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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия РФ (6765) Грымчак (259) переговоры (3434) Минск (1140) Донбасс (15810) Сурков (176) Волкер Курт (49)

 Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято. ВИДЕО

Решение о выводе российской армии с Донбасса уже принято.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире одного из украинских каналов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя встречу в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", - отметил Грымчак.

Он считает, что понять, то, что происходило на встрече можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обе стороны предложили свежие идеи", - Сурков о переговорах с Волкером по Донбассу

"Понять, что происходило на встрече, мы сможем, когда Волкер прилетит в Киев. Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься без нас не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, который был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", - добавил он.

Напомним, 21 августа встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около трех часов.
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А нашего Барыгу уже даже не спрашивают на каких условиях будут уходит. Доцарювался.
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Эти блдские грымчакии радуются,что получат вотчину... Их понять можно,но нам то нах этот быдллостан?
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Лугандон на откуп и федерализацию отдадут тому, кто все и затеял - ахметову с частью бюджета на "восстановление"
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Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято - Цензор.НЕТ 9319
2010 год Верховная Рада Украины.
Сейчас уже достоверно известно, что первую шашку действительно бросил Андрей Парубий. Очевидно, что сам депутат не признается в этом ни в официальных комментариях, ни в личной беседе с журналистами. "Украинской правде" об этом сообщили очевидцы и коллеги народного депутата.
По словам одного из стоявших рядом депутатов, Грымчак присел под флаг, достал плотно завернутую в бумагу шашку из носка, снял с гранаты крышку и уже готовился ее поджечь, но потом поднял глаза в зал и почему-то передумал. По одной из версий, ему просто не удалось зажечь шашку.
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Я думаю, что решение по Донбассу уже принято.
То-есть как?! А Украина, значит, не причем? Президент не в счет, так как мне кажется, он примет любое решение нарассеи и США по Украине. Я о нас. Примем ли мы решение, если нарассея просто уведет орду? Или, все-таки, есть кой-какие претензии к оркам? И три тома списка прилагается.
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А то Вы не знаете, что "великий" ВВП в упор не видит Украину...
Украина наша страна, а США на нашей стороне. Дадут нам Джавелины, вообще будут зайчиками и котиками)))
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Надо бы подождать с догадками. Как-то неответственно гадать на кофейной гуще...
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" судимо по справах"... а слова нічого не варті. Сурков вже все зі своєї дзвінниці встиг розповісти...І що?
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Если бы не гадали по кофейной гуще, то и политологов с их прогнозами не было бы.
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Переливання з пустого в порожнє, а тут вже списи ламають шо аж Цензор розігрівся до-крас-на.)))
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Кажуть Волкер підпалив Ростов, щоб показати, як буде горіти вата.
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Я так і думав, що то його робота. Сині шльопки і пила наперевіс здали його русофобські наміри.
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да -а, это не Обамыч... он срать только умел, а этот уже палит вовсю, что мешается у него под ногами.
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этих гадалок-политиков как грязи,а вот пахать некому.Мы становимся страной шарлатанов-вопрос кто их содержит и за чей счет???
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Что-то давно небыло вестей с оккупированного украинского Крыма. Медведев заявил, что денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения. После приехал Вован и заявил, что в Севастополе "тырят и воруют" деньги РФ и все равно РФ постороит оккупированном Севастополе "русскую, российскую Мекку". Хотелось бы узнать сколько крымчан без воды доживет до конца года, сколько вынуждены будут покинуть свое жилье и быть беженцами.
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Путь в Мекку лежит через пустыню. Не все доходят - питки уж больно хочцца. То ж и с "русской, российской Меккой".
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Основная задача Украины на Донбассе- создание условий демонтажа для Росийской федерации! Киевская Русь породила московское царство и росийскую империю, она и должна все это демонтировать. Других вариантов нет!
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говнорашки все построят в Крыму и мост и остальное . в ущерб другим регионам . Все это станет большой ценой им . сейчас открытые дотации - 4 млрд долл . думаю скоро будет 6 ,все равно курортом массовым он не будет .
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Твое мнение, ватоголовое, очень интересно всем. Делись своими "глубокими" мыслями с нами и дальше, мозоленогий.
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Дятел, ты бы о себе беспокоился. Вынесут Ихтамнета вперед ногами из Кремля - вам всем мало не покажется, потому что решалово сдохнет. Будете, ублюдки конченные, друг друга рвать на части. Только ты, ссученный, не вздумай в Украину беженцем пробираться - у всех вас на лбу вафлерская точка стоит.
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Учитывая доказанный факт присутствия российских войск и техники в регионе, разрушение стрельбой заводов . фабрик. шахт, домов и т.д. россия должна выплатить контрибуцию достаточную для восстановления региона. Это солидные деньги, россия их явно не потянет, да и не хочет давать.Ей еще за крым после возврата рассчитываться.
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Для того чтобы наложить контибюцию нужно сначала
объявить войну, потом захватить столицу врага и заставит
его подписать капитуляцию - в которой будет указана контрибуция...
А на все остальное Хуйло скажет изтамнет...
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Лично меня такое решщение не радует поскольку если оно действительно состоится то за ним последует требование выборов в бамбасятине со всеми вытекающими последствиями и дурная идея федерализации получит жизнь
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Гримчака слухати все рівно що Надю Сявченко...Що там прийнято,що не прийнято Гримчак знає так як і я наприклад....Та в любому випадку будемо надіятися на припинення бойових дій і заморозку конфлікту...а не на якесь повернення сепаратистів до України,невідомо на яких умовах,і невідомо з якими наслідками для держави....Нам поки що досить не зовсім адекватної влади,котра замість боротьби з корупцією очолила її...А тут ще хочуть впарити нам отих даунів,котрі зрадили Україну і люто її ненавидять....Дуже "добрий" подарок буде нашому народові...Нам хватає своїх "подарків" при владі....Тільки повернення Донбасу без всяких умов і встановлення там 5 - 10 річного надзвичайного стану,що убезпечить Україну від неадекватного електорату і відповідно впливу на внутрішню і зовнішню політику, може бути прийнятне для нас....Все інше то капкан,в який нас хоче затягнути Росія і владно - олігархічна верхівка нашої держави......
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Наша Канада‏ @NashaCanada 51 мин.51 минуту назад
Крыша "Зенит-арены" протекает потому, что ее клюют бакланы.
Это единственные птицы высокого полета, которые не получили откат от подрядчика.
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Ну слава Юре Грымчаку, что наконец-то он Волкеру и Суркову объяснил, что и как нужно делать и решил таки выводить российских засранцев с Украины....
Виват, дрынчак!
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А коли дамбаса голосувала за Україну? То за Янека, тепер за Баригу...
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Возможно и уйдут.До сих пор порох-мразь не признал официально и не оформил юридически,по мировым стандартам,оккупацию лугандона.Поэтому нет кому вставлять иски за разрушения,воровство предприятий и т.д. Представляете,сколько вы будете платить за восстановление этого региона?
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Тоже считаю, что прежде чем "они уйдут", нужно признать войну войной и зафиксировать это документально.
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"Васса", "оформил юридически" - это как? Определить законодательным порядком, что "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, и объявить войну? Тогда давайте порассуждаем. Юридическое оформление государственных актов - это, в первую очередь, принятие соответствующих законов... Законодательная ветвь власти в Украине, парламентско-президентской республике - Верховная Рада. Они такие законодательные акты приняли? Нет... Какие претензии к Президенту? Он только утверждает или ветирует уже ПРИНЯТЫЕ Верховной Радой законы...
Второе. Объявлять войну КОМУ? "ДНР" и "ЛНР"? России? Или "международному масонскому (сионистскому) заговору? Вы уж, сначала определитесь,кому "предъявы" предъявлять, а потом рассуждать начинайте...
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на кой,спрашивается,нужны эти грымчаки---сидеть ждать когда за них другие дядьки всё втихаря порешают и прокукарекать шо "всё будет хорошо"?? так это мы и без них могём....
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С уважением отношусь к г-ну Грымчаку. Но вынужден его и украинцев огорчить. Ничего от этой встречи не изменится. Цель Путина - иммитировать переговоры. Его интеллект, а вернее отсутствие такового, позволяют ему допускать, что каша, которую он заварил, сама по-себе усохнется. Люди идут на переговоры с ним от страха, понимая что он сумасшедший с ядерным оружием. И он это знает, и злорадствует. Уйти?. Легко сказать. А как же слава Наполеона, Чингисхана, Гитлера наконец. А зачем аллею правителей в Москве создали, памятник И.Грозному поставили?. Импотенту биологическому надо чем-то себя потешить.
Он уже "великий" (см. россми). Еще немного, еще чуть-чуть...и он на троне! Ничего, что 1,5м. "Я вам еще покажу, кузькину мать"...
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Нажаль ви не помиляєтесь. Все тільки починається
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" Я думаю", " Понять , что происходило"..... не проще сказать, что Украина не в курсе решений по Украине?
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Я так понял что грымчак под столом переговоров сидел, ну плять, все знает!
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Та не виведе Пуйло з Лугандону свої війська! Бо йому його кацапи зроблять темну. Кацапи готові терпіти, аби Світ здригнувсь, аби їх боялись
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МинПанд‏ @crimeapanda 17 ч.17 часов назад
К олимпиаде в Сочи завезли итальянские растения вместе с бабочкой вредителем, она съела самшитовый лес, на восстановление нужно 500 лет
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1)истерика фсб-троллей тут в комментах с тезисом "это не так" и "Грымчак - плохой" четко указывает на то, что решение о бегстве войск РФ из ОРДЛО принято
2)Казахстан, Беларусь, Литва, Азербайджан, Китай должны принять во внимание опыт Украины: только вооруженный и жесткий ответ войскам РФ способны остановить агрессию войск РФ. Украина волонтерами и тысячами погибших военных - остановила. Никакой Будапештский меморандум не помог.
3)заслуга в бегстве войск РФ - это армия Украины и волонтеры. Низкий поклон им за их борьбе с армией РФ, пришедшей НАС убивать.
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Если российские войска уйдут с Донбасса, то не потому что Грымчак что-то "думает".
Америка цыкнет и уйдут.
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Ви колись чули, щоб скажена собака вилікувалась? Ні?
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ГРИНЧАК ОТКРЫТО ПРИЗНАЕТ - ВОПРОСЫ УКРАИНЫ РЕШАЕТ НЕ УКРАИНА!!! И где наша власть берет таких умников? Молчал бы лучше.
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Потерпи чуть-чуть козломордый
- скоро этой подошвой раздавят пидоРашку...

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Что то я очень сомневаюсь, что до перевыборов Хуйла он выведет свои войска с даунбаса, так как козломордые колорады будут выть что их сдали. Скорее всего Хуйло сделает вид что вывел войска, а потом скажет что его войск там уже нету то то все апалченцы...
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Да, уже принято. Пиндосы с кацапами уже поделили - кому Крым, кому Донбасс, кому еще какая-то часть Украины.. Такого позора моя страна еще не терпела. Но порохам, пашинским, пасторам и аваковым не стыдно, у них одна забота - лишь бы собственный карман не опустел.
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РФ не уйдет с Донбаса просто так как бы не мечтали вещуны на кофейных гущах есть два условия при котором уйдет. Украина отдает официально Крым и дает гарантии не вступления в НАТО - естестевенно это не приемлемо поэтому там будет таже ситуация что в Абхазии и Приднестровье и Нагорном Карабахе там это все было замучено тоже для того что бы Молдова и Грузия в том числе заодно и Армения с Азербайджаном не смогли вступить в НАТО и ЕС Москва считает эти територии своими колониальными придатками
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Козломордый, вали нах в свой Кадыровский Гарем
и расказывай там ватным лохам хотелки Хуйла...
А у пидоРашки сегодня два выбора: либо же
убраться по приказу американцев со всех стран
куда их затянуло Хуйло - либо же развалится на 20 бандустатов...
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Ну козломордым ты меня зря обзываеш. Пойми Хуйло не нужны эти територии ему нужен внешный враг и война для того что бы держать власть и деньги. А уход оттуда это для него как харакири он хочет но не может он в ловушке а то что вата голодает ему плевать он хорошо защищен силовиками
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це все тільки прєдположенія і прогнози, нам залишається тільки чекати, можливо, і на нашій вулиці перекинеться грузовік з пряниками
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГрымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято. ВИДЕО
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