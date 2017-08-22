 "Бук-М1", "Дозор-Б", "Тор", "Булат", "Смерч" и "Гиацинт-Б": в центре Киева открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Выставка военной техники "Мощь непокоренных" открылась на ул. Крещатик и Майдане Незалежности в Киеве и продлится до 27 августа.
В центре Киева представлены более 50 единиц боевой техники и вооружений - самоходные артиллерийские установки, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовые и санитарные автомобили.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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А ты налогов наотчислял на новые танки деятель? Или гордо тряся конвертом требуешь чтобы тебя охраняла современная оснащенная армия?
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Прошло 4 года и танковые роты появились в каждой десантной бригаде. Откуда вами высосано 300 танков? Очередной диванный эксперт?
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Це - піар хитродупого Бариги.
Реально за три роки нової зброї не розроблено.
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Воюємо ще радянською зброєю.
Свого - не маємо.
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https://www.youtube.com/watch?v=4Fa7EYBLAys
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"Президент также поручил государственным заказчикам вместе с Государственным концерном "Укроборонпром" при планировании оборонного заказа в 2016 году обеспечить разработку и закупку в интересах Сухопутных войск ВСУ ракетного вооружения в рамках проекта "Ольха", комплексов крылатых ракет на основе технических решений проекта "Нептун". Такую информацию опубликовала пресс-служба Администрации президента Украины, по итогам совещания СНБО 27 января. Под этим наименованием, судя по всем публичным данным, скрывается серия разработок днепропетровского КБ "Южное" по созданию оперативно-тактических дальнобойных ракетных комплексов.
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А если серьезно , если так тебя кацапа плющит - это есть ооочень хорошо
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Цензор превратился в ботоферму.
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И почитай что тебе des_104 написал.
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Вопят, как бесы, изгоняемые со стадом свиней в пропасть...))
Огромное спасибо и поклон армии Украины (и её оружию), что смогли дать в зубы вторгшейся на Донбасс армии РФ.
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Тут - стая петеботов и петешлюх.
Изображают восторженный народ.
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Отак - правильно!!!
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Тепер намагаються "працювати" натовпом , зображаючи масовку ...
І шалено спамити намагаються - навіть лапки в них болять ...)))
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Напоминаю вам статью Ю. Бутусова от 23,02,2015 года: "Цена "котлов": потери боевой техники ВСУ в войне с Россией в 2014 году"
https://censor.net.ua/resonance/325795/tsena_kotlov_poteri_boevoyi_tehniki_vsu_v_voyine_s_rossieyi_v_2014_godu
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СЛАВА ВСУ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.08.2017 15:35
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Если будут ссылки на реальные "трещащие кацапские пуканы" - свисти.
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Ненавижу клоунскую дешевою показуху ..... Ни одна цивилизованная страна не показывает машины для убийства, хоть и имеет их в достатке на 3 поколения лучше.... только нашим укро-русо тупым дебилам показуху устраивают....
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Впечатлило.........
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