 Датские истребители перехватили российский бомбардировщик возле Борнхольма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, самолеты НАТО сопровождали российских пилотов, пока те не ушли из воздушного пространства вблизи от датской территории. После этого F-16 вернулись на базу Fighter Wing Skrydstrup в южной Ютландии.
В ВВС Дании отметили, что это далеко не первый случай пролета российских бомбардировщиков в данном районе.
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3 годин томуГолос АмерикиCтівен Мнучин, міністр фінансів СШАПоділитись
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шо в данії - роблять страшні ЙОСТРОБІТЕЛІ
войте лохи
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