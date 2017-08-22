 Порошенко открыл в Северодонецке обновленное здание для Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "Что может быть большим символом мирной нормальной жизни, чем открытие театра?
Желаю коллективу Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, который сегодня получил это новое прекрасное здание, успехов, аншлагов, достижений на "культурном фронте", утверждения украинской европейской культуры".
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Найбільшим боржником залишається "Укрнафта", якою держава володіє разом з групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" - близько 42% акцій.
Борг "Укрнафти" перед державою перевищив 13,2 млрд грн, за останній рік він зріс на 2,5 млрд грн. Компанія роками судиться з державою.
За інформацією джерел видання, наразі "Укрнафта" відмовляється сплачувати поточні зобов'язання з податку на прибуток.
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И да, с Медведчуком, корешом твоим, чур не договариваться с бурятами, не стрелять в это самое время..
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Отец : -Сынок ты окончил школу покажи табель успеваемости!
-так...-математика -2
-физика -2
-химия -2
-пение - 5
Сара ты посмотри на него у него по всем предметам двойки а он еще и поет!
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