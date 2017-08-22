 "Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно", - Грицак. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, он выразил уверенность, что борьба за Украину будет сложной, но победной. "К сожалению, будущую победу мы будем встречать без лучших боевых побратимов, которые положили свои жизни, выполняя служебные обязанности. Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно", - сказал он.
Грицак почтил память сотрудников спецслужбы, которые погибли с начала российской агрессии. Сотрудница ведомства создала 16 портретов погибших героев. Вместе со спектаклем "Реквием" Национальной академии СБУ выставка портретов "Невидимая стража" была показана во многих городах Украины.
Грицак вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам.
Торжественные собрания состоялись сегодня и в областных управлениях СБУ.
Напомним, независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года.
(Фото и видео СБУ)
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Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак(97)
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"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак(176)
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"Прямо сейчас проходит встреча Агеева с матерью ", - Грицак заявил, что встречу для российского военного организовала СБУ(160)
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я правильно понял?
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Мичиганец, а можно ссылку на решение суда лондонского, а не со слов россосийских балаболов в мацьковском суде?
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pic.twitter.com/KeO6RaNbqV
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нищяет вата.....
У бойцов частной военной компании «Вагнер», которые воюют в Сирии, возникли проблемы с оружием и зарплатой.
Изменения заметили бойцы, отправленные в начале прошлого года в резерв, а в конце года вновь вызванные в сирийскую командировку.
Раньше наемники получали неограниченное количество боеприпасов на обучение, на вооружении компании в Сирии стояло новое вооружение, зарплаты и премии выплачивались вовремя, а бойцы получали ордена, - пишет «Фонтанка». Теперь же приезжающим в Сирию в ЧВК стали выдавать автоматы АК-47 северокорейского производства и ротные пулеметы, которые стояли на вооружении советской армии еще в середине прошлого века.При этом, - отмечает издание, - наемники почти перестали получать поддержку от авиации и артиллерии, которая «свелась почти до нуля». Вертолеты не принимают участия в эвакуации раненых батальона Вагнера, а военная транспортная авиация, по утверждению источников Фонтанки, больше не перевозит раненых вагнеровцев. Кроме того, в этом году в компании изменились зарплаты: если раньше они составляли 240 тысяч рублей в месяц, то теперь снизились на треть. Причем, в отличие от прошлых лет, случаются задержки.
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Это ппц, Сашко Білий, которого по "неосознанке" мочканули, осознал это еще лет 20 назад, а , курво, Грицак токо-токо...И таких "осознавших" пол страны - начиная с гидрантов и их "радниками", и заканчивая фейсбучными пассажирами "креативного лифта"...Тьфу...Жижа вонючая...Хотя бы рот не открывали...
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