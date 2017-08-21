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 Общество
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Все про:боевик (19078) Днепропетровщина (1342) приговор (555) теракт (2198)

 Два диверсанта, готовившие теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет. ВИДЕО

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов из террористической организации "ЛНР" планировали теракты на территории области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, один из диверсантов состоял в незаконном вооруженном формировании "Луганское народное ополчение", главарем которого был известный террорист Алексей Мозговой. От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в области.

В июне 2014 года оперативники задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в тогдашнем Днепропетровске железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой. Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Одессы, изготавливавшего взрывчатку для террористов, посадили на 13 лет, - СБУ

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6 лет за терроризм и диверсии? дальше больше не очем говорить в етой стране.
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а почему не дали с испытательным сроком?
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Їх не судили на Харківщині! Там би два роки условно!
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Нужно было этих тварей посадить на тротил и катапультировать "смертников" обратно в ордло.
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Обясните почему нашим АТОшникам у которых нашли пару патронов в качестве суверов дают по 7 лет и тому кто выращивает бурьяны в виде конопли дают 7 лет. А тому у которого находят ящики взрывчатки, оружия, схемы и принадлежность к конкретным террористическим группировкам попытки взорвать поезда с людьми дают до 6-ти лет. Кстати пролистал уголовный кодекс так и не нашел статью за терроризм по которой наказание могло бы бить до 6-ти лет. Может ето рехворматоры уже по какому то альтернативному уголовному кодексе и законах живут в какой то своей стране Покращеннявжесьогоднi ?
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можу висунути версію, що видали ну дуже цінні інформації і тому отримали знижку.
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твоя версия ну... можлива якщоб це ніде не засвічувалось в ЗMІ. А по факту це заохоченя заходіть добрі люди робіть що вам заматеться ми вас прикрием 6 років .....
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6 років це не так і мало...
Але якось і працювати ж треба - добувати інформації. Інформація може врятувати багато людей?
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попався тиб мені в руки я ворог розказав би все що знаеш без всяких обіцянок з мого боку. прицому залишився живим і непокаліченим.(необіжайся) це приклад такий.
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подивись як демократи добувають інформацію в гуантамо і немели більше дурниц.
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Убить собаку дают 8 лет .А терористу 6 лет Путин дал Сенцову 25 лет и ничего не обнаружили .А здесь факт на лицо сколько, он мог людей убить 6 лет тюрми .Где в мире есть страна дураков суддей ,или заплатили видеть здесь корупцию и такой строк АБЗАЦ .Та посмотрите в Іспании убили ,всех кто бил причастен ,а у нас 6 лет ПОЗОРИЩЕ.И унас никогда нескончится бандитизм нада бить ЖОСЧЕ СТРАНЕ К УБИЙЦАМ.
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Я бы принял этот срок,если эта тварь сама пришла в СБУ и сдалась,сотрудничала со следствием и сдала всех своих сообщников,пароли,явки и т.д.Но блин,6 лет за подготовку к терракту...за разбой и кражу больше дают,а так,будущий террорист,не важно из какой террористической организации ДНР,ЛНР,ИГ,ФСБ увидит после этого суда,что по сравнению с США в Украине рай для террористов,получит 6 лет,отсидит 4 года и выйдет по УДО за хорошее поведение...трындец ИМХО сохранить смертную казнь (ну или её аналог=пожизненное,без права УДО)стоило бы за терроризм,педофилию и в некоторых случаях за умышленное убийство.
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P.S Какие нафиг "диверсанты"?Так сейчас террористов готовящих взрывы в мирных городах модно называть?Ну давайте по другому их назовем,неблаговидно звучит - диверсанты,мой вариант - Благородные повстанцы!
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В рассее бы по пятнашке легко отгребли...Балуют их у нас,балуют...
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Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
криминал

А эти только граждан хотели взорвать))
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДва диверсанта, готовившие теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет. ВИДЕО
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