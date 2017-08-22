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 Общество
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Все про:Порошенко (13599) Северодонецк (235) театр (156)

 Порошенко открыл в Северодонецке обновленное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. ВИДЕО

Сегодня, 22 августа Президент Украины Петр Порошенко открыл в Северодонецке реконструированное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Что может быть большим символом мирной нормальной жизни, чем открытие театра?

Желаю коллективу Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, который сегодня получил это новое прекрасное здание, успехов, аншлагов, достижений на "культурном фронте", утверждения украинской европейской культуры".


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Уже даже и не смешно...
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Почти месяц ждать, пока приедет гарант и перережет ленточку - это даже не черный юмор...
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І реконструкцію мабуть за свої власні кошти зробив.
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Вообщем, тоже самое можно сказать и про театр
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Проехался и все пооткрывал, разве это работа президента?
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Ну и славно! И это надо. Надеюсь, там войны уже не будет никогда! еще бы артистов пошерстить - не подносили ли они году так в 2014 снаряды на передовую...с той стороны фронта!
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Представьте новость Трамп открыл в Бостоне обновленное здание для областного академического музыкально-драматического театра. А вот такую новость о Путине, Лукашенко, Назарбаеве запросто. Совок такой совок
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Скоро остановки будет открывать. Как в Лугандоне.
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Скорее общественные туалеты с прозрачными дверями.
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Порошенко прямо как свадебный генерал,почему то не открывали те кто строил и обновлял.Так и суперпенсии у нас в стране назначают кто не заслужил у того десятки тысяч а кто всю жизнь трудился в поте лица получает мизер.
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цыкавий факт що саме порошенко вигнав бэню з економыки украъни ы саме беня фынансуэ активно саакашвыля борця з баригами ! но вспливають цыкавы факти що меня активно роками неплатить податки !!!!!!!!!!чуэш крики про бариг подумай хто це фынансуэ розодняк украънцыв ============================================================================================================================================================================================================"Укрнафта", її дочірня компанія "Полтаванафтогаз" та ліквідований "Дельта банк" стали найбільшими боржниками зі сплати податків до держб
Найбільшим боржником залишається "Укрнафта", якою держава володіє разом з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" - близько 42% акцій.
Борг "Укрнафти" перед державою перевищив 13,2 млрд грн, за останній рік він зріс на 2,5 млрд грн. Компанія роками судиться з державою.
За інформацією джерел видання, наразі "Укрнафта" відмовляється сплачувати поточні зобов'язання з податку на прибуток.
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голосуй за ахметова буде тобі щасття но порох в ахметки забрав пдв !!!!!!!! нетреба це забувати
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Обряжайся в камуфляж, как ты любишь, и на передовую, под танки и Грады. С приказом имени себя,любимого,не стрелять. Покажи мужество, как Богдан Хмельницкий.
И да, с Медведчуком, корешом твоим, чур не договариваться с бурятами, не стрелять в это самое время..
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СССР еврейская семья .
Отец : -Сынок ты окончил школу покажи табель успеваемости!
-так...-математика -2
-физика -2
-химия -2
-пение - 5
Сара ты посмотри на него у него по всем предметам двойки а он еще и поет!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПорошенко открыл в Северодонецке обновленное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. ВИДЕО
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