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 Политика Украины, Экономика
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Все про:корабль (919) Николаевская область (852) порт (276) Савченко Алексей (16)

 В портах Николаевщины есть российские суда, - глава ОГА Савченко. ВИДЕО

савченко алексей

В портах Николаевской области находятся суда, принадлежащие российским собственникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава областной государственной администрации Алексей Савченко.

"Есть неединичные случаи присутствия некоторых предприятий Российской Федерации. Поэтому, имея некоторую информацию о том, что сегодня некоторые буксиры, баржи и суда, принадлежащие РФ, работают в наших портах, я обратился в СНБО", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно "San porfyrios" под флагом Белиза задержано украинской морской охраной из-за заходов в порты оккупированного Крыма. ВИДЕО

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днище давно пробито - припиздент с камарильей нагло торгуют с врагом....
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Официально согласно Укрстату, за первое полугодие 2017 года, импорт из рашки в Украину вырос на 41% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составил 3 млрд. долларов
То есть, шоколадный наращивает финансовые вливания в рашку, тем самым увеличивая финансирование убийства украинских солдат и добровольцев на фронте.
Порошенко и Гройсман - преступники и причастны к увеличению финансирования рашки.

Хотя вообще не понятно, какой такой критический импорт, банда шоколадного покупает у рашистов. Ну что у рашистов можно ещё покупать, если газ покупаем в ЕС, уголь в ЮАР и США, итд.?
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Специально озвучили чтобы ночью успели отчалить?
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Этот Савченко мутная личность . бывший работяга УБОП задекларировал 400 миллионов гривен . Во вкалывают .
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Якщо щось привезли(або навпаки), то комусь це потрібно. Зрітє в корень.(с)
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После 3 лет правления чиколатного диабета - ничего не удивляет!
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Мы на это ответили адекватно. В России есть укр. предприятия.
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А в Криму повно українських ...і що ?
Торгівля активно триває ...
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Татож Пецины торговые партнеры. Загружаются титановой рудой и везут в окупированный крым... Пецо еще и електроенергию туда поставляет, чтобы окупантам сильно енергомост не нагружать...
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Рашисты при окупации отобрали у нас десятки судов и две газодобывающие вышки стоимостью почти миллиард долларов. А что же *наша* власть сделала в ответ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ портах Николаевщины есть российские суда, - глава ОГА Савченко. ВИДЕО
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