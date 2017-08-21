 Неизвестный вырастил 33,5 тыс. кустов конопли на Днепропетровщине. Полиция ищет наркофермера. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, наркофермер вырастил 33,5 тыс. кустов конопли. Обнаружить наркотическую плантацию полицейским удалось во время проведения разведки с помощью квадрокоптера.
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Или как по другому новостину эту понимать?
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Дикий плантарь нашли, в каждом селе такой и не один!
Только толку от этой конопли не больше, чем от амброзии!
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А якщо б цьому "агроному" посприяли, то... завалили б усі європи та америки
сільгоспродуктом...
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Правоохранители изъяли 92 кг золота у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве ОлЬЄга Ни зенко.
Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке», - сказал он.Матиос отметил, что Низенко на данный момент скрывается в Хорватии.(С)
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