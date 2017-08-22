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 Политика Украины, Общество
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Все про:День независимости (721) память (905) СБУ (14772) Грицак Василий (304)

 "Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно", - Грицак. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак провел торжественное собрание коллектива ведомства по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, он выразил уверенность, что борьба за Украину будет сложной, но победной. "К сожалению, будущую победу мы будем встречать без лучших боевых побратимов, которые положили свои жизни, выполняя служебные обязанности. Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно", - сказал он.

Грицак почтил память сотрудников спецслужбы, которые погибли с начала российской агрессии. Сотрудница ведомства создала 16 портретов погибших героев. Вместе со спектаклем "Реквием" Национальной академии СБУ выставка портретов "Невидимая стража" была показана во многих городах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бук-М1", "Дозор-Б", "Тор", "Булат", "Смерч" и "Гиацинт-Б": в центре Киева открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Грицак вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам.

Торжественные собрания состоялись сегодня и в областных управлениях СБУ.

Напомним, независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года.

Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно, - Грицак 01Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно, - Грицак 02Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно, - Грицак 03Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно, - Грицак 04



(Фото и видео СБУ)
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В том то и дело,что ВСЮ эту цену платим мы а не вы !!!
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настоящую цену огромного бабла, мы ощутили лишь недавно, придя к власти....
я правильно понял?
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"Настоящую цену независимости от украинского народа осознали и вкусили..." - глава СБУ.
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Харашо заливает!
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Вот пусть олигархи которые имеют к этому отношение и заплатят со своего кармана
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Ватан, а как оценить ненависть которую украинцы теперь испытывают к россиянам ?
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а они ее и до этого испытывали а щас так в три раза больше
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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Высокий суд правосудия - Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне удовлетворил ходатайство "Татнефти" о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в "Укртатнафте". Об этом в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Московского округа сообщила представитель компании.


Мичиганец, а можно ссылку на решение суда лондонского, а не со слов россосийских балаболов в мацьковском суде?
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Ляшко призывает расстреливать украинцев которые будут встречать Саакашвили.
pic.twitter.com/KeO6RaNbqV
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Оппа! Низзя заднеприводного забижать. Ну и не будем
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Надо выйти на улицу и спросить пересичного пенсионера с пенсией в 900 гривен какая у него независимость и от кого .Спросить работающего учителя и врача , санитарку и грузчика , водителя и строителя вкалывающего за 200 долларов в месяц насколько он независим и от кого .
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В этом и цель вассалов Хуйла - осквернить и опорочить Независимость. Чтобы она вызывала негативное восприятие. Плюс минские договорняки с выборами. Долбасюры и разочаровавшиеся проголосуют за прокацапские силы. Пост сдал - пост принял. И можно на виллу в Испанию. Сосед и сюзерен Хуйло будет доволен
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Вот она и открылась настоящая сущность шизоидов при власти
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Вы еще вскоре мрази узнаете и цену вашего предательства Народа и Украины !
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офф топ

нищяет вата.....

У бойцов частной военной компании «Вагнер», которые воюют в Сирии, возникли проблемы с оружием и зарплатой.

Изменения заметили бойцы, отправленные в начале прошлого года в резерв, а в конце года вновь вызванные в сирийскую командировку.
Раньше наемники получали неограниченное количество боеприпасов на обучение, на вооружении компании в Сирии стояло новое вооружение, зарплаты и премии выплачивались вовремя, а бойцы получали ордена, - пишет «Фонтанка». Теперь же приезжающим в Сирию в ЧВК стали выдавать автоматы АК-47 северокорейского производства и ротные пулеметы, которые стояли на вооружении советской армии еще в середине прошлого века.При этом, - отмечает издание, - наемники почти перестали получать поддержку от авиации и артиллерии, которая «свелась почти до нуля». Вертолеты не принимают участия в эвакуации раненых батальона Вагнера, а военная транспортная авиация, по утверждению источников Фонтанки, больше не перевозит раненых вагнеровцев. Кроме того, в этом году в компании изменились зарплаты: если раньше они составляли 240 тысяч рублей в месяц, то теперь снизились на треть. Причем, в отличие от прошлых лет, случаются задержки.
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Грицак. "В 2015 году руководством было принято решение о привлечении Медведчука к процессу обмена заложников. В то время я постоянно находился в АТО. На улице было очень холодно, это был один из первых с его участием обменов. Мы стояли в поле, район Ясиноватой. Третий час ночи. Медведчук приехал в туфлях на тонкой подошве. Приехал вместе с Кононовым по прозвищу «Царь» - так называемым «министром обороны» террористической организации ДНР. За три часа, которые мы там простояли, он очень замерз".
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Герой! Неужели его однопартиец по СДПУ(о) пан Порошенко не наградит его? Ну хотя бы как Голубана
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это все кукольная показуха для рос сми с привлечениями еще туда нужно было пригнатьТамару Свмридовну из Пензы и Бенни Бенасси
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Грицак только недавно осознал...Надеюсь скоро еще что-нибудь осознает...

Это ппц, Сашко Білий, которого по "неосознанке" мочканули, осознал это еще лет 20 назад, а , курво, Грицак токо-токо...И таких "осознавших" пол страны - начиная с гидрантов и их "радниками", и заканчивая фейсбучными пассажирами "креативного лифта"...Тьфу...Жижа вонючая...Хотя бы рот не открывали...
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Да, цену независимости мы узнали по полной,теперь от нас ничего не зависит, ни медицина ни образование ,ни зарплаты и пенсии ничего.Главное что независимы.Еще историю переписать что мы с луны и избранные и все путем.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Настоящую цену независимости мы осознали лишь недавно", - Грицак. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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