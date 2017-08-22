 На месте МАФов возле метро "Политехнический институт" будет сквер, – КГГА. ВИДЕО+ФОТО

"В этот раз, к счастью, так называемых титушек, которые препятствовали бы работе коммунальщиков, не было. И, благодаря слаженной работе сотрудников благоустройства и сотрудников национальной полиции, демонтаж состоялся в штатном режиме", - отметил Фищук.
Владельцам киосков сообщили о демонтаже в установленные законом сроки.
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"Владельцы МАФов пытаются избежать демонтажа благодаря бесконечной судебной волоките, а зимой этого года возле метро "Политехнический институт" они поставили еще несколько новых незаконных киосков. Мы немедленно вынесли предписания об их демонтаже, и горе-предприниматели сразу же обложили сооружения кирпичом. Однако такое "укрепление" не помешало работникам городского благоустройства сегодня убрать незаконные киоски возле станции метро", - сообщил директор Департамента.
"На месте демонтированных киосков коммунальщики проведут благоустройство и озеленят территорию", - рассказал Фищук.
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Там разве что для корпуса ФАКС и лицея тусня будет.
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А де саме я тобі вказував?
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давай тролятина, размазывай.
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Так титушки обычно помогают комунальщикам - приезжают в 2 час ночи и все палят.
Комунальщики - они и есть титушки.
А что происходит реально??
Кличко загоняет продавцов в новые торговые центры, разные Лавины на 300 00 кв метров и иже с ними.
Построил кличко торг центр на месте вырубленного сквера-садика, теперь желает загнать всех киоскеров
в свой торг центр на аренду, а на месте кисков возле метро построить сквер.
хе-хе.
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А вот аллея не помешает.
Всяко лучше этих страшный киосков.
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1 - именно продавцов 2 - арендующих киоски 3 - владельцев киосков? И ответь на второй вопрос - что такого ужасного случиться с продавцом, если он из будки перейдет работать в какой-нибудь Дрим-Таун - сдохнет с голода, наверное?
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Но срань в виде незаконных киосков вокруг метро КПИ давно нужно было прибрать - столица должна быть столицей.
И кстати, там лицей и корпус КПИ, а по закону рядом с учебным учреждением не может продаваться алкоголь в принципе.
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А закон ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄ ставити кіоски з алкоголем у радіусі 200 м від шкіл...
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Когджа-то давно там был небольшой базарчик, с прилавками, с навесами. Он мешал виду из окон школы -- его снесли, закатали в асфальт. Вдоль бывшего базара появились ларьки -- там ежедневно проходят тысячи людей из/на Борщаговку, не считая живущих в том районе. Удобно -- по дороге домой покупаешь ФСЁ, что тебе может понадобиться: носки-чулки-бельё, 1000 мелочей... свежее мясо, колбасы, хлеб, молочные продукты...
Но сквер конечно нужнее!!!
Вы верите, что он там будет??? Я -- нет.
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качество то же, за то бесплатно!
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МАФы ЗАКРЫВАЮТЬ, ШОБ ШЛИ ПОКУПАТЬ У ИХНИЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ ДЕ ДОРОЖЕ И БАБЛО ТЕЧЁВ В КАРМАН АЛИГАРХОВ...
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Деньги, вырученные от продажи «Паруса», Алиев направил на реализацию других проектов, в частности соседнего небоскреба, который попеременно носил несколько названий: «Сити‑Плаза», «Эспланада», «Континенталь», а затем Gulliver. Но тут в дело вмешался кризис 2008 года.
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Сейчас девелопер получает сатисфакцию: единолично строит вторую очередь Ocean Plaza, которая будет называться Ocean Mall. В ноябре 2015 года на участке начали забивать сваи. Открытие торгового центра должно состояться в конце 2017‑го. Девелопер признает, что если откроется многофункциональный комплекс Respublika на Окружной дороге, он не вытащит жителей Теремков в Ocean Mall, но рассчитывает перекрыть спрос на развлечения и шопинг в центральной части города, конкурируя с ТРЦ Gulliver и будущим ЦУМом.
Перекрыть потребительские потоки с Ирпенского направления и Троещины Алиев планирует за счет строящихся торгово‑развлекательных центров Lavina Mall (общая площадь 170 000 кв. м) и Blockbuster Mall (245 000 кв. м). По задумке девелопера, ядром каждого проекта станет развлекательная составляющая. В Lavina Mall это будет семейный развлекательный парк (14 800 кв. м), аквапарк (7500 кв. м), 12‑зальный кинотеатр (6400 кв. м), боулинг (1900 кв. м) и каток (1400 кв. м). Развлекательная зона торгово‑развлекательного центра Blockbuster Mall включает крытый парк с американскими горками общей площадью 10 200 кв. м и аквапарк общей площадью 10 000 кв. м.
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Пока нет акта ввода - это ведь не МАФ, это кучка стройматериалов, сложенная определенным образом
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Пока нет акта ввода - это ведь не МАФ, это кучка стройматериалов, сложенная определенным образом "
Не выдумывайте - если нет акта - то это сооружение просто незаконно и его можно и нужно сносить.
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1. Кіоски розташовані одразу за парканом школи. І продають пиво. Закон каже: не можна продавати алкогольні напої у МАФах у радіусі 200 м від шкіл.Які в них можуть бути дозвільні документи, як вони пиво продають під парканом школи???
2. Студентів КПІ, пенсіонерів частіше бачу в АТБ (їх біля метро два - на Ванди і біля студентської поліклініки) і в Форі (теж на Ванди). У маркетах - черги, в кіосках черг немає, бо там ціни на ті самі продукти вищі.
3. Наскільки мені відомо, власникам МАФів разів 5 виносили попередження про незаконність кіосків і про їх знесення. В новинах, принаймні, кілька разів раніше про це оголошували.
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Абы только не похерили это всё, под каким нибудь хмарочёсом, или ТЦ...
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