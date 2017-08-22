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 Политика Украины
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 28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО

28 августа на Михайловской площади в центре Киева вспомнят Героев Иловайска, а также всех защитников Украины.

Об этом говорится в сообщении ГО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО", передает Цензор.НЕТ.

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"Утром 28 августа 2017 г. в 10 час. призываем всех неравнодушных граждан прийти на Михайловскую площадь к Стене Памяти, вместе с семьями погибших и пропавших без вести помолиться и вспомнить добрым словом мужественных Героев Иловайска, а также всех защитников Украины. Память о наших воинах - вечна! Война, а не АТО, длится более 3-х лет. Тоска и боль не уменьшились. В семьях погибших в Иловайском котле продолжают оплакивать сыновей, отцов, мужей, а пропавших без вести - искать и ждать. Многие иловайских вопросов оставлены без ответа, виновные в массовой гибели украинских воинов - не наказаны. Время не лечит", - сказано в сообщении.

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Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.


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а может правильнее 24-го провести молебен? именно когда всё и началось. молится нужно в этот день за Героев и за Украину, а не празднествовать с концертами. Враг ещё у ворот
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правильней было не допустить такие события, сейчас нет ни чего правельного
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Правильней было бы обратиться к кремлёвскому подонку и хряку Овощу , прекратить войну в Украине !
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организовать подкрепление, а не парады устраивать.
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Вічна Память, Вічна Слава усім полеглим за волю України !!!
Спочивайте з миром
Низько вклоняю голову !!!
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Украінці моляться кожного Божого дня за загиблими Героями і за мирне небо над головою !
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Только обязательно пригласите рыго-анального рехформатора порохню паркетного мужеложенка и картавого алкаша-проходимца прокугога хоб их там разадрали як жаб
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Так заспамь всех родственников погибших Сначало на убой отвели теперь ты рожа слезы чужые льеш
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Вічна пам"ять Героям, які віддали життя за свою Батьківщину..
Ця страшна рана ніколи не загоється..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО
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