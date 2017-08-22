EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  1711  33
Материалы по теме:
Все про:боевик (19080) Луганщина (4132) СБУ (14772) терроризм (20526)

 Террорист, подвозивший боеприпасы к "Градам" на Луганщине, сдался СБУ. ВИДЕО

Бывший боевик террористической организации "ЛНР" добровольно отказался от незаконной деятельности и воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в апреле 2017 года житель Суходольска вступил в незаконное вооруженное формирование, где работал водителем грузового транспорта. По указанию российских главарей он участвовал в учениях реактивного дивизиона в Красном Луче и подвозил боеприпасы к установкам "Град" и "Ураган". Увидев воочию, как работает тяжелое оружие, осознав, к каким жертвам и разрушениям это может привести, мужчина решил покинуть террористов.

Он попросил мать, которая живет на подконтрольной территории, обратиться в Службу безопасности Украины и сообщить о его желании вернуться к мирной жизни. Дождавшись подходящего момента, он уехал с оккупированной территории и добровольно встретился с сотрудниками СБУ.

Читайте также: Два диверсанта, готовившие теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет. ВИДЕО

В настоящее время бывший водитель активно сотрудничает со следствием. Следователи установили, что он не участвовал в боевых действиях и пытках.

Будет рассмотрено ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага, а потом еще ему дадут пособия по инвалидности - будет дармоед просиживать. Пускай идет работать... на шахту...бесплатно).

Примите участие в небольшом опросе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зарядить тим Градом дупу и нехай мандруе в ОРДЛО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно не участвовал в пытках и боевых действия, ведь украицы друг над другом глумиться не будут, даже под влиянием пропаганды . Только рашистская сволочь может такое делать.

Примите участие в небольшом опросе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Следователи установили, что он не участвовал в боевых действиях и пытках. "

Можно узнать как они это установили? И сколько таких "невиновных" мы заводим себе в тыл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мне Гыга сказал,что у нас - презумпция невиновности))))) Короче,не виноват чувак .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та - Гыга то ладно.. Тут один "дельфин" выдал,что украинцы для нее после того,как проведут выборы президента - умрут. Во как...Раз в пять лет мы все оптом умираем.. А как воскресаем - не знаю. На Паску,что ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по итогам выборов, живыми и при памяти нас назвать трудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну в общем-то да.. и то - не всех.. Но то,что мне сейчас ЭТО пишет.. Тань,у меня впечатление,что где-то снарядом дурку накрыло....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://censor.net.ua/forum/937503/byvshiyi_voennoslujaschiyi_pokonchil_s_soboyi_na_territorii_pochaevskoyi_lavry_natspolitsiya/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64618084
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я все думаю за старика-отца.. Не дай Бог... Тут ребенок ногу гвоздем поранил - пока шили думала поседею.. А этот дедушка не смог спасти сына,хоть видимо ты лавра была последней надеждой. Он теперь и сам долго не протянет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аж дивно що не стояв на блокпосту як решта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ РЯДОМ ТАКОГО ССОСЕДА, ХОТЬ И ТИПА РАСКАЯВШЕГОСЯ! Стремно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И все не у дел , кто шоферит , кто вокруг блок поста подметает . А кто ж тогда стреляет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Несколько раз. И на глазах у местной ваты. Хунта мы или как?)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, один раз на кол, один раз распять, один раз задуть пеной))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можна таку ж програму застосувати до наших воїнів, хто сепарів типу "ми мірниє" попристрелював?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ці біженці отримують допомоги .На х..я мені така держава?Це падло не має права жити в Україні!На х.й за поребрик!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хоть не на блокпосту стоял,уже не в тренде.Приходит такой себе сепар сдаваться,у него в СБУ спрашивают: - А ты что делал в своей банде?
Он такой в ответ:
- На блокпосту дежурил.
-Не чувак,это реально рэтро.Ты у нас будешь....э-э-э...ты будешь...О!Подвозить снаряды!
Креативно работают,следующий сдавшийся сепар будет подвозить того,кто подвозил снаряды
 показать весь комментарий
Ответить
 
а таких там реаль дофуя .....я навел справки о своих поселковых ...брат кумы ваюет муж кумы ремонтировал машины бывший гаишник один тоже ремонтировал технику и все уже типа по домам уде сидят ......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не пойму истерику комментаторов. Чем больше сдадутся - тем меньше там останется воюющего народа. А полыхать гневом в каментах много смелости не требуется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в том то и дело,что зная об амнистии можно пойти повоевать,заработать денюжку а как станет трудно легко сдаться,рассказать как он героически работал помощником повара на кухне и весь в белом выйти на свободу с "чистой совестью".Да и много ли этой падали сдаётся?Уверен,совесть у них просыпается только тогда,когда им перестают платить или начинают гнать вперёд с заградотрядом ихтамнетов за спиной.А так они совсем не против "косить укроп".Нельзя потворствовать предательству родине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предполагаю что таких сдавшихся проверяют вдоль и впоперёк. Далее чем больше сдавшихся - тем легче проверять, т.к. они ж там сливают всех и всё. В попытке заработать себе баллов они своих подельников с потрохами сольют. И в любом случае лучше пусть он в кабинете у СБУ кукарекает, чем сидит в танке по ту сторону окопов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоТеррорист, подвозивший боеприпасы к "Градам" на Луганщине, сдался СБУ. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти