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 Политика Украины
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 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев утверждает, что одной из главных целей его визита на Херсонщину является изучение ситуации с поставкой электроэнергии и сырья в оккупированный Крым – на завод "Крымский титан" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом Джемилев рассказал на брифинге 21 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы получаем информацию о том, что какая-то часть электроэнергии поступает на завод Фирташа. На эту тему разговаривали с главой администрации (Херсонской области. - Ред.). Почему так происходит? Есть разные объяснения. Одни говорят, что если не поставлять энное количество электроэнергии туда, то там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что она не совсем обоснована, так как на заводе Фирташа есть свои энерговырабатывающие устройства, которых достаточно для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу. Получается, что электроэнергия используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", - сказал он.

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Мустафа Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в крымском Армянске, ильменит, поступает с материковой Украины.

"По-моему, поступает из Житомирской области. Тоже будем разбираться, как получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию. Какими путями, какие существуют договоры. Собственно говоря, это и была одна из главных причин моего приезда - разобраться на месте", - заявил Джемилев.

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Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" было переименовано в "Юкрейниан кемикал продактс".
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ну а как же иначе.и налоги не платит в бюджет. ВРУ дружно освободила.
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Не зря же Барыга так быстро сделал окупированный крым Зоной Свободной Торговли.
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Та тут ни одного не будет, в теме про михо три ленты ихних высеров,а тут пропетляют мимо,вроде не заметили,вон санек ни одной темы не пропускает и старается первым ,а тут как сдуло
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главного пэдро-барыгу на мыло.
пока эта мразь будет херАНТОМ
олигархи и проч.прикорытники будут процветать
а народ будет нищать!!!
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А как по другому могло быть барыгам - война мать родная которая кормит и деньги дает...
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Для власти нет слов, одни мысли и те не для печати. А мы требуем санкционной поддержки от других стран.
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Ждём от порохоботов и прочих аваковцев о том что Джемилев это агент кремля и.т.д.
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Как там на Пидороссии , хорошо Говнярка дымит ?
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Так тебе Мага и посоветовал , сажая на бутылёк ?
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поскорее бы "порох" лишил его гражданства. чтобы этот "агент зрады" не мешал мудрым реформам
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А товариші з Мінстеця, навіть маючи власну думку, все рівно повинні відробляти зарплатню. Це ще більш огидно, аніж бути зомбованим ватником. Я не з тих, хто огульно критикує нинішню владу лише тому, що так модно. Але такі випадки, які озвучує шанований мною пан Мустафа перекреслюють всі позитиви від дійсно багато правильних дій влади. Перечеркують саме тому, що робляться цілком усвідомлено, а не є якимось недопрацюванням. Перефразовуючи одне прислів'я можна сказати, що барига баризі бізнес не поламає. Як писав Степан Руданський у байці "Баба в церкві", баба свічку ставила не лише св'ятим угодникам, а й чорту. Коли ж від неї зажадали пояснеь - заявила, що ніхто не знає, куди по смерті попаде. Нинішня влада своїми діями показує, що допускає, що колишні знову можуть прийти у владу. Тому заїдатись з ними не хоче. А ми з вами такого допустити не можемо.
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"По-моему, поступает из Житомирской области. - а откуда же еще! Иршанский ГОК!
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Ето пистец!!! Из нашего титана и нашей же електроенергии окупанты делают ракеты которые убивают наших же людей. Кроме того я уверен что кроме завода Фирташа нашей електроенергией пользуется еще и прилегающий раен с крысчанами и окупантами.
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Таки говорили. А от чому Джемілєв саме зараз загострює це- от у чому питання.
Так сильно кримсько-татарської автономії кортить?
Бо вчора на Цензорі теж цікаві висловлювання від нього були.
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теперь главноторгующий и его гражданства лишит,
или он пополнением панамских счетов занят ?
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Що тут дивного.
В нього свої плани та цілі.Татари завжди хотіли власну повноцінну автономію.
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Так. А на Україну в цілому їм начхати при цьому.
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Не всім,але в основному.В них своя релігія,мова,культура,відокремлений образ життя.Є такі що і російської мови не знають не те,що української.
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...то есть не волнует факт работы крымского титана фирташа (мелочь) ,а вот что Джемилев зраду разгоняет ...вот ключевая вещь???
...да похеру Джемилев не Джемилев ..в данном случае попытка порохоботов отвести разговор от факта в сторону
а факт есть ...и давно ,не давно ,кем озвучен ,когда не важно
важно - економическое сотрудничество с врагом = державна зрада!!
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Ну все, теперь и Джемелева гражданства лишат!
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А потом окажется что и электричество крысчанам все это время поставлялось.. Вспомните, как только починили опоры и НЕ пустили по ним электроэнергию - моментально на Крыму проблема с отключением электричества вообщем то решилась.
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Но ведь там наши люди . Надо их поддержать , иначе они уйдут в абдраченцы ...
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так это бизнеспартнер нашей власти а ей можно все((((((((((
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Интересно, почему СЩА по етому поводу не введут санкции против Фирташа и Украины? Ето же прямое сотрудничество и финансирование окупантов.
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сомнений в том,что цЫничный барыга подаёт на титан электричество нет,но была инфа,что после обрушения крышЫ завод стал(после исчо и трубу прорвало)
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для шоколадных барыг война приносит сверхприбыль и не расшатывайте яхту а то путин нападёт.
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Интересно, что скажут по этому поводу в БПП ( Будкостроительная партия Порошенко) ?
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Сейчас будет много визга Поросясего их Кабмина,там жеж наши люди и мы там маемо частку и прочая хрень,приспали бдительность укропатриотов натравив их на Российские банки усыпив блительность,но банки платят налоги в украинскую казну а Заводики "контры" оккупантам,да и канал у них "Интер",это тебе Яцень не какое то третьесортное."Экспрессо"
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Гарант держит слово! Данное в Вене весной 2014г
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И что так сложно-невозможно заблокировать ж.д. ветку поставки в Армянск?!
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І дійсно- чому Семенченко її не заблокував? Адже це так просто.
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Сырье поступает из Житомирской области. Это руда. Значит ж/д доставляет в какой то порт, порт законно отгружает, таможня пропускает. А главное что это не первый год оккупации Крыма. И что всего этого до сих пор не знают при власти. АУ, Петр Алексеевич, Гройсман, патриот ТУРЧИНОВ, комбаты-депутаты, Самопомич, Семен, Юля, где вы все . Или слепота с глухотой напала. Или все в доле.
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якщо виштовхати гаранта корупції у Крим, то його арештують до в'язниці, чи зроблять депутатом думи
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Глава британского МИД Борис Джонсон
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США: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция.

«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции.
Мы четко понимаем, что украинцы стали заложниками в этой олигархической коррупционной ситуации и если простым украинцам будет нужно, то мы поможем, в том числе и в борьбе с коррумпированной властью»
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через пару дней, барыжное чмо на Майдане будет раскрывать рот из которого будут сыпаться "российская агрессия", "международные санкции" "оккупированный Крым" "сплотимся для защиты" и прочая и прочая бла, бла, бла...
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барыгам война всегда мать родна.Наши гнойники сидят в Киеве.И для этих тварей ни Родины ни чести не существует-есть только деньги
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кто бы сомневался. "Любi друзi" на новий лад
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А я то думаю за что Саакашвили гражданства лишили.....? Вот оно как получается ......
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Тю, так на тижні ж написали що у того тітана дах впав!?Певно що якусь зайву опорну балку здали на брухт... Ще за Юща я мандрував по донецьким областям та надивився там на купу підприємств-привидів, де і поручні на сходових клітинах адмінкорпусу поздавали на брухт. Із "працівників" бачив лише директора, заступника, бухгалтера та комірника із складу мобрезерву. Саме вони і потрібні аби суми з бюджету "освоювати". А через Титан можна ще й крадену з України електроенергію на Крим продавати.
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А пули вы хотели,
Ведро полная пора Парашу выносить
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Эх Мустафа, пока ты бегал за идею, чьито папы разбавляли вино мочой...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗавод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО
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