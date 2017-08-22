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 Политика Украины
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Все про:Крым (20519) Порошенко (13594) суверенитет (128) территориальная целостность (122) Донбасс (15818)

 "Мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украине удастся восстановить территориальную целостность страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - сказал П.Порошенко перед открытием после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме (Харьковская область) во вторник.

Он напомнил, что эта дорога является частью автотрассы Киев-Харьков-Довжанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушила территориальную целостность Украины самым откровенным образом, - помощник генсека НАТО Дукару

"И 100% - я верю в это - мы будем праздновать окончание нашей дороги на Довжанском... Я уверен в том, что мы вернем Довжанский, вернем Донбасс и восстановим дорогу Киев-Харьков-Довжанский", - сказал П.Порошенко
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щас ольгинцы и зрадофилы запоют свою вечную балладу
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пока что очередную "вечную баланду" поет кондитер
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Он забыл сказать,Вернём за две недели и каждый Украинец будет получать тысячу в день! При чём долларов.
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пока что Барыга под блеянье пердунов поёт вечную балду - только про вторую щеку забыл прокукарекать.
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"Мы вернем захваченную захватчиками землю, что мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму" Источник: https://censor.net.ua/n452634
Вряд ли Вы, Петр Алексеевич, вернете. А народ Украины - да.
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Так снеси Керчинцкий мост сначала ка незаконное архитектурное строение!
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не, туда виталика надо.
он в киеве вон как мафы и рынки сносит...
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Зачем? На Кубань ездить удобно. Если начнут гребсти в обратку, Крымом и Донбасом врядли ограничатся. Аппетит приходит во время еды.
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Конечно вернем!
Но с другим Президентом.....
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Политики всегда говорят о своих целях, но умалчивают о возможностях.
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может через лет так 25-30 если до этого не потеряем Харьковскую и Одесскую области
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У Кассада был хороший материал о польских газетах 1939 года. Забавные аналогии.
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Почему же? Настоящие газеты. Можно найти даже через гугл.
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Мы вернем Крымбля и даунбас за 2 недели. Только выберите меня на 5 лет!
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На 10! И тогда у марсиан не будет ни малейшего шанса.
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Слабо обещаете, п. Григорий, не выберут Вас. С размахом надо, не стесняйтесь.
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Такого размаха как у Петра Лексеича у меня нет! Звиняйте за беспокойство.
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С такой властью ничего не вернём, а только потеряем.
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Сука опять мы. Если бы не мы вы бы уже Мариуполь сдали как и пол Украины.
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"И 100% - я верю в это - мы будем праздновать окончание нашей дороги на Довжанском... Я уверен в том, что мы вернем Довжанский, вернем Донбасс и возобновим дорогу Киев-Харьков-Довжанский", - сказал П.Порошенко

В это время где-то тихонько в сторонке рыдал маленький Грося. Они что ли с Порохом поделили бы кто по четным, а кто по нечетным пиарится на дорогах.
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вернем, только не при тебе, прызыдент мыру
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Конечно, Крым и даунбас будет возвращен, но только уж точно не при этом пистаболе. Интересно, еще находятся такие шизонутые которые еще верят словам этого проходимца?
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Конечно что мы восстановим, но вряд ли с тобой!
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Просыпается Пеця на своей вилле в спальне,а кругом хомячки носятся туда сюда,он обалдел и спрашивает,а что вы тут делаете?Поворачивается к нему один хомячок и говорит,на вас алкашей уже белочек не хватает
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Чув вже,але з вуст Петра,це якось так по брехливому...
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Ну нафига этот пафос, уже становится похоже на кацапстан, проще надо быть и люди потянутся
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Вот как тебя посадим, так и займемся возвращением.
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Ох,ёпть....Это сколько же там ещё разрушенных сараев, после ремонта которых можно бороздить космические просторы...Хотите быть в курсе? Подключайте пакет "Президентский" - безлимитная брехня в сети и на других операторов.
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Рыльником щелкать это не в окопах сидеть..
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в принципе(!!!) многие в это верят..........по крайней мере хотят в это верить
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Чтобы ничего не искать , надо ничего не терять .
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Порошенко даже на смертном одре все будет обещать..обещать..обещать...
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Забавно, что всё это произнесено на открытии моста. Ну какое отношение имеет всё произнесённое к мосту? Не так давно, Порошенко пиарился с теми же речами на открытии детского садика, больницы, таможенного перехода.... Что на очереди? Открытие общественного туалета на борщаговке?
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говорити треба не про відновлення суверенітету, деокупацію, реінтеграцію та іншу полову, а тільки про звільнення від загарбників і зрадників своєї землі! і не тільки говорити, а все робити для цього! а не канхвєти сосать...
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Цікаво як, на росію нападемо? Черговий висер гавногаранта який здав Крим і лугандон розрахований на імбіцилів.
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Петя ставь себе за цель развал Рашки,шансов вернуть,стае больше.Крым и Луганда,це тактика,а развал Рашки,це вже стратегия
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Если сто раз сказать слово халва, то во рту станет сладко.
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зачем в Минске продал украинский суверинитет покупателю куйлу. при помощи куйловых гейропейских поставщиков суверинитетов ???
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Это видео - возможно небольшая манипуляция. Оно начинается фразой "що мы повернемо". А какое слово было перед этим? Может, он сказал "надеюсь".
Почему речь не сначала предложения?
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но только не при нём..Порошенко с самого начала дистанциировался от практической работы по деоккупации,переведя всю раблту в более удобную и привычную ему область дисскуссий.Нужен новый президент с волей и практической работой по деоккупации.Запад сам не будет за нас решать основные моменты-защита и противовоздействие силой.К тому
же, только независимый от РФ президент (ни бизнесом,ни гражданством или родственными связями с гражданами РФ) сможет это сделть
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Вы смотрите там как бы Польша у вас Львов не забрала ахахах как Турция пол кипра у Греков.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - Порошенко. ВИДЕО
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