 "Мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - Порошенко. ВИДЕО

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"Мы вернем захваченную захватчиками землю, мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму", - сказал П.Порошенко перед открытием после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме (Харьковская область) во вторник.
Он напомнил, что эта дорога является частью автотрассы Киев-Харьков-Довжанский.
"И 100% - я верю в это - мы будем праздновать окончание нашей дороги на Довжанском... Я уверен в том, что мы вернем Довжанский, вернем Донбасс и восстановим дорогу Киев-Харьков-Довжанский", - сказал П.Порошенко
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Вряд ли Вы, Петр Алексеевич, вернете. А народ Украины - да.
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он в киеве вон как мафы и рынки сносит...
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Но с другим Президентом.....
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В это время где-то тихонько в сторонке рыдал маленький Грося. Они что ли с Порохом поделили бы кто по четным, а кто по нечетным пиарится на дорогах.
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Почему речь не сначала предложения?
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же, только независимый от РФ президент (ни бизнесом,ни гражданством или родственными связями с гражданами РФ) сможет это сделть
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