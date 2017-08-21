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 Общество, Спорт
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Все про:Львов (3659) нацизм (292) футбол (3176) фанаты (488)

 На матче "Карпаты" - "Александрия" фанаты скандировали нацистскую речевку. ВИДЕО

Во время футбольного матча в рамках 6-го тура Украинской премьер-лиги между командами "Карпаты" и "Александрия" во Львове фанаты скандировали нацистские речевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Футбол 24", на 79-й минуте поединка болельщики начали кричать "Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Напомним, в прошлом сезоне "Волынь" наказали двумя матчами без зрителей из-за нацистских речевок фанатов.

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Вы в кацапии уже никуда не двигаетесь. Наслаждайся стабильностью пока говном не зальет.
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Это что на картинке пиндоские буковки?Не стыдно пидорские картинки выкладывать или это из твоей личной коллекции?
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паРаша.Футбольный матч Шинник(Ярославль) - Спартак(Москва)

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Настоящий маленький ариев,до него ещё не добрались арабы)))
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А чем отличается слава кпсс от зиг хайль?Чем те идиоты лучше за этих?А ведь сволочи не меньше людей погубили чем гитлеровцы.
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А что здесь кто-то предлагал кричать вместо зигхайль славакпсс? Каких идиотов сравниваем?
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Молодые остолопы, в печах Бухенвальда им бы было тепло и комфортно.
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ну как бы в лагере буковая роща не было массовых убийств это лагерь в котором содержались коммунисты , педирасы и уголовники.
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Как говаривал масковский фюрер,"НАЦИОНАЛИСТЫ И НАЦИСТЫ В УКРАИНЕ НАМ ПРОСТО НЕОБХОДИМЫ! И ЕСЛИ ИХ НЕТ ,ИХ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ". Вот только при чем тут старина Гесс? Эдакий "свадебный генерал". Ну он конечно из "наци" ,только чем он заслужил такое внимание у волынских кремлевцев? Или за для рифмы?
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Согласен с /// Саша Крест ///
Кто надоумил и сколько заплатили...
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Не хрена внятно не услышал, и вспомнилось мне песня Сердючки -раша тунбай-. нехре было Данилко оправдываться перед парашей. Короче каждый слышит то,что хочет услышить.
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эге, а вот это"зашквар"))таки есть "тру" "фошизды" у нас)))ватаны тут порадуются и потроллят"амыжеговорили"
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Вам не все равно, что там ватка будет обсасывать? Они все равно найдут повод, чтобы нас обвинить.
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Мне кажется, этим даунам все равно, что кричать, главное в рифму. Но есть более умная догадка, что этим ультрас хотят владельцу Карпат за говно-игру в ихнем исполнении нагадить санкциями.
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Конечно нацисты были большими гадами,но нужно еще преступления комунистов осудить,они уж точно не лучше.
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Дали по 500 гривен и рассказали что кричать нужно. Потрясти конкретно мальцов и всё выяснить.
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это не доказуемо я наприер услышал - Лида Юра зебест вы выше всех
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нем. Sieg Heil! - «Да здравствует Победа!»

А почему бы не начать отлавливать за "хуй зепсен" и штрафовать.

Пля...

Объявление на заборе: "Пропала собака.Белый пудель.Сука...Падла...Б...ядь, как заипал этот идиотизм !"
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Тут хуже: солнце - каюк (фото сделано в 21.46):

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1. команды дисквалифицировать на сезон.
2. малолетних долбоебов переловить, допросить и выяснить, кто заказал им эту провокацию.
3. найти заказчика провокации, и посадить жестко лет 7.
4. оба футбольных клуба оштрафовать на крупные деньги.
такого идиотизма у нас в стране не должно быть, от слова в принципе!
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Железными крестами наградить молодежь!

Раскаленными на жопу)
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А потом всех этих фашистов расстрелять ,а потом повесить и сжечь!
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За шо заплатили, то и орали!
3/14дарасы копеешные...
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ВОТ ФАКТЫ для российского телевидения ( это , чтобы мы помнили )
Кого-то наказали , осудили согласно Закона ?? - Нет ( а это уже моральное состояние общества )
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Ни кто такого не слышал! Вопрос к Бутусову! Имя автора сюжета! Россия труп!!!
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А на завтра виясниться, що ті що кричали, ніякі не фанати і ніхто їх не знає, а проплачені зайди тітушки. Таке вже було.
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причем проплачены и организованы рашисткими агентами, а приказ на то самолично куйло отдавал)
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Зачем смайлики после комментариев ставишь?тебе кажется смешным то, что кто-то поверит в твой бред?
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ну чтобы хоть кто то понял, что это был троллинг)а то подумают что то не то)
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Справжні нормальні і надзвичайно щирі уболівальники в основному залишили фанатські ряди - хто в складі добробатів голову на Сході склав, хто на майдані кулю беркутівську схопив, а багато ще й до тепер контрактниками в АТО футбол по телевізору дивляться, або радіотрансляцію слухають. А ці... Дурні вони. Дурні і гонору не мають. І честі не мають. І окрім огиди нічого не викликають. Їх дуже добре охарактеризував одним словом російський письменник Фонвізін - "недоросль". І не важливо, що декому з них біля 30-ти років - всі вони "нєдорослі" по розвитку. Ті, справжні фанати ставали дорослими у 16-ть, 17-ть, 18-ть., брали до рук зброю а на груди - синьо-жовту стрічку і вчиняли дії справжніх дорослих мужчин - захищали своїх мам, сестер, бабусь. І в серці у них була Україна, а на вустах - "Ой у лузі червона калина..." А в цих - "Зіґ Хайль". А в серці що? Тільки презирство суспільства може допомогти їм почати шукати інший шлях до слави, якої вони досягають такими сумнівними методами.
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Поймали? На жопе стеклом свастику вырезать, пущая умнеют...
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ну это как то не по европейски будет)))так что..понять, простить, пожурить и отпустить)))
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Ты в Европе был? ТАм если ты попал, то про пожурили и отпустили, можешь забыть. На всю жизнь урок преподнесут!
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Ну не знаю... если бы я на стадионе такое услышал, уе.пал бы первым что под руку попалось, и похрен сколько их там бы было.
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провокаторы, а вот чьи? Сейчас кацапов с концлагерем попустили, подобного следовало ожидать...
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Что за визг а ля кацапские красные фашисты! Ну пошутили мальчики - фигня!
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга объяснил, почему с «Зенит-Ареной» столько проблем. Во всем виноваты бакланы. В целом, всё правильно сказал На матче "Карпаты" - "Александрия" фанаты скандировали нацистскую речевку - Цензор.НЕТ 1212
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Кричали бы немцы я бы понял, но украинцы тем более с западной Украины кричать слава Рудольфу Гессу? Человек ничего не сделал ни для Украины, ни для националистического движения в Украине.
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пофиг, главно в рифму и тот тоже был нациком))
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И что они орали, чего мы не слышали?
Германия превыше всего??
Deutschland über alles??

Не думаю, что это придумали нацисты.
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только потом этот 1ый куплет почему то под запретом оказался)
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Косвенное подтверждение шо с Бандерой то же не все чики-пики.Интересно,и как на такие факты отреагируют поляки.
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Ей, Європа, ти ще чекаєш нас?
Ми вже йдемо....
Готуйся!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа матче "Карпаты" - "Александрия" фанаты скандировали нацистскую речевку. ВИДЕО
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