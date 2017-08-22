 В портах Николаевщины есть российские суда, - глава ОГА Савченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава областной государственной администрации Алексей Савченко.
"Есть неединичные случаи присутствия некоторых предприятий Российской Федерации. Поэтому, имея некоторую информацию о том, что сегодня некоторые буксиры, баржи и суда, принадлежащие РФ, работают в наших портах, я обратился в СНБО", - сказал он.
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То есть, шоколадный наращивает финансовые вливания в рашку, тем самым увеличивая финансирование убийства украинских солдат и добровольцев на фронте.
Порошенко и Гройсман - преступники и причастны к увеличению финансирования рашки.
Хотя вообще не понятно, какой такой критический импорт, банда шоколадного покупает у рашистов. Ну что у рашистов можно ещё покупать, если газ покупаем в ЕС, уголь в ЮАР и США, итд.?
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Торгівля активно триває ...
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