 В Москве найден мертвым лидер группы "Рабфак", автор песни "Наш дурдом голосует за Путина" Семенов. ВИДЕО

Причина смерти музыканта не раскрывается. Ему было 60 лет.
Накануне участник "Рабфака" Александр Елин объявил, что не может связаться с Семеновым уже три дня. "Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и т. п. не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает. Звоню в инстанции - дверь квартиры вскрывать нельзя, пока, простите, не будет запаха. Все разводят руками - я не родня", - посетовал Елин.
Семенов - автор музыки и вокалист "Рабфака". Группа была основана им вместе с Елиным в 2009 году. В дискографии музыкантов два студийных альбома. Обложку последнего, "Прочь, демократия!", создал художник Дмитрий Врубель. Широкую известность группе "Рабфак" принесла в 2011 году песня "Наш дурдом голосует за Путина", автором которой является Семенов.
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А вот тот кто )(уйло нахваливает...
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1. Немцов.
2. Политковская.
3. Магнитский.
4. Журналист "Новой" Игорь Домников.
5. Литвиненко (?)
6. Березовский (?? - но там вроде бы очень странное "самоубийство")
7-9. Там пара-тройка (или даже больше) различных генералов ГРУ, которые то странно "стрелялись", то шли типа купаться и вдруг "тонули" при тихой погоде (но фамилии я сразу не вспомню). Или это не политическое убийство, а такая форма увольнения в запас?
10. Юшенков.
11. Лебедь, наверно? Как-то он тоже странно "разбился на вертолете", не находите?
12. Юрий Щекочихин, конечно! Предвосхитил своей страшной смертью судьбу Литвиненко.
13. Нацбол Юрий Червочкин, убитый в Серпухове - да, точно! Подсказали.
14. Пол Хлебников.
15. Пожалуй, руководство Польши в полном составе (во всяком случае, это явно их Конгресс и имел в виду под "главами иностранных государств")
16. Глава фирмы Тоталь, этот француз, как там бишь его звали? Во всяком случае, обстоятельства его гибели в спецаэропорту для вип-персон ("попал под снегоуборщик") - мягко говоря, загадочны.
17. Ачалов, генерал армии - тоже странно умер в больнице. Сюда же, возможно, и покушение на жизнь генерала Шаманова, это когда в 2010 году на его БМВ "вдруг" наехал КАМАЗ; все это подозрительно совпало с периодом наибольшего брожения в армии в связи с "реформами Сердюкова".
18. Ахмат Кадыров (старший). Ну, тут тоже все практически ясно, как слеза. В 2004 году взорвали на стадионе в Грозном, по всей видимости, миной, заложенной еще в фундамент при постройке. Кто? Ну Бен Ладен, конечно.
19. Яндарбиев.
20. Галина Старовойтова (хоть оно и считается "раскрытым")
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