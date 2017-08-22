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 Политика Украины, Общество
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 "Стреляют осветительными минами, чтобы горел сухостой. Много улетело в село. Загорелось три дома", - российские террористы поджигают населенные пункты на Донбассе. ВИДЕО

Российские террористы специально используют зажигательные заряды для поджога сел на Донбассе и позиций украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, от таких обстрелов загорелось три дома в Верхнеторецком и восемь в Зайцево. Отвлекая украинских военных на борьбу с огнем, российские наемники пытаются атаковать.

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смотри, Европа, кто пожары разжигает, по делам узнают, а практика таких дел в последнее время распространилась по всему миру по мере укорачиавния москалям их корявых ручонок
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нам свое робыть, стоим и держим эту скотину пока ее санкциями сношают так, что там точно все дымится, нелегко, конечно, эту тварь удерживать, ну так и результат налицо.
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Уроки «хороших манер» от местных жителей российским оккупантам через черепно-мозговые дырки в голове. Может дойдет
«В населенном пункте Горловка местные жители совершили «самосуд» над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка)», - сообщили в ГУР.
По данным разведки, военнослужащий российских оккупационных войск, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и угрожал оружием жителям города.
«В результате избиения российский военнослужащий получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму», - уточнили разведчики.
"Стреляют осветительными минами, чтобы горел сухостой. Много улетело в село. Загорелось три дома", - российские террористы поджигают населенные пункты на Донбассе - Цензор.НЕТ 7943
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Нельзя так с хозяевами мира и носителями духовности...
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Маленький ребенок ,который делает "капости" или не понимает,что он делает ,или хочет обратить на себя внимание.С подтишка, -когда боится. И в подавляющем большинстве случаев, это проходит по мере роста. Здесь, в этом случае ,российскими террористами,или ватными,без разницы-происходит то же самое. С той лишь разницей, мало того ,что нет никакого "роста", а и нет мозгов,а если и есть то очень жиденькие. Ну ,чтобы заполнить пространство.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Стреляют осветительными минами, чтобы горел сухостой. Много улетело в село. Загорелось три дома", - российские террористы поджигают населенные пункты на Донбассе. ВИДЕО
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