 "Ключевой элемент российской агрессии – информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО

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"Открытие телебашни в селе Бахмутовка - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины… Жители с контролируемой территории и с оккупированных городов и районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины", - заявил П.Порошенко в ходе торжественного открытия станции.
Глава Украинского государства отметил, что "ключевой элемент российской агрессии - информационная война". Учитывая это, подчеркнул П.Порошенко, тем более важным является открытие возведенной, в том числе при помощи США, передающей станции со 134-метровой передающей вышкой с радиусом действия в 50 км.
"Данная станция обеспечит трансляцию украинских 11 теле- и 4 радиоканалов на нашу временно оккупированную российским агрессором территорию", - сказал президент Украины.
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типа вы не знаете?
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Кацапы балуются
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виконуй вимогу закону про Оборону України:Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України-
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України...
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Сказали, что плохая погода.
Капец ентой вышке.
Работники краматорской тв вышки занижали искусственно уровень сигнала - рассказывали еще в 2015 году.
Тут будет то же самое.
Саботаж.
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