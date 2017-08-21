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 Общество
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Все про:нелегалы (234) одежда (110) Одесская область (1661) подделка (267)

 Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Одесской области обнаружены подпольные цеха по производству "брендовой" одежды, где незаконно работали иностранцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на территории Овидиопольского района обнаружены три подпольных цеха по пошиву "брендовой" одежды известных марок. Также в помещениях выявлены 13 граждан одной из азиатских стран и 10 гражданок Приднестровья (Молдова), которые работали на данном производстве. Четверо азиатов находились в Украине с нарушением сроков пребывания.

Изъяты швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, 2 клише известных торговых марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 вьетнамцев с детьми шили одежду в подпольном цеху под Херсоном. ФОТОрепортаж

Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды 01Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды 02Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды 03Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды 04


(Фото и видео полиции Одесской области)
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Не так страшен китайский легпром, как его одесско-харьковские отделения.
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До таки в Одессе шили подделки?Не может быть,не веееерю!
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я не знаю добре це чи ні- але краще робити щось чим красти . я купляю речі в європі по знижкам . на базар не хожу принципово.
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Нема питань, хай шиють- нашо підробляти бренди?
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Олександре- зайдіть на базар і купіть брендову річ. не купите. все китай. тобто китаю мажна-а Українським виробникам ні ? чи як ? ще раз вам повторюю - є інтернет яким ви непогано володієте там і купляйте.
для справки- торгова марка Дербі(м. Чигирин- робить рюкзаки та чемодани) знаходиться в Китаї. бо там дешевша робоча сила. питання ? ось так.......
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С восьмидесятых постоянно слышал: весь импорт, который у нас - делается в Одессе
Тоже мне новость
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Ну и что в этом плохого?Ведь за оригинал где 90% цены это за лейбу фирмы позволят себе в Украине еденицы а остальные что пускай в латаных шароварах ходят?Вот когда наши можновладці будут ходить в украинской брендовой одежде тогда и надо прищучивать подпольные цеха.
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А зачем прищучивать? Легализовать и пусть работают и платят налоги.
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ойц... а зачем этот шюм? что, теперь бедных меньше станет?
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На фото один цех. На видео уже совсем другой цех. Че за "развод"?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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