талпайопы?
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он понять не может,как эта ступа вообще летает...
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та пилоты у диспетчеров пять раз уточняли, что они точно самолет сопровождают или то валянок какой-то пролетает.
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в мене одне питання
шо в данії - роблять страшні ЙОСТРОБІТЕЛІ
войте лохи
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Это же стратегический бомбардировщик который может везти ядерные заряды???
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кОГДА УКРАИНСКИЕ СОКОЛЫ начнут кацапов перехватывать ?
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а что это он ему в конце видео руку согнутую в локте показал? Типа - науй отсюда?
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Ну хотя бы одна приятная новость со смертельным исходом касаба будет на ночь или так и пойдем спать без скорби?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДатские истребители перехватили российский бомбардировщик возле Борнхольма. ВИДЕО
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