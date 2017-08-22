EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  4358  88
Все про:КГГА (2015) Киев (17942) МАФы (136)

 На месте МАФов возле метро "Политехнический институт" будет сквер, – КГГА. ВИДЕО+ФОТО

Около 15 МАФов, которые были смонтированы в сплошные ряды возле станции метро "Политехнический институт" в Киеве, снесли, потому что они перекрывали подход к лицею №142. На их месте обустроят сквер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

"В этот раз, к счастью, так называемых титушек, которые препятствовали бы работе коммунальщиков, не было. И, благодаря слаженной работе сотрудников благоустройства и сотрудников национальной полиции, демонтаж состоялся в штатном режиме", - отметил Фищук.

Загрузка видео...
Владельцам киосков сообщили о демонтаже в установленные законом сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО

"Владельцы МАФов пытаются избежать демонтажа благодаря бесконечной судебной волоките, а зимой этого года возле метро "Политехнический институт" они поставили еще несколько новых незаконных киосков. Мы немедленно вынесли предписания об их демонтаже, и горе-предприниматели сразу же обложили сооружения кирпичом. Однако такое "укрепление" не помешало работникам городского благоустройства сегодня убрать незаконные киоски возле станции метро", - сообщил директор Департамента.

На месте МАФов возле метро Политехнический институт будет сквер, – КГГА 01


"На месте демонтированных киосков коммунальщики проведут благоустройство и озеленят территорию", - рассказал Фищук.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
теперь тысячи студентов на переменах будут пастись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хай канапки з собою беруть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Студентам там есть где пастись и без того - поляна и парк КПИ.
Там разве что для корпуса ФАКС и лицея тусня будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В каждом корпусе буфет, есть где перекусить, а бухать можно и в общежитии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Система "купи-продай" была неизбежна в 90-е, но сейчас ХХI век. Пора уже экономику поднимать или как ?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее всего, сквера там не будет, а будет торговая точка какого-нибудь богатого "буратины". Магазин "рошен" например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тобі саме цього хочеться? А чому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты считаешь, что знаешь, что именно мне хочется, Ванга?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ванговал про мои желания. Съешь канапку и не рассказывай людям, что им делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякую, я не зголоднів ще.
А де саме я тобі вказував?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Хай канапки з собою беруть." "То питайте зі свого мера." - не рассказывай людям, что им делать, и они не будут говорить, куда тебе идти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти диви, який захисник... То чого тобі там магазина "Рошен" закортіло, "захисник"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так у Вінниці зробили, в центрі міста на вулиці Соборній біля Костьолу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ми спитаємо прийде час в кого треба, холуй рошенівський
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там посадять трохи саженців та поставлять нові МАФ, які обізвуть "хабом"..їх буде меньше, але й сума хабарів за їх встановлення то оформлення документів, буде набагато більшою, і покриє витрати недоотриманих доходів від зрунованих... Проте йлопи не розуміють, що доходи падають у всіх, і за їх розцінками, можуть виживати або гральні автомати у комлексі із аптеками з трамадолам та ломбардами для вкраденого чи винесеного з дому ...а кожен зруйнований МАФ давав роботу 3- 4 робітникам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто вже все колись десь відбувалось))) так було, наприклад на Контрактовій...там власникам 32 мафів, які там по 20 років, сказали що вони...не красиві))) та замість них поставлять інші "красиві" в хабах...тіпа під Єробачення))) врезультаті іх тупо знесли, і хочуть комусь дуже задорого продати місця в "хабах"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достали зрадофилы с рошеном. Стоит снести МАФ - сразу вой - там будет рошен. И что - много рошенов появилось в таких местах? Хоть 1 появился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там снесли киоски и ВМЕСТО них поставили рошен? Или рошен и до того был?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по мені-то краще магазин Рошен,ніж обригані кіоски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чим краще обриганий магазин Рошен , а ніж кіоски ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да! Да! Малятка может падавиться канфетой "рошен"1
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
зрадааааа!!!!!!!
давай тролятина, размазывай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В этот раз, к счастью, так называемых титушек, которые препятствовали бы работе коммунальщиков, не было.""Источник: https://censor.net.ua/p452609

Так титушки обычно помогают комунальщикам - приезжают в 2 час ночи и все палят.

Комунальщики - они и есть титушки.

А что происходит реально??
Кличко загоняет продавцов в новые торговые центры, разные Лавины на 300 00 кв метров и иже с ними.
Построил кличко торг центр на месте вырубленного сквера-садика, теперь желает загнать всех киоскеров
в свой торг центр на аренду, а на месте кисков возле метро построить сквер.

хе-хе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну - с киосками теми возле КПИ что-то надо было делать...не должно быть такой срани в европейской столице, тем более, что так близко к метро МАФы в принципе запрещено строить по закону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Естественно, я там учился. Там большой сквер без надобности - ибо рядом большой парк.
А вот аллея не помешает.
Всяко лучше этих страшный киосков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ті люди , що там працювали , куди підуть ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так там много людей работало. В общем-то там не помешал бы небольшой аккуратный крытый рынок на противоположной стороне улицы
 показать весь комментарий
Ответить
 
В умовах , коли в Україна кількість робочих місць стрімко скорочується - такі дії Кличка можна розцінювати , як шкідництво !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А они налоги платили? Нет, так как трудовые отношения там никто не оформлял... в итоге имеем... незаконный МАФ, который не платит аренду и т.д., сотрудники буз оформления... тобишь сплошное нарушение... пусть идут на работу с официальным оформлением, а то достало, у меня с зп платиться к примеру 5-7к налогов в месяц, а эти товарищи и копейки не платят, зато потом вой про пенсии и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда ты говоришь "продавцов" - ты имеешь в виду:
1 - именно продавцов 2 - арендующих киоски 3 - владельцев киосков? И ответь на второй вопрос - что такого ужасного случиться с продавцом, если он из будки перейдет работать в какой-нибудь Дрим-Таун - сдохнет с голода, наверное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Киосками там владеют по сути бандиты, связанные с чиновниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да и так по всему городу.. а чуть что начинаются вопли "куда трудоустроить продавцов". Продавцы найдут себе работу где-то по соседству - в тех же маркетах постоянные объявления о работе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там, кстати, вместо этого ряда киосков, можно было бы построить небольшой аккуратный крытый базарчик, да и супермаркета нормального там не хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Київ має бути столицею та прикладом іншим містам України. А не філіалом стихійного ринку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он говорит как житель города, которому надоело передвигаться по мусорникам, вместо благоустроенной территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 50 метрах от этого места уже есть парк -- Парк КПИ. В 300 -- Зоопарк, в 500 -- Парк им.Пушкина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, допустим, Парк КПИ - 200м, Зоопарк - 500м, а парк Пушкина - больше километра...

Но срань в виде незаконных киосков вокруг метро КПИ давно нужно было прибрать - столица должна быть столицей.
И кстати, там лицей и корпус КПИ, а по закону рядом с учебным учреждением не может продаваться алкоголь в принципе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І в 20 м школа! А в МАФах пиво продавали!

А закон ПРЯМО ЗАБОРОНЯЄ ставити кіоски з алкоголем у радіусі 200 м від шкіл...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы проводился мировой рейтинг по количеству мафов в столицах - то Киев наверняка занял бы 1 место. Столько этих голимых киосков в мире нет нигде. Скоро будет больше чем киевлян! Превратили столицу в базар из киосков , лотерей , ломбардов и аптек. В отличии от банков - прибыль отличная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як раз лотереї в комплексе із ломбардами та аптеками, не руйнують, вони навпаки з*являються як гриби після дощу)) Клічко підтягнув свої колишніх "блізких" перевірених ще за часів його членства в ОЗУ Рибки ....та поставив на всі теми кураторів...тему МАФів сьогодні курує севастопольський Білоцерковець
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я там живу.

Когджа-то давно там был небольшой базарчик, с прилавками, с навесами. Он мешал виду из окон школы -- его снесли, закатали в асфальт. Вдоль бывшего базара появились ларьки -- там ежедневно проходят тысячи людей из/на Борщаговку, не считая живущих в том районе. Удобно -- по дороге домой покупаешь ФСЁ, что тебе может понадобиться: носки-чулки-бельё, 1000 мелочей... свежее мясо, колбасы, хлеб, молочные продукты...

Но сквер конечно нужнее!!!
Вы верите, что он там будет??? Я -- нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на помойке продукты не пробовал доставать?
качество то же, за то бесплатно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дуже часто там буваю, більшість людей купують все не в кіосках, а в АТБ за рогом (біля поліклініки) От там справді черги, а до кіосків я черг не бачу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Замість тітушок були поліцаї , вони вже домовились і тепер Зозуля посилає поліцейських , замість патрулювання чи відпочинку після зміну..на охорону бандитів з "Благоустрою".. сікаво ляпнув Фещук, що "Владельцы МАФов пытаются избежать демонтажа благодаря бесконечной судебной волоките" ....Тобто, мало того, що вони руйнують (знищують) чуже майно не маючи про це рішеня суду, тобто вчиняють кримінальний злочин, передбачений ст.194 КК..то вони, ще й вирішили не чікати судових рішень по позовам власників майна))) ..шо сказати? банда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На месте МАФов возле метро "Политехнический институт" будет сквер, - КГГА. ФОТО

МАФы ЗАКРЫВАЮТЬ, ШОБ ШЛИ ПОКУПАТЬ У ИХНИЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ ДЕ ДОРОЖЕ И БАБЛО ТЕЧЁВ В КАРМАН АЛИГАРХОВ...

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
100% ..на Берковецькій раніше був лише Ашан та Епіцентр - Гереги, зараз збудували ще величезний центр- "Лавіну", і ще щось будують....на Куреньовці на місці яблуневих садів будуть якийсь торгівельний мегацентр...На вул. Глушкова на місці ледового стадіону Тарути, Вагіф Алієв буде будувати найбільший в Україні ТРЦ, А Алієв був партнером Бакая та Ніконова (який сьогодні радник Клічка)...а отже завдання Клічка нищити дрібний бізнес та заганяти підприємців в ТРЦ
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 2007 году, еще до ввода «Паруса» в эксплуатацию, Алиев продал его Дмитрию Фирташу. Источник Forbes, которому в свое время довелось поработать с Алиевым, рассказывает, что тот познакомился с Фирташем еще в 1990‑е, во времена, когда занимался газовым бизнесом. «Бакай, Фирташ, покойный Черномырдин, Никонов и Алиев - все они были одной компанией», - отмечает источник. Сам Алиев никогда не комментировал свои связи с опальным олигархом......Первая половина 2010‑х для Алиева оказалось не самым удачным временем. Он завершил многолетнее бизнес‑партнерство с Никоновым. Говорит, что разошлись взгляды на бизнес: Никонов строил, чтобы продавать, а Вагиф - для себя. Их последним совместным проектом бизнесмен называет ЖК Diamond Hill - еще один объект, который не обошла стороной скандальная слава. Проект обвиняют в том, что он портит вид на киевские холмы с Лаврой, расположен в оползнеопасной зоне и, вообще, не отличается эстетикой.

Деньги, вырученные от продажи «Паруса», Алиев направил на реализацию других проектов, в частности соседнего небоскреба, который попеременно носил несколько названий: «Сити‑Плаза», «Эспланада», «Континенталь», а затем Gulliver. Но тут в дело вмешался кризис 2008 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Другой объект, построенный Алиевым в этот период, - бизнес‑центр Senator на улице Московской - с трудом удалось ввести в эксплуатацию. «Когда мы запускали Senator, надо было получить документы в ГАСИ (Государственная архитектурно‑строительная инспекция. - Forbes), но мы не могли сделать это - нам везде препятствовали. Приходили, просили долю 50%, месяцами все тянули. Постоянно были какие‑то налоговые проверки, «маски‑шоу», выдуманные уголовные дела. Все хотели участвовать в том, что им не принадлежало, а я не давал», - вспоминает Алиев о принципах ведения бизнеса во времена президентства Виктора Януковича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новая история
Сейчас девелопер получает сатисфакцию: единолично строит вторую очередь Ocean Plaza, которая будет называться Ocean Mall. В ноябре 2015 года на участке начали забивать сваи. Открытие торгового центра должно состояться в конце 2017‑го. Девелопер признает, что если откроется многофункциональный комплекс Respublika на Окружной дороге, он не вытащит жителей Теремков в Ocean Mall, но рассчитывает перекрыть спрос на развлечения и шопинг в центральной части города, конкурируя с ТРЦ Gulliver и будущим ЦУМом.

Перекрыть потребительские потоки с Ирпенского направления и Троещины Алиев планирует за счет строящихся торгово‑развлекательных центров Lavina Mall (общая площадь 170 000 кв. м) и Blockbuster Mall (245 000 кв. м). По задумке девелопера, ядром каждого проекта станет развлекательная составляющая. В Lavina Mall это будет семейный развлекательный парк (14 800 кв. м), аквапарк (7500 кв. м), 12‑зальный кинотеатр (6400 кв. м), боулинг (1900 кв. м) и каток (1400 кв. м). Развлекательная зона торгово‑развлекательного центра Blockbuster Mall включает крытый парк с американскими горками общей площадью 10 200 кв. м и аквапарк общей площадью 10 000 кв. м.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно построить там цивилизованный крытый базарчик, а не это убожество с незаконными МАФами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а людей из мафов трудоустроили? Фабрики-заводы вон из города, разгромили, сказали рынок большой, в сфере услуг заработаете, стройте мафы, да здравствует малый бизнес. Потом мафы долой, да здравствуют парки. Чего долго-то так, может сразу дустом надо было всех посыпать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Э, подожди.. пусть Гройсман трудоустраивает ну или министр соцполитики.. дело коммунальщиков - мусор убирать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что, разве мы теперь уже в эпоху феодализма в Украине живем и власть у разных никому не подотчетных баронов в руках, а не единое целое целиком народу Украины обязанной отчитываться в своих действиях? Это что же, одна часть власти против другой украинцами будет швыряться? Нет уж, хотели как в Европе - давайте как в Европе, цели, план, методы, координация всех ответственных властью уполномоченных. Не орда ведь, хан сказал - кибитки поставили, хан сказал - кибитки убрали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Європі вулиці МАФами не засорюють, у Європі не продають пиво через забор від школи (як на КПІ), у Європі (і навіть вже у Львові) малий бізнес обладнує свої магазини на перших поверхах будівель, а не у кіосках без водопроводу. У Кракові от навіть шаверму (кебаб в них) продають із магазинчиків на перших поверхах будинків, а не з кіосків!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так потому, что местная власть так все организовала, надо помнить, что там, где цивилизация, там власть общество обслуживает, а где цивилизации нет, там общество обслуживает власть, и боюсь, что ситуация с ликвидацией мафов на фоне отсутствия вариантов для трудоустройства людей - второй случай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно, думаєте продавці в кіоску не зможуть влаштуватися продавцями у супермаркет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да дело не в том, что каждый сможет или не сможет. Дело в том, что власть, которая показывает, что не собирается заботиться о ее избравших людях не имеет права на власть, которую представляет от имени этих людей. Мне и самому все эти мафы... гори они синем пламенем, уродство сплошное, но люди должны быть прежде всего, как минимум формально должна быть проведена работа по предоставлению им помощи в деле организации их дальнейшей деятельности, собаку и то нормальных хозяин после того как в доме завел не выгоняет на улицу из-за того, что обои сменил, тем более люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть она не едина. Не может городская власть Киева отвечать за трудоустройство всех украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, не едина и не может. А надо, чтобы все было наоборот и власть была подотчетна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит эту чушь нести. Этих мафов там быть не должно вообще. А рабочие места уже побочное явление. Если рабочие места создаются за счет моего, или чьего-то еще комфорта - во все эти мафы нужно забросить по коктейлю Молотова. Работы продавцом сейчас полно. А владельцы пускай выкупают 1-е этажи домов, и переделывают в магазины. А эти пид*ры не хотят налоги платить, и еще и город засрали. К остановкам транспорта невозможно подойти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не надо гавкать про чушь, в Украине люди делегируют свои полномочия органам местного самоуправления и государственной власти для решения интересующих их проблем, приоритетность которых определяется вопросами выживания, а не вопросами комфорта, если для чьего-то комфорта надо, чтобы кто-то от голода умирал, то ф топку такой ублюдочный комфорт. То, что работы продавцом полно - это хорошо. То, что первые этажи переделывают в магазины - тоже. Плохо то, что в данном конкретном случае власть не сделала никаких предложений на эту тему, то есть власть не работала в интересах людей с точки зрения обеспечения их выживания. А "налоги", "засрали" - это тем более вопросы к власти, как организовано дело, так все и работает, работа власти за порядком следить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому в Украине подчиняются Титушки неужели самому барыге...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты действительно веришь, что мафы принадлежат тем кто в них торговал? И у них есть деньги на суды и адвокатов? А судебные тяжбы могутблаголаря нащим законам длится столетия..Как можно принять законное решение о сносе того, чего по закону не существует?
Пока нет акта ввода - это ведь не МАФ, это кучка стройматериалов, сложенная определенным образом
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Как можно принять законное решение о сносе того, чего по закону не существует?
Пока нет акта ввода - это ведь не МАФ, это кучка стройматериалов, сложенная определенным образом "

Не выдумывайте - если нет акта - то это сооружение просто незаконно и его можно и нужно сносить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Замечательно, так держать! Сносите вонючие ларьки по всему городу, эти шанхайские трущобы только уродуют пейзаж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Но в Шанхае нет такого мусорника как в Киеве..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Батьки живуть недалеко біля КПІ, а тому висловлю свою думку.

1. Кіоски розташовані одразу за парканом школи. І продають пиво. Закон каже: не можна продавати алкогольні напої у МАФах у радіусі 200 м від шкіл.Які в них можуть бути дозвільні документи, як вони пиво продають під парканом школи???

2. Студентів КПІ, пенсіонерів частіше бачу в АТБ (їх біля метро два - на Ванди і біля студентської поліклініки) і в Форі (теж на Ванди). У маркетах - черги, в кіосках черг немає, бо там ціни на ті самі продукти вищі.

3. Наскільки мені відомо, власникам МАФів разів 5 виносили попередження про незаконність кіосків і про їх знесення. В новинах, принаймні, кілька разів раніше про це оголошували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чё - мне нравится...
Абы только не похерили это всё, под каким нибудь хмарочёсом, или ТЦ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такую херню можно парить только не тем, кто отъездил 5 лет в КПИ на метро. Там и был и есть "сквер" - за киосками.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа месте МАФов возле метро "Политехнический институт" будет сквер, – КГГА. ВИДЕО+ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти