EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины, Общество
  2110  13
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2995) подготовка (152)

 "Молодец! Ты выжил!", - курс подготовки по программе погранслужбы США прошли украинские пограничники. ВИДЕО

Бойцы мобильных подразделений Госпогранслужбы попытались пройти еще один курс повышения квалификации по программе пограничного патруля США "ВОRTAC".

Как сообщает Цензор.НЕТ, испытали себя 46 пограничников и только 12 из них преодолели все преграды. Курс выживания проводился в учебном центре Госпогранслужбы. Претенденты преодолевали специальную полосу препятствий с перемещением тяжелых деревянных колод, колес, толканием бронетехники и форсированием водных преград.

Курсантам пришлось пройти болота глубиной до четырех метров и несколько десятков многокилометровых маршбросков с ограниченным временем на сон и минимальном питанием.

Те, кто прошел все испытания, получил сертификаты об успешном завершении курса выживания.

Загрузка видео...

Смотрите также: "Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А наши пограничные собаки тоже будут проходить курс повышения квалификации по программе пограничного патруля США?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
При воровстве в Погран службе -- наших собак накормили бы лучше хотя бы ВОЛОНТЕРЫ . Наверное мясо годами не видят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лизнул бы тебя -- да не умею . А от косточки не отказался бы хорошей ---- не сытно народ сейчас живет --не то что собаки -- Война и воруют .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киселева пересмотрел или голодаеш у себя на росиси? А вот Рева говорит, что мьі, украинцьі, много едим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Погранслужба в США просто курорт по сравнению со службой наших пограничников на востоке Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не более нужно готовиться, ведь речь идет о подготовке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ясное дело "нужно готовиться". Только американским рейнджерам и горячном бреду не привидится обстрел с танков или ГРАДов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не сказал бы,шо курорт.Все-таки,к примеру, выслеживать нелегалов на южной границе,в пустыне - сомнительное удовольствие.Просто они оснащены и обучены на 2 порядка лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ловит нелегалов - не по минному полю с растяжками дозорить. И наркобароны из Мексики на БМП через границу не шастают и из минометов по погранцам не лупят? Или я что-то пропустил?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Молодец! Ты выжил!", - курс подготовки по программе погранслужбы США прошли украинские пограничники. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти