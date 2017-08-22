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Все про:Одесса (5851) пытки (464) СИЗО (985) пенитенциарная служба (161)

 Прокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО

Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган отметила: "Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после резонансного убийства, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с задержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными в Одесском СИЗО. ФОТО

В ходе дальнейшего следствия установлено вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения.

В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

Установлено избирательное отношение работников учреждения в некоторые задержанных, предоставления им преференций.

Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводилось не у всех камерах и даже не во всех корпусах.

В некоторые места содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований.

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Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимые меры во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.

Сегодня следователи прокуратуры продолжают обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.

Прокуратура Одесской области неоднократно подчеркивала нарушения условий содержания осужденных, задержанных, их базовых конституционных прав на территории региона.

Только за 2017 в нарушение требований Закона в Одесском и Измаильском СИЗО прокуратурой внесено 30 документов реагирования.

За этот год прокуратура обратилась с 40 документами реагирования на нарушения Закона в трех колониях.

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К примеру, только во время внезапной проверки в январе этого года в 51-й колонии обнаружено, что осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержались в полуподвальных помещениях без естественного освещения. Большинство помещений медицинской части неприспособлены для этого.

Пенитенциарная система давно нуждается в кардинальных изменениях и перезагрузке в демократическом направлении. Убийство девушки и пытки задержанных - этому ужасный пример.

О чем вообще может идти речь, когда на стенах пенитенциарного учреждения висит такой яркий пример тоталитарного режима, как портрет Ф.Э. Дзержинского. По выявленному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)".

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оні забули як ще вчора репетували з мордахряками на камеру,- НІКАКІХ ПИТАК НЄТ, ЕТА ФСЬО ВИДУМКІ ПРЄССИ...
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а если бы девушку не убили..., а если бы девушка осталась жива...
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Лучше пускай Луценко расскажет как его ведомство наглядало за соблюдением законности в этом СИЗО. Почему уполномоченый, который туда раз в три года приезжает выявил, а прокурор, который три раза в месяц обязан проверять, нет?
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ГПУ опубликовала видео избиения спецназом арестантов Одесского СИЗО https://inforesist.org/gpu-opublikovala-video-izbieniya-spetsnazom-arestantov-odesskogo-sizo/ … Минюст по прежнему все отрицаетПрокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган - Цензор.НЕТ 1669
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Жесть! Нельзя так. даже с убивавшими других, насиловавшим детей и т.д... Он же тоже люди. А вот как к примеру в Сингапуре, ан который мы равняемся, наказывают за нашу админку - 130-ю...
https://www.youtube.com/watch?v=iVzzpDicodU
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понял, после просмотра твоего видео...
извини..
просто пиши правильней....
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Нічого що це СІЗО, і 90% з усіх хто тут знаходиться ще не визнані судом винними у скоєнні злочину?
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Цікаво чому не виклали ще 2 відео, які набагато гірші, особливо камера з коридору.
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нічого...
як бачимо, з вбивства жінки - абсолютно нічого...
.... наказания без вины не бывает....
тут согласен с Жегловым в 99,9 % случаев...
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В кожного своя совість і своя система життєвих координат, твій життєвсесвіт збочений до садизму... В нормальних людей такі речі викликають принаймні осуд.
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Совести у тебя нет называть потужни рэформы дном называть)))
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А ніхто з достойників наших не хоче приватизувати всю пенітенціарну систему в Україні? Все ж на продаж у нас...
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Ну,то що,куме,буде справа вiд Луцiка?
-Так,заведут справу на Дзерджинского
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все знают что за 300 долларов можно попасть в любое СИЗО в Украине а в колонии еще дешевле там работники являются посредниками за деньги. Дайте людям нормальные зарплаты и введите наказание за насилие и нарушение дисцыплины
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давать нормальные зарплаты, это не наш метод!
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понятное дело, это же не то что выписывать вознаграждения чинушам из минюста
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75% персонала этих заведений должны сидеть в камерах напротив!!!!
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Мусора - герои , по 10 человек на одного ! Шакалье еб"чее ...
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Скриті садисти- відчувають безкарність і підвищують свою нікчемну самооцінку тим, що гамселять людей, які не можу дати здачі у відповідь.
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"по факту превышения служебных полномочий"
Пытки - это уголовное преступление (для любого гражданиеа Украины),
а не превышение полномочий:

Статья 28 Конституции.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
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Спецназу уважуха!!!
мало дали!!!
или, кто-нить хочет забрать их домой на перевоспитание???
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їх ще можливо,а тебе, ублюдка,навряд,тільки кийком вжопу тодізрозумієш, імбіцил.
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Цензор,а чЕ так скромно??Из 3-х в сети,только одно.И оно не самое жесткое,есть из коридора,где мусарня во всей красе.
На Думской есть фото журналистов,которых допустили в СИЗО,ну вообщем все ожидаемо...бардак,беспредел и ужасающая грязь...НО меня поразил вид вертухайки!!!!...на работе!!!! в короткой юбке и в цветастых сланцах!!!!!
петренка поднимай свой жирный зад и пистуй с проверкой в подведомственное подразделение.Какая Европа??Это уровень С.Кореи.
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нафиг оно им надо, они "коллекторством" заняты, там вознаграждения можно поиметь, жирный зад они поднимут ага
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПрокуратура переквалифицировала нарушения в Одесском СИЗО с "превышения полномочий" на "пытки", - Сарган. ВИДЕО
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