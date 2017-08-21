 Иностранцы в Одесской области шили подделки брендовой одежды. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на территории Овидиопольского района обнаружены три подпольных цеха по пошиву "брендовой" одежды известных марок. Также в помещениях выявлены 13 граждан одной из азиатских стран и 10 гражданок Приднестровья (Молдова), которые работали на данном производстве. Четверо азиатов находились в Украине с нарушением сроков пребывания.
Изъяты швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, 2 клише известных торговых марок.
(Фото и видео полиции Одесской области)
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21.08.2017 21:49
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для справки- торгова марка Дербі(м. Чигирин- робить рюкзаки та чемодани) знаходиться в Китаї. бо там дешевша робоча сила. питання ? ось так.......
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