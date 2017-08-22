 Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято. ВИДЕО

"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", - отметил Грымчак.
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Он считает, что понять, то, что происходило на встрече можно будет, когда Волкер прилетит в Киев.
"Понять, что происходило на встрече, мы сможем, когда Волкер прилетит в Киев. Они здесь будут с министром обороны США, я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, ранее президент Украины в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься без нас не будет. Поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, который был на линии разграничения, затем объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам. Я думаю, что все будет хорошо", - добавил он.
Напомним, 21 августа встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около трех часов.
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2010 год Верховная Рада Украины.
Сейчас уже достоверно известно, что первую шашку действительно бросил Андрей Парубий. Очевидно, что сам депутат не признается в этом ни в официальных комментариях, ни в личной беседе с журналистами. "Украинской правде" об этом сообщили очевидцы и коллеги народного депутата.
По словам одного из стоявших рядом депутатов, Грымчак присел под флаг, достал плотно завернутую в бумагу шашку из носка, снял с гранаты крышку и уже готовился ее поджечь, но потом поднял глаза в зал и почему-то передумал. По одной из версий, ему просто не удалось зажечь шашку.
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То-есть как?! А Украина, значит, не причем? Президент не в счет, так как мне кажется, он примет любое решение нарассеи и США по Украине. Я о нас. Примем ли мы решение, если нарассея просто уведет орду? Или, все-таки, есть кой-какие претензии к оркам? И три тома списка прилагается.
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Украина наша страна, а США на нашей стороне. Дадут нам Джавелины, вообще будут зайчиками и котиками)))
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объявить войну, потом захватить столицу врага и заставит
его подписать капитуляцию - в которой будет указана контрибуция...
А на все остальное Хуйло скажет изтамнет...
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Крыша "Зенит-арены" протекает потому, что ее клюют бакланы.
Это единственные птицы высокого полета, которые не получили откат от подрядчика.
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Виват, дрынчак!
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Второе. Объявлять войну КОМУ? "ДНР" и "ЛНР"? России? Или "международному масонскому (сионистскому) заговору? Вы уж, сначала определитесь,кому "предъявы" предъявлять, а потом рассуждать начинайте...
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Он уже "великий" (см. россми). Еще немного, еще чуть-чуть...и он на троне! Ничего, что 1,5м. "Я вам еще покажу, кузькину мать"...
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К олимпиаде в Сочи завезли итальянские растения вместе с бабочкой вредителем, она съела самшитовый лес, на восстановление нужно 500 лет
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2)Казахстан, Беларусь, Литва, Азербайджан, Китай должны принять во внимание опыт Украины: только вооруженный и жесткий ответ войскам РФ способны остановить агрессию войск РФ. Украина волонтерами и тысячами погибших военных - остановила. Никакой Будапештский меморандум не помог.
3)заслуга в бегстве войск РФ - это армия Украины и волонтеры. Низкий поклон им за их борьбе с армией РФ, пришедшей НАС убивать.
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Америка цыкнет и уйдут.
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- скоро этой подошвой раздавят пидоРашку...
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и расказывай там ватным лохам хотелки Хуйла...
А у пидоРашки сегодня два выбора: либо же
убраться по приказу американцев со всех стран
куда их затянуло Хуйло - либо же развалится на 20 бандустатов...
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Ловец сурков
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