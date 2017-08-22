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 Происшествия
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Все про:МЧС РФ (135) пожар (3488) Россия (71932)

 Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Ростова-на-Дону (Россия) произошел крупный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Ростовской области, на ул. Нижегородской огнем повреждены 107 строений (из них 83 жилых дома) на общей площади 10 тыс. кв. м.

По предварительным данным, погибших нет. За медицинской помощью обратилось 36 человек, 5 госпитализированы.

Проводится тушение по повышенному (четвертому) номеру. Для ликвидации пожара от МЧС привлечены 163 чел. личного состава и 31 ед. техники, от РСЧС - 437 чел. и 212 ед. техники.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 01Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 02Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 03Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 04Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 05Масштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома 06

(Фото ТАСС)

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на видео-" пожар в Говнярке", это что за административная единица -Говнярка?
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Може типа девичья фамилия Воронежа? Бо именно там уже несколько лет ядерного удара ждут.
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Говнять всегда,
Говнять везде,
до дней последних донца,
Говнять -
и никаких гвоздей!
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а где последняя строчка ? договаривать надо - "конец - всему делу венец"(с).
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ну а граждане этого НП как называются? - неприлично даже вслух подумать.
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а в паспорте -место рождения Говнярка.

Скрепно.
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янукевич откинулся?

или как там его зовут, уже забыл... якубович, не...?
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Беда не приходит одна.После наводнения Красноярская ГЭС может смыть город.Кто в курсе в каком состоянии находится ГЭС ,тот прямо сейчас, не создавая паники, покидает Красноярск http://ww2/09/06/745464-ekologi-krasnoyarskaya-ges
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Так задумано. Нежные но настойчивые волны Енисея помогут расеянцам быстрее приподняться с колен.
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Обана...
А с чего вдруг такой утренник?
У януковоща пердак рвануло?
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Ага, НАПК такими методами требует декларации о доходах предоставить для проверки.
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Разгорайся, гори ясно - так, чтобы не погасло!
Разгорайся, гори ясно - так, чтобы не погасло!
Разгорайся, гори ясно (Разгорайся, гори ясно)
Так, чтобы не погасло (Так, чтобы не погасло)
Разгорайся, гори ясно (Разгорайся, гори ясно)
Так, чтобы не погасло (Так, чтобы не погасло)
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Радовались суки когда грады из области палили по нашим и жгли села,это еще не все
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Помочь бы братушкам надо. Группу спецов МЧС со главе со Шкиряком на подмогу направить...
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на цій мажорній ноті я закінчую троллінг і лягаю спати
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там вроде как вата вату выжигает

"Одной жительнице предлагали купить ее участок по явно заниженной цене, а когда она отказалась, пообещали: "Ну, тогда три суда - и тебя отсюда выкинут в общежитие". К жильцам домов в квартале Говнярка летом также адресовались с подобными предложениями. После отказа местным жителям заявили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить". С тех пор за 10 дней сгорело пять домов."

http://graniru.org/Events/m.263474.html
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Чем не Божья кара ? Ведь именно с Ростовской области разейские грады выжигали наши города и людей...
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Пока Россия ведет свою подлую войну против Украины, мне россиян не жалко. Сгорели, нахрен? Ну и хрен с вами. Вот так бы - да вся Россия.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМасштабный пожар в российском Ростове: горели 107 зданий, в том числе 83 жилых дома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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