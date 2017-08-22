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Все про:музыка (734) Россия (71941) смерть (5193)

 В Москве найден мертвым лидер группы "Рабфак", автор песни "Наш дурдом голосует за Путина" Семенов. ВИДЕО

Лидер группы "Рабфак" Александр Семенов найден мертвым в съемной квартире в Москве.

Об этом сообщает Лента.ру во вторник, 22 августа, передает Цензор.НЕТ.

Причина смерти музыканта не раскрывается. Ему было 60 лет.

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В Москве найден мертвым лидер группы Рабфак, автор песни Наш дурдом голосует за Путина Семенов 01

Накануне участник "Рабфака" Александр Елин объявил, что не может связаться с Семеновым уже три дня. "Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и т. п. не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает. Звоню в инстанции - дверь квартиры вскрывать нельзя, пока, простите, не будет запаха. Все разводят руками - я не родня", - посетовал Елин.

Семенов - автор музыки и вокалист "Рабфака". Группа была основана им вместе с Елиным в 2009 году. В дискографии музыкантов два студийных альбома. Обложку последнего, "Прочь, демократия!", создал художник Дмитрий Врубель. Широкую известность группе "Рабфак" принесла в 2011 году песня "Наш дурдом голосует за Путина", автором которой является Семенов.

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Не буде більше дурдом за путена голосувати...
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Будет, будет.. На то он и дурдом.. Как , впрочем, и в Украине: четверть века из раза в раз хер знает за кого...
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Сотника Навальный крышует. Иначе за такой базар Саня давно бы ответил.
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На сьемной квартире...
А вот тот кто )(уйло нахваливает...

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москва вавилонская блудница упоенная кровью праведных и танцующая на спине зверя эрэфии
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на параше не то что говорить что-то против хуйла, думать и то опасно
1. Немцов.
2. Политковская.
3. Магнитский.
4. Журналист "Новой" Игорь Домников.
5. Литвиненко (?)
6. Березовский (?? - но там вроде бы очень странное "самоубийство")
7-9. Там пара-тройка (или даже больше) различных генералов ГРУ, которые то странно "стрелялись", то шли типа купаться и вдруг "тонули" при тихой погоде (но фамилии я сразу не вспомню). Или это не политическое убийство, а такая форма увольнения в запас?
10. Юшенков.
11. Лебедь, наверно? Как-то он тоже странно "разбился на вертолете", не находите?
12. Юрий Щекочихин, конечно! Предвосхитил своей страшной смертью судьбу Литвиненко.
13. Нацбол Юрий Червочкин, убитый в Серпухове - да, точно! Подсказали.
14. Пол Хлебников.
15. Пожалуй, руководство Польши в полном составе (во всяком случае, это явно их Конгресс и имел в виду под "главами иностранных государств")
16. Глава фирмы Тоталь, этот француз, как там бишь его звали? Во всяком случае, обстоятельства его гибели в спецаэропорту для вип-персон ("попал под снегоуборщик") - мягко говоря, загадочны.
17. Ачалов, генерал армии - тоже странно умер в больнице. Сюда же, возможно, и покушение на жизнь генерала Шаманова, это когда в 2010 году на его БМВ "вдруг" наехал КАМАЗ; все это подозрительно совпало с периодом наибольшего брожения в армии в связи с "реформами Сердюкова".
18. Ахмат Кадыров (старший). Ну, тут тоже все практически ясно, как слеза. В 2004 году взорвали на стадионе в Грозном, по всей видимости, миной, заложенной еще в фундамент при постройке. Кто? Ну Бен Ладен, конечно.
19. Яндарбиев.
20. Галина Старовойтова (хоть оно и считается "раскрытым")
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Это работа ФСБ перед ним были Высоцкий Цой Тольков и много других вплоть до Литвиненко и Новодворской машина убийств инокомыслящих продолжает работать
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это даже напоминает средневековую инквизицию которая откинула развитие человечества на пол тысячелетия назад и привела массовому опушстошению и упадку в Европпе
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Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнесВ Москве найден мертвым лидер группы "Рабфак", автор песни "Наш дурдом голосует за Путина" Семенов. ВИДЕО
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