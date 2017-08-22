 Порошенко открыл в Северодонецке обновленное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. ВИДЕО

Что может быть большим символом мирной нормальной жизни, чем открытие театра?

Желаю коллективу Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, который сегодня получил это новое прекрасное здание, успехов, аншлагов, достижений на "культурном фронте", утверждения украинской европейской культуры".