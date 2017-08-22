 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО

"Мы получаем информацию о том, что какая-то часть электроэнергии поступает на завод Фирташа. На эту тему разговаривали с главой администрации (Херсонской области. - Ред.). Почему так происходит? Есть разные объяснения. Одни говорят, что если не поставлять энное количество электроэнергии туда, то там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что она не совсем обоснована, так как на заводе Фирташа есть свои энерговырабатывающие устройства, которых достаточно для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу. Получается, что электроэнергия используется в производственных целях для завода, который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию", - сказал он.
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Мустафа Джемилев отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По его словам, основное сырье, которое потребляет завод в крымском Армянске, ильменит, поступает с материковой Украины.
"По-моему, поступает из Житомирской области. Тоже будем разбираться, как получается так, что Житомир поставляет сырье на оккупированную территорию. Какими путями, какие существуют договоры. Собственно говоря, это и была одна из главных причин моего приезда - разобраться на месте", - заявил Джемилев.
Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" было переименовано в "Юкрейниан кемикал продактс".
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пока эта мразь будет херАНТОМ
олигархи и проч.прикорытники будут процветать
а народ будет нищать!!!
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Так сильно кримсько-татарської автономії кортить?
Бо вчора на Цензорі теж цікаві висловлювання від нього були.
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или он пополнением панамских счетов занят ?
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В нього свої плани та цілі.Татари завжди хотіли власну повноцінну автономію.
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...да похеру Джемилев не Джемилев ..в данном случае попытка порохоботов отвести разговор от факта в сторону
а факт есть ...и давно ,не давно ,кем озвучен ,когда не важно
важно - економическое сотрудничество с врагом = державна зрада!!
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США: нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция.
«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (в апреле): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции.
Мы четко понимаем, что украинцы стали заложниками в этой олигархической коррупционной ситуации и если простым украинцам будет нужно, то мы поможем, в том числе и в борьбе с коррумпированной властью»
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два сапога пара...
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Ведро полная пора Парашу выносить
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