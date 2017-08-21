 На матче "Карпаты" - "Александрия" фанаты скандировали нацистскую речевку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Футбол 24", на 79-й минуте поединка болельщики начали кричать "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".
Напомним, в прошлом сезоне "Волынь" наказали двумя матчами без зрителей из-за нацистских речевок фанатов.
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Треба кричати путін-х*ло.
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Кто надоумил и сколько заплатили...
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А почему бы не начать отлавливать за "хуй зепсен" и штрафовать.
Пля...
Объявление на заборе: "Пропала собака.Белый пудель.Сука...Падла...Б...ядь, как заипал этот идиотизм !"
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2. малолетних долбоебов переловить, допросить и выяснить, кто заказал им эту провокацию.
3. найти заказчика провокации, и посадить жестко лет 7.
4. оба футбольных клуба оштрафовать на крупные деньги.
такого идиотизма у нас в стране не должно быть, от слова в принципе!
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Раскаленными на жопу)
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3/14дарасы копеешные...
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Кого-то наказали , осудили согласно Закона ?? - Нет ( а это уже моральное состояние общества )
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Германия превыше всего??
Deutschland über alles??
Не думаю, что это придумали нацисты.
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Ми вже йдемо....
Готуйся!
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