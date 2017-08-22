 Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Ростовской области, на ул. Нижегородской огнем повреждены 107 строений (из них 83 жилых дома) на общей площади 10 тыс. кв. м.
По предварительным данным, погибших нет. За медицинской помощью обратилось 36 человек, 5 госпитализированы.
Проводится тушение по повышенному (четвертому) номеру. Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 163 чел. личного состава и 31 ед. техники, от РСЧС - 437 чел. и 212 ед. техники.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
(Фото ТАСС)
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Говнять везде,
до дней последних донца,
Говнять -
и никаких гвоздей!
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и говнца!
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Скрепно.
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или как там его зовут, уже забыл... якубович, не...?
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А с чего вдруг такой утренник?
У януковоща пердак рвануло?
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Разгорайся, гори ясно - так, чтобы не погасло!
Разгорайся, гори ясно (Разгорайся, гори ясно)
Так, чтобы не погасло (Так, чтобы не погасло)
Разгорайся, гори ясно (Разгорайся, гори ясно)
Так, чтобы не погасло (Так, чтобы не погасло)
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"Одной жительнице предлагали купить ее участок по явно заниженной цене, а когда она отказалась, пообещали: "Ну, тогда три суда - и тебя отсюда выкинут в общежитие". К жильцам домов в квартале Говнярка летом также адресовались с подобными предложениями. После отказа местным жителям заявили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить". С тех пор за 10 дней сгорело пять домов."
http://graniru.org/Events/m.263474.html
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