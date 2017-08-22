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 "Бук-М1", "Дозор-Б", "Тор", "Булат", "Смерч" и "Гиацинт-Б": в центре Киева открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева сегодня открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Выставка военной техники "Мощь непокоренных" открылась на ул. Крещатик и Майдане Незалежности в Киеве и продлится до 27 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": День Независимости становится более важным праздником, чем Новый год и Рождество, - Порошенко

В центре Киева представлены более 50 единиц боевой техники и вооружений - самоходные артиллерийские установки, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовые и санитарные автомобили.

Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 01Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 02Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 03Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 04Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 05Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 06Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 07

Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 08Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 09Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 10Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 11Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 12Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 13Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 14Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 15Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 16Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 17Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 18Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 19Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 20Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 21Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 22Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 23Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 24Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 25Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 26Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 27Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 28Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 29Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 30Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 31Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 32Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 33Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 34Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 35Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 36Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 37Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 38Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 39Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 40Бук-М1, Дозор-Б, Тор, Булат, Смерч и Гиацинт-Б: в центре Киева открылась выставка военной техники Мощь непокоренных 41

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Затем, что хочешь-не хочешь, а война идет и кацапы танки там таки применяют.
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Что за херню ты несёшь? ватан что ли?сегодня реально в дурдоме неадекваты взломали ворота и поразбегались кто куда, а кто и сюда строчить.
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я говорю то, что есть, выйобуйся оружием в бою, а не перед своим народом, удурок
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Щота тебя не видно было разгоняющим танки на красной площади. Ни сейчас , ни при сєсєсєре.
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сотню бы заплатил чтобы увидеть еб#еты вумных кументаторов когда рядом с ними жахает пион.
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Петя-Петя..Вот на передок бы пацанам эту всю технику, а не понты колотить для приезжих..
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Пэтя йобнулся, помешался на военной технике.
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а ты Пэтя или манда на его яйцах?
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В сепаратистов больше 700 танков и 3500 бронемашин а у нас во всей ВСУ всего 300 танков разных модефикаций то почему за четыре года конфликта нет новых танков и вооружения типа "Стугн"? Почему вертолёт 1950 года Ми-2 преподносят как что то крутое хотя при мощностях ВПК с 2014 года можно было создать "сюрприз" для сепаров типа ударного БПЛ...
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почему за четыре года конфликта нет новых танков

А ты налогов наотчислял на новые танки деятель? Или гордо тряся конвертом требуешь чтобы тебя охраняла современная оснащенная армия?
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Я ж не Гарант у которого десятки фабрик и заводов плятят налоги на развитие вооружения рассейских войск...то что снимают с зарплаты а какая зарплата в школьного сторожа то сами можете понять ..
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Судя по высокопарности той ерунды, которой ты тут машешь, сдается, что ты, мил человек, стукачок.
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Там отмазочка хорошая есть, будто налоги разворует "шоколадный барыга", поэтому в полной мере платить ни в коем случае, зато выдвигать завышенные требования от власти - это всегда пожалуйста.
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хочешь сказать что в армии не налажено тотальное воровство??? Есть мнение что армия сейчас на первом месте по грабежу и разворовыванию. Туда ж деньги пошли, а где деньги там и воры грабители, не?
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А чому ніхто не запитує - як так сталось що "у сепаратистов больше 700 танков и 3500 бронемашин.." ? Хто відповість за те , що вони спокійно туди в'їхали ?
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Сука трольская, в каждой теме орешь, что "ЗРАДА". "Зрада", будет, когда тебе хуйло пайку за высеры не заплатит, кац! В спам, ватан !
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Так наші генерали постійно про це говорють...що в ДЛНРів більше бронетезніки ніж у всій Европі разом взятих..а Муженко сам особисто чув говорив що россійських військ на Донбасі немає...
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К началу противостояния на востоке Украины на вооружении танковых войск состояло 620-680 танков, а также БТР, БМП и другая техника[161](Википедия)
Прошло 4 года и танковые роты появились в каждой десантной бригаде. Откуда вами высосано 300 танков? Очередной диванный эксперт?
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савушкинцы как мух слетелись, значит всё как надо сделано. Полыхает
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Чого радієте?
Це - піар хитродупого Бариги.
Реально за три роки нової зброї не розроблено.
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Дурненьке.
Воюємо ще радянською зброєю.
Свого - не маємо.
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Шо ж ты так плохо в школе учился, что за 4 года ничего не изобрел?
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Впечатляет увиденное, но хотелось бы, чтобы все это поскорее было на фронте.
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до фронта скорее всего будут участвовать в параде, а до него не мешало бы проверить технику на предмет закладок вв, от кацапов всего можно ожидать, тем более Мэттис на трибуне будет стоять
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На фото 8 и 10 опять "мальчика маленького" хунта мучает.
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А на 2-ой биндеровские садисты вогнали парню 4 кола в голову и насмехаюся.
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приятно видеть возрожденную украинскую армию после дватцатилетнего развала.жаль что в этом ряду нет наших днепровских ,,тополей''
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Уууу, у номерных пуканы рвет: знают, что получленцев эта техника зачетно будет шкварить скоро.
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А Кресты с Тризубом на украинской военной технике видимо выводят кацапов аж до холерной усрачки, шо они даже не успевают добежать до своих сартиров в деревенских огородах.

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Кстати у нас в городишке платный новый туалет достроили-надо на открытие Гаранта пригласить да и самогон хороший имеется не хуже вискаря которым он балуется.
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не боитесь в своем мухосранске - ваш педофил димона пришлет,а тот вам всего нажелает))
А если серьезно , если так тебя кацапа плющит - это есть ооочень хорошо
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а якого хрина оті кремлівські гандони будуть у нашому прикарпатьському містечку робить? Там їх в тому туалеті і втоплять .
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Так це ж така тупа стратегія кацапських ботів з Мінстець - всіх кацапами обзивати ..))
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Написала, почему эта техника не на фронте, какой дебил может её выставлять на неделю, если на фронте техники не хватает, боты тут же окончательно заспамили и минским разводняком от кремлевского наперсточника козырять начали...
Цензор превратился в ботоферму.
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ну сколько же нужно иметь ума, чтобы абсолютно всю технику отправить на фронт? типа остальная граница в прикрытии не нуждается, бойцы в тылу в тренировках не нуждаются - фсё на фронт. капец.
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Я тебя пошлю этажей так в семь, чтоб перестал живых людей ботами называть! И пусть меня банят на день-другой!
И почитай что тебе des_104 написал.
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смотрите, как вопят фсб-тролли в комментах тут, пытаясь посеять уныние-панику-отчаяние.
Вопят, как бесы, изгоняемые со стадом свиней в пропасть...))
Огромное спасибо и поклон армии Украины (и её оружию), что смогли дать в зубы вторгшейся на Донбасс армии РФ.
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А лучше спросите АТОшников что на передке чем их кормят и как одевают да каким вооружеем они пользуются ?
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Не спросят.
Тут - стая петеботов и петешлюх.
Изображают восторженный народ.
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Нас не здолати! Скаженійте, москалики, холєра б вас узяла! Слава Україні!
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...І ганьба Баризі.
Отак - правильно!!!
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Я хочу як громадянин України бачити новітні зразки військової техніки а не покрашенні зразки ще Радянської Армії.
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тут порохотролли шоколадом щедро поливают - дескать жизня малина))) Граждане, вам не напоминает этот подход - методы дешевой пропаганды соседнего козломордого государства!? Ну сцуко один-в один: по телеку и на параде - все офуительно, только в реальности - срака полная, куда мы катимся?
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Когда главнокомандующий три года рассказывает что конфликт с захватчиком-оккупнтом военным путем решать низзя... и парады при этом проводит - типа техникой хвастается... как это можно понять?
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Методи ті ж самі , бо і виконавці - тіж самі ..))
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я скажу одно - при яныке писал на него что угодно - ни разу коммент не забанили, а тут ты смотри какой неприкосновенный кусок шоколадного лайна - прям ничего в инте сказать низзя
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Помилки "папередніков" вони врахували ...
Тепер намагаються "працювати" натовпом , зображаючи масовку ...
І шалено спамити намагаються - навіть лапки в них болять ...)))
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И сколько же этой мощи осталось у непокорённых, благодаря стараниям "великих полководцев", заводивших в "котлы" собственные войска?
Напоминаю вам статью Ю. Бутусова от 23,02,2015 года: "Цена "котлов": потери боевой техники ВСУ в войне с Россией в 2014 году"
https://censor.net.ua/resonance/325795/tsena_kotlov_poteri_boevoyi_tehniki_vsu_v_voyine_s_rossieyi_v_2014_godu
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Приїхав "кацап" з Буковелі, та й розповідає вдома:"Не, ребята, нам "хахлов" не победить!... Мы за Путина "горой", а они - армию боготворят... Куда ни приду, там и слышу: "Слава ВСУ!". А в ответ звучит: "Вовикы слава!".
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Для дурнів недавно афішували типу нового українського гвинтокрила старий 1950 року випуску Ми-2...
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Давно так кацапские пуканы не трещали как сейчас на форуме! :D
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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Специально перечитал обсуждение, в каждый "спам" заглянул. Где трещит, у кого трещит? Дашь ссылочку на коммент?
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Тащемта, ты или ошибся, дав ссылку на мой же коммент, или ты не кто иной, как сам Евгений Ваганович под чужим ником.
Если будут ссылки на реальные "трещащие кацапские пуканы" - свисти.
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Дивись бульбаш бо бацькине КГБю в твої двері вже стукає-брись нікчема низькоросла...
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За хер себя укуси от бессилия, лишнехромосомный.
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та вибач у нас гуцулів неє лишніх як у вас хромосомів а може хіба в озері соми водятьсє з файними вусами ..
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ну те шо ти голубий то й так понєтно бо тільки таке в тлустім жирнім мозку се си тримам..
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Остатки недодеребаненного укросовковыми хенерлами-ублюдками, совкового хлама....
Ненавижу клоунскую дешевою показуху ..... Ни одна цивилизованная страна не показывает машины для убийства, хоть и имеет их в достатке на 3 поколения лучше.... только нашим укро-русо тупым дебилам показуху устраивают....
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А зачем вы у американцев оружие просите, у вас своего достаточно
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Мощь Украинской Армии очевидна.Слава Украине! Слава Героям павшим в боях с кремлевским фашизмом!
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Смотрица шикарно, особенно фотки на фоне кацапячего Альфа Банка.
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А шо ж тоді сі мацкальські банки роблять на самім Хрещатику?
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мы в прошлом году были у родителей (Херсон) и как раз попали на празднование 25-летия Дня Независимости. Была тоже выставка военной техники. Конечно не так как в Киеве....., НО

Впечатлило.........
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Бук-М1", "Дозор-Б", "Тор", "Булат", "Смерч" и "Гиацинт-Б": в центре Киева открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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