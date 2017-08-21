 За выходные в Днепр доставили двух раненых из зоны АТО: один из них чудом выжил после попадания в голову. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, один из них чудом выжил после обстрела Водяного из крупнокалиберного пулемета. Ночью враг попал бойцу 59-й бригады Александру Савицкому в голову.
Пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в больницу имени Мечникова. По словам врачей, это и спасло ему жизнь.
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А москалям як завжди-горіти в пеклі!
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