 Террорист, подвозивший боеприпасы к "Градам" на Луганщине, сдался СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в апреле 2017 года житель Суходольска вступил в незаконное вооруженное формирование, где работал водителем грузового транспорта. По указанию российских главарей он участвовал в учениях реактивного дивизиона в Красном Луче и подвозил боеприпасы к установкам "Град" и "Ураган". Увидев воочию, как работает тяжелое оружие, осознав, к каким жертвам и разрушениям это может привести, мужчина решил покинуть террористов.
Он попросил мать, которая живет на подконтрольной территории, обратиться в Службу безопасности Украины и сообщить о его желании вернуться к мирной жизни. Дождавшись подходящего момента, он уехал с оккупированной территории и добровольно встретился с сотрудниками СБУ.
В настоящее время бывший водитель активно сотрудничает со следствием. Следователи установили, что он не участвовал в боевых действиях и пытках.
Будет рассмотрено ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Можно узнать как они это установили? И сколько таких "невиновных" мы заводим себе в тыл?
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Он такой в ответ:
- На блокпосту дежурил.
-Не чувак,это реально рэтро.Ты у нас будешь....э-э-э...ты будешь...О!Подвозить снаряды!
Креативно работают,следующий сдавшийся сепар будет подвозить того,кто подвозил снаряды
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