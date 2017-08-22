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 Политика Украины
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 "Ключевой элемент российской агрессии – информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко во вторник днем открыл в н.п.Бахмутовка (Луганская область) новую радиотелевизионную передающую станцию, которая обеспечит трансляцию украинских теле- и радиоканалов на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Также читайте: РФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС

"Открытие телебашни в селе Бахмутовка - это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины… Жители с контролируемой территории и с оккупированных городов и районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины", - заявил П.Порошенко в ходе торжественного открытия станции.

Глава Украинского государства отметил, что "ключевой элемент российской агрессии - информационная война". Учитывая это, подчеркнул П.Порошенко, тем более важным является открытие возведенной, в том числе при помощи США, передающей станции со 134-метровой передающей вышкой с радиусом действия в 50 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телевышка в Бахмутовке позволит увеличить аудиторию украинских телеканалов до 90 тыс человек, - Мининформполитики

"Данная станция обеспечит трансляцию украинских 11 теле- и 4 радиоканалов на нашу временно оккупированную российским агрессором территорию", - сказал президент Украины.
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Когда он успевает все открыть и показать!
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а че снайпер? Ну перебьет веревку, зато никому не надо будет лезть, тело снимать....
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Все, що росія сіє у нас, повинно бути вирвано із корінням
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Теперь долбасюры узнают о мародерских тарифах, обзавидуются, захотев такие же, и выгонят оккупантов сами. В этом и состоит хитроумный мырный план офшорника! Ай, маладца!
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Можна подумати , вони , раніше цього не знали ...))
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Ну раньше они это слышали с ОэРтэ и Расии24 и не верили - думали кацапская пропаганда. А теперь с первоисточника
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Падение экономики россии стремительно приближается к точке невозврата! А Борис Николаевич завещал-Проснулся и подумай что хорошего сделал для Украины...
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Стосовно тимчасово окупованих територій редактори погарячкували: місце встановлення вежі обрано таким чином, щоб Луганськ і тим більш південніші міста нашим телебаченням не зачіпило. Хіба що північна частина Луганська зможе отримувати нестійкий сигнал. А нам про 50-60 теоретичних км розповідають.
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ну это же Россиюшка там же дураки и дорги

типа вы не знаете?
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та не,я просто спросил,что именно отображает картинка
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яндыкс в украине не используется...из принципиальных соображений.
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Что-то зрадофилов не слышно! Видать срочно листают методички!! Что писать!?
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агресія? визнай війну війною, а рабсєю окупантом, торгаш !

виконуй вимогу закону про Оборону України:Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України-

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу
на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію,
введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України...
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а что с этой вышки сообщать собираются тем, кого москали обманули назвавшись русскими так, будто бы они не орда вовсе? Аргументы-то какие? Типа, мы хорошие, у нас вышиванки и мова, а москали негодяи, они орда? Хватит-то этого?
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Нічого не сповістять з того , що місцеві і так не знали ... Вони ж спокійно туди-сюди кожен день пересуваються ...
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У меня недавно кошка котят родила, хочу поблагодарить в связи с этим Петра Ляксеича...спасибо!!! И за свежий воздух после зноя, спасибо...что бы мы без вашей заботы делали!!! Низко кланяемся!!!
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Вместо того,щоб им вырубить электричество.Петя им,каналы добавляет в ящик.Провайдер ёпт
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Любит он открывать всё подряд ну и отмечать это дело конечно, пусть лучше расскажет почему газ на заправках дорожает каждый день.
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А что есть такие кто смотрит еще это. А с переходом на цифровое телевидение как они обещают можно будет телевиззир выбросить на мусорку. Даешь проводное вещание в каждую хату!!!
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Сказали по тв, что изображение плохое на новой вышке.
Сказали, что плохая погода.

Капец ентой вышке.

Работники краматорской тв вышки занижали искусственно уровень сигнала - рассказывали еще в 2015 году.

Тут будет то же самое.

Саботаж.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ключевой элемент российской агрессии – информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО
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