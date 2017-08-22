 "Молодец! Ты выжил!", - курс подготовки по программе погранслужбы США прошли украинские пограничники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, испытали себя 46 пограничников и только 12 из них преодолели все преграды. Курс выживания проводился в учебном центре Госпогранслужбы. Претенденты преодолевали специальную полосу препятствий с перемещением тяжелых деревянных колод, колес, толканием бронетехники и форсированием водных преград.
Курсантам пришлось пройти болота глубиной до четырех метров и несколько десятков многокилометровых маршбросков с ограниченным временем на сон и минимальном питанием.
Те, кто прошел все испытания, получил сертификаты об успешном завершении курса выживания. Смотрите также: "Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО
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