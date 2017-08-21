 Два диверсанта, готовившие теракты на Днепропетровщине, получили по 6 лет. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, один из диверсантов состоял в незаконном вооруженном формировании "Луганское народное ополчение", главарем которого был известный террорист Алексей Мозговой. От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в области.
В июне 2014 года оперативники задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в тогдашнем Днепропетровске железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой. Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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Але якось і працювати ж треба - добувати інформації. Інформація може врятувати багато людей?
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криминал
А эти только граждан хотели взорвать))
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