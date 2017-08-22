 На взятке $10 тыс во Львове задержан сотрудник СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный требовал десять тысяч долларов США и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.
В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей беспроблемной работы заведения.
Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в городе во время получения денег. Сейчас проходят обыски по местам его работы и проживания. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Старшего уполномоченного задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение капитану о подозрении и избрании меры пресечения. СБ Украины продолжает очищать от взяточников прежде всего собственные ряды.
"Пока наши собратья выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, некоторые "коллеги" берут взятки в мирных городах. Я беру ситуацию под личный контроль до вынесения справедливого приговора", - отметил Председатель СБУ Василий Грицак.
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Хоча б на території Донбасу !
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Ті , хто вже 4-й рік воює , ті хто загинули або були поранені - також , по твоїм словам хочуть "жрать спать и размножаться, ... хочет халявы, и что бы кто то другой решил его проблемы." - так ?!
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А знаете почему? потому что ч.3 ст.189 от 5 до 10, то есть при признании вины и учитывая что ранее не судим - получит от 1-3 условно, а ст.368-я, тоже от 5 до 10, но она коррупционная и там условно давать нельзя. Не успели задержать,у же отмазывают!
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Заберуть гроші, збільшать план хабарів і далі відпустять?
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Щодня затримують а результат близько нуля. Як там "діамантові" поживають?
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