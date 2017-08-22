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Все про:взятка (4404) Львов (3661) СБУ (14774)

 На взятке $10 тыс во Львове задержан сотрудник СБУ. ВИДЕО

сбу

Сотрудники управления внутренней безопасности и управления СБУ во Львовской области совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный требовал десять тысяч долларов США и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.

В такую ​​сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей беспроблемной работы заведения.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в городе во время получения денег. Сейчас проходят обыски по местам его работы и проживания. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Старшего уполномоченного задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение капитану о подозрении и избрании меры пресечения. СБ Украины продолжает очищать от взяточников прежде всего собственные ряды.

"Пока наши собратья выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, некоторые "коллеги" берут взятки в мирных городах. Я беру ситуацию под личный контроль до вынесения справедливого приговора", - отметил Председатель СБУ Василий Грицак.

Смотрите также: Двое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов. ФОТО

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Интересно, он в одной камере будет сидеть с бриллиантовыми прокурорами или на одной яхте с ними плавать?
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Позитив, что задержали негодяя сами сотрудники СБУ. А размер взятки впечатляет: 10 тыс. баксов и дорогая иномарка. Нехило товарищ капитан привыкли брать от жизни.
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Когда же вы нажретесь? В стране война, а вы все хапаете, хапаете, хапаете...
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немає у нас війни ...ти що , ШАТУН ?
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100% - є мир-дружба і "тарговоє партнерство"
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Так - народ хоче ВС !
Хоча б на території Донбасу !
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Народ хоче одного - аби влада перестала блюзнірські дурити свій народ і допомагати агресору ! От і все .
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этонепрошо... Народ, увы, хочет жрать спать и размножаться, а еще он хочет халявы, и что бы кто то другой решил его проблемы. Поэтому и избирает периодически скотов и депилов во власть, а зачем мозг включать?
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По собі не суди !
Ті , хто вже 4-й рік воює , ті хто загинули або були поранені - також , по твоїм словам хочуть "жрать спать и размножаться, ... хочет халявы, и что бы кто то другой решил его проблемы." - так ?!
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нет, тем кто воюет - херней некогда заниматься. А вот АТО не АТО, любят порассуждать те, кто туда не пойдет ни в первом, ни во втором случае.
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Толку? Спортивная рыбалка действо, конечно, захватывающее, но вот только на выходе только фото и видео, и всё.
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ВО твари, вместо взяточничества ч.3 ст. 368-й, вменяют вымагательство...
А знаете почему? потому что ч.3 ст.189 от 5 до 10, то есть при признании вины и учитывая что ранее не судим - получит от 1-3 условно, а ст.368-я, тоже от 5 до 10, но она коррупционная и там условно давать нельзя. Не успели задержать,у же отмазывают!
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Нужно срочно убирать с СБУ защиту экономики. А то они там зищищают только свою "экономику".

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вроде бы с 1 сентября должны сократить Ка шников и все отделы/управления по экономике...
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Там реформа начинаеться только с 2018 и закончиться в 2020.
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Отправлять таких в тыл врага с невыполнимым заданием, чтоб искупали вину, а не продолжать кормить в тюрьмах за счет налогоплательщиков
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Пока не начали вешать взяточников из СБУ и ментов, толку не будет. Кому война, а кому и карманы набить успеть бы.
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старший опер -- где-то майор или майорская посада...
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і шо далі?
Заберуть гроші, збільшать план хабарів і далі відпустять?
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Три года ведутся разговоры, чтобы забрать у СБУ подследственность за экономические преступления. А оставить только то, что пресуще всем таким службам в мире - БЕЗОПАСНОСТЬ страны. И тогда закончится и крышевание СБУ, и рейдерство и "решалово".
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Корупция есть и будет . взятки берут и будут брать . потому что знают что в тюрьму не сядут . А вот если быв руки отрубали бы как в Турции и расстреливали в Китае корупция ушла бы с этими руками .
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ДУМАЮ ЩО ЛЮБИЙ ГРОМАДЯНИН РОЗУМІЄ ЧОМУ ТАКІ РЕЗУЛЬТАТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ. НАВІЩО СБУ ПОВИННА ЗАМАЙТИСЬ ЗЛОЧИНАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ! НЕВЖЕ ВИЛОВИЛИ ВСІХ АГЕНТІВ, ДЕВЕРСАНТІВ, ЛІКВІДУВАЛИ ВАТАЖКІВ БАНДФОРМУВАНЬ В ЛУГАНДОНІЇ!?
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Чтобы решить вопрос с коррупцией нужно отогнать ментов, сбушников, прокуроров (особенно военных) и т.д. от бизнеса. Пусть занимаются своими прямыми обязанностями. А для этого нужно исключить из их профильных законов хотя бы намек на нормы которые дают права заниматься бизнесом и экономикой.
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Отделы по борьбе с коррупцией ни с одного ведомства не убрали, несмотря на создание профильных институтов. Вот они и "работают", не покладая рук. И добровольно они от этих кормушек не откажутся.
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Поки не буде за хабар мінімально і автоматично 10 років в*язниці, повної конфіскації статків родини хабарника і обміну всіх паспортів на паспорт хабарника і заборона виїзду з України як хабарника так і членів сім*ї його - то зрушень не буде.
Щодня затримують а результат близько нуля. Як там "діамантові" поживають?
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они еще удивляются почему народ валит из страны. гэбня как рулила в эконом. так и рулит.На взятке $10 тыс во Львове задержан сотрудник СБУ - Цензор.НЕТ 4055после Пети должен прийти тот кто скажет (и главное СДЕЛАЕТ) "Мы в огромной...ОПЕ. поэтому отменяем все. увольняем всех - ОБОГАЩАЙТЕСЬ!!"
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Ну т.н. "этот сотрудник" - наверняка - выбился из колеи. Стахановец. Оборзел и явно - превысил норму отбора. Ну вот так вот. От очень - далеких " Белых воротничков" - конечно не "сладких - ничего не осталось... Быль и пыль. Теперь? В ход пошли дети кухарок и свинарок. Времен НЭП.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа взятке $10 тыс во Львове задержан сотрудник СБУ. ВИДЕО
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