 28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО

"Утром 28 августа 2017 г. в 10 час. призываем всех неравнодушных граждан прийти на Михайловскую площадь к Стене Памяти, вместе с семьями погибших и пропавших без вести помолиться и вспомнить добрым словом мужественных Героев Иловайска, а также всех защитников Украины. Память о наших воинах - вечна! Война, а не АТО, длится более 3-х лет. Тоска и боль не уменьшились. В семьях погибших в Иловайском котле продолжают оплакивать сыновей, отцов, мужей, а пропавших без вести - искать и ждать. Многие иловайских вопросов оставлены без ответа, виновные в массовой гибели украинских воинов - не наказаны. Время не лечит", - сказано в сообщении.
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Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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Спочивайте з миром
Низько вклоняю голову !!!
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Ця страшна рана ніколи не загоється..
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