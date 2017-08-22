 Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО

Сарган отметила: "Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после резонансного убийства, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с задержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО
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В ходе дальнейшего следствия установлено вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения.
В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.
Установлено избирательное отношение работников учреждения в некоторые задержанных, предоставления им преференций.
Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводилось не у всех камерах и даже не во всех корпусах.
В некоторые места содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований.
Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимые меры во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.
Сегодня следователи прокуратуры продолжают обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.
Прокуратура Одесской области неоднократно подчеркивала нарушения условий содержания осужденных, задержанных, их базовых конституционных прав на территории региона.
Только за 2017 в нарушение требований Закона в Одесском и Измаильском СИЗО прокуратурой внесено 30 документов реагирования.
За этот год прокуратура обратилась с 40 документами реагирования на нарушения Закона в трех колониях.
К примеру, только во время внезапной проверки в январе этого года в 51-й колонии обнаружено, что осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержались в полуподвальных помещениях без естественного освещения. Большинство помещений медицинской части неприспособлены для этого.
Пенитенциарная система давно нуждается в кардинальных изменениях и перезагрузке в демократическом направлении. Убийство девушки и пытки задержанных - этому ужасный пример.
О чем вообще может идти речь, когда на стенах пенитенциарного учреждения висит такой яркий пример тоталитарного режима, как портрет Ф.Э. Дзержинского. По выявленному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)".
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https://www.youtube.com/watch?v=iVzzpDicodU
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извини..
просто пиши правильней....
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як бачимо, з вбивства жінки - абсолютно нічого...
.... наказания без вины не бывает....
тут согласен с Жегловым в 99,9 % случаев...
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-Так,заведут справу на Дзерджинского
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Пытки - это уголовное преступление (для любого гражданиеа Украины),
а не превышение полномочий:
Статья 28 Конституции.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
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мало дали!!!
или, кто-нить хочет забрать их домой на перевоспитание???
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На Думской есть фото журналистов,которых допустили в СИЗО,ну вообщем все ожидаемо...бардак,беспредел и ужасающая грязь...НО меня поразил вид вертухайки!!!!...на работе!!!! в короткой юбке и в цветастых сланцах!!!!!
петренка поднимай свой жирный зад и пистуй с проверкой в подведомственное подразделение.Какая Европа??Это уровень С.Кореи.
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