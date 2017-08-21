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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1340) конопля (97) Нацполиция (8466)

 Неизвестный вырастил 33,5 тыс. кустов конопли на Днепропетровщине. Полиция ищет наркофермера. ВИДЕО

Полиция Днепропетровщины разыскивает неизвестного, вырастившего плантацию конопли в Верходнепровском районе области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, наркофермер вырастил 33,5 тыс. кустов конопли. Обнаружить наркотическую плантацию полицейским удалось во время проведения разведки с помощью квадрокоптера.




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Солнышко светило,дождик падал,трава росла,и кого наказывать в результате?
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*Вырастил 33,5 тыс. кустов*--вот его накрыла бы эта роща!!!!!
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Как бы полиция не вышла на собственный след
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Как с посевами конопли? Расширяемся Арсен Борисыч!
Неизвестный вырастил 33,5 тыс. кустов конопли на Днепропетровщине. Полиция ищет наркофермера - Цензор.НЕТ 3607
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армия осталась мало того что без патронов, так еще и без мешков. Это просто зрада накануне Дня Независимости.
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Пусть идут бандитов ловить а не борются с полезным для здоровья растением.
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Это такое предупреждение фермеру? Ты сюда больше не ходи - трава теперь наша!
Или как по другому новостину эту понимать?
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если это возле самого верхнеднепровска, то там она из покон веков растет, вроде даже со времен скифов. устье уже практически пересохшей реки самоткань обильно засеяно этим делом. качество правда никакое, иначе бы не доросла бы до такого размера. короче менты решили перемогу из пальца высосать, скорее всего, ради очередной звездочки на погоны.
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Ети бурьяны везде растут, а мусора себе только звездочки и премии за ето получают. Сначала на експертизу возьмите етот бурьян потом будете доказывать что ето наркотик. Хорошую коноплю такими полями не сеют потому что за ней нормально не поухаживаешь. Да тем более видно что ета якобы плантация возле самой дороги растет. Ето какой дебил может до такого додуматься?
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Вот это достижение!!
Дикий плантарь нашли, в каждом селе такой и не один!
Только толку от этой конопли не больше, чем от амброзии!
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А амброзия не наркота? А то її ондо скіко, цвіте саме і ніхто не прориває.
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Лучший способ бороться с коноплёй -- разрешить её.
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Такий талант і.. посодют...
А якщо б цьому "агроному" посприяли, то... завалили б усі європи та америки
сільгоспродуктом...
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игРІ престолов...)
Правоохранители изъяли 92 кг золота у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве ОлЬЄга Ни зенко.
Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке», - сказал он.Матиос отметил, что Низенко на данный момент скрывается в Хорватии.(С)Неизвестный вырастил 33,5 тыс. кустов конопли на Днепропетровщине. Полиция ищет наркофермера - Цензор.НЕТ 2743
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какого хера вообще полиция полезла за забор? сидеть на пунктиках, герои внутренние.
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я грибы там выращиваю, допустим, но долбоёпы не понимают, как их обрабатывать. каръера рухнула ))
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Между прочим дикая конопля ето важное растение дл местной фауны. Ею кормятся как животные так и птицы зимой поедают семена. И тому ублюдку кто говорит что ето наркотик и нужно все вырубать и сжечь нужно сломать голову. Ето все равно что леса вырубать.

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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестный вырастил 33,5 тыс. кустов конопли на Днепропетровщине. Полиция ищет наркофермера. ВИДЕО
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