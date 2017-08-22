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"Стреляют осветительными минами, чтобы горел сухостой. Много улетело в село. Загорелось три дома", - российские террористы поджигают населенные пункты на Донбассе. ВИДЕО
Российские террористы специально используют зажигательные заряды для поджога сел на Донбассе и позиций украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, от таких обстрелов загорелось три дома в Верхнеторецком и восемь в Зайцево. Отвлекая украинских военных на борьбу с огнем, российские наемники пытаются атаковать.
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«В населенном пункте Горловка местные жители совершили «самосуд» над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка)», - сообщили в ГУР.
По данным разведки, военнослужащий российских оккупационных войск, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и угрожал оружием жителям города.
«В результате избиения российский военнослужащий получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму», - уточнили разведчики.
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вернее черепно-ватную...там мозг отсутствует !!!
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