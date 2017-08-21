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 За выходные в Днепр доставили двух раненых из зоны АТО: один из них чудом выжил после попадания в голову. ВИДЕО

В областную больницу имени Мечникова в Днепре за минувшие выходные доставили двух раненых бойцов из зоны АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, один из них чудом выжил после обстрела Водяного из крупнокалиберного пулемета. Ночью враг попал бойцу 59-й бригады Александру Савицкому в голову.

Пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в больницу имени Мечникова. По словам врачей, это и спасло ему жизнь.

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Пораненим одужання.
А москалям як завжди-горіти в пеклі!
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Найшвидшого одужання бійцям. У нейрохірургів Мечнікова - золоті руки.
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Да..Мечникова нужно особое внимание уделить,например-док.кино, вписать в историю Украины ...
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В історію війни росії проти України ця лікарня вже вписана. Як і сам Дніпро.
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А скільки там лікарів, які дійсно заслуговують на високі державні нагороди.
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Дорогі воїни, швидкого Вам одужання та відновлення сил !
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Ребятам скорого выздоравливания. Служил в 59-й когда то.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗа выходные в Днепр доставили двух раненых из зоны АТО: один из них чудом выжил после попадания в голову. ВИДЕО
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