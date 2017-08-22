 На Днепропетровщине продолжает гореть лес на площади 46 га - спасатели сражаются со стихией. ВИДЕО

"По состоянию на 10:00 22-го августа: по оперативным сообщением в Павлоградском районе, вблизи поселка Привовчанское, на территории квартала №68 хвойного леса в урочище "Павлоградские пески" ГП "Павлоградское лесное хозяйство" продолжается лесной пожар. Общая площадь пожара составляет 46 га (из них 31 га низового леса и 15 га верхового леса)", - говорится в сообщении.
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На территории квартала №56, 57 хвойного леса урочища "Павлоградские пески" в 07:25 пожар, площадь которого составила 48 га, ликвидирован.
Погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины устанавливаются.
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