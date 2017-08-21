 Самое тяжелое уже позади, Украина выдержала испытание, но точку невозврата мы еще не прошли, - Порошенко. ВИДЕО

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"Сейчас, наконец-то, после блокирования Россией в связи с оккупацией экономического потенциала Донбасса и Крыма, мы возобновили экономический рост, и уже 5 кварталов подряд страна демонстрирует экономический рост", - сказал П.Порошенко.
По словам главы государства, "самое тяжелое уже позади". "Страна выдержала эти испытания, украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие. К сожалению, хочу отметить, что в этом смысле точку невозврата мы еще не прошли", - сказал П.Порошенко.
По его словам, повернуть страну в обратную сторону может как возобновление Россией горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые, "дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия".
"Они (популисты - Ред.) способны уничтожить все то, что люди выстрадали на протяжении последних лет, и все делали для того, чтобы криками "всему конец, все пропало" деморализировать украинцев", - сказал П.Порошенко, добавив, что приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого сценария.
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Андрей Алёхин:
Я во Львове.
И я вам скажу, тут этих немытых великомордорских туристов - предостаточно.
Вчера вечером сижу на террасе в кафе, пью виски, а сразу за мной на диванчик усаживается парочка: качок такой с поросячими ресницами и его немытая дама. И оба с таким выразительным мокшанским акцентом:
- Нам бутылочку фраголино.
Знаете же, как они говорят?
- Фрагааааалино.
Фу. Я так и знал: допью виски - не выдержу. И да. Прикиньте, эта его метелка:
- И не скажешь, что Украина. Как будто за границей.
Я как повернусь:
- Это и есть за границей. И всегда будет за границей. А вы можете валить себе в Клязьму, ты гля.
А этот качок так примирительно:
- Мы же ничего. Мы так. Зачем же.
А я все равно ещё порычал:
- Ото пейте своё рагулино и не умничайте: я ща фашистов позову.
Я, когда выпивший, - очень смелый. А эта гибридная война выматывает не бей лежачего. Давайте уже визовый режим.
И чтобы 86% отказов. Или лучше сто.
Андрей Алёхин:
По следам наших выступлений.
Судя по ватным разрывам, автор точно нащупал больное и главное. Но я не о пуканах - хай себе рвутся. Я о наших.
Понимаете, беда в том, что расеянцы совершенно ИСКРЕННЕ не считают Украину ИНОСТРАННЫМ государством. Мы этого просто не понимаем. А это так.
Вот Польша, Венгрия, даже Болгария, даже Латвия - да. А Украина... Ну, какое же это ИНОСТРАННОЕ государство? Это что: xоxлы - иностранцы, чёли?
Ахахахахаха!
Даже самые передовые и прогрессивные - не считают. Даже молодёжь, которая родилась после 1991 года, - не считает. Даже дипломаты в российском посольстве в Киеве - не считают!
Поэтому и вторжение в Крым (и на Донбасс) в их глазах НЕ БЫЛО вторжением в чужую страну. Если бы им пришлось вторгаться на танках в Польшу или Норвегию - путен бы не посмел. Это другие страны. Это война. А в Украину - пожалуйста: это же совсем не то.
Как говорила на московских телешоу покойница Бережная: глупые украинцы не хотят быть процветающей и стабильной окраиной России, а хотят быть бедной и несчастной окраиной Европы. Дурочка искренне не понимала, как это: мы - и вдруг СТРАНА. Как Польша. Или Финляндия.
Или зaлупенфюрер, который ещё Бушу-младшему искренне растолковывал, мол, сам подумай: ну, какое Украина государство? Буш был очень удивлён: он не в курсе этого странного отношения к нам: страна и страна, откуда такие комплексы?
Для них ИНОСТРАННОЕ государство Украина - как будто рука заявила, что отныне существует отдельно от всего тела - и перестала шевелиться по команде. Они ИСКРЕННЕ не понимают: невозможно. Одиннарот. Мышебратья. НА Украине.
Поэтому им очень странно, что мир не понял крымской оккупации: откуда санкции? За что? Опять хотят унизить великую Расею, наложить лапу на наши несметные богатства - золото, пушнину, все это никому давно не нужное говно вековой закваски. Они ИСКРЕННЕ верят: санкции - не за Крым. Это же не война: мы помогаем нормальным xоxлам, которых щемят киевские нацисты.
А наши нацики, которые "от всі заговорять українською - і не будуть мокшанці почуватися, як вдома! Тоді й запануємо! І Альохін, наволоч, теж розмовляє мокшанською!" - невеликого розуму: теж ЩИРО не розуміють: каціопи будут тут почуватися, як за кордоном, не через мову.
Розбиті дороги, Кіркоров з кожного львівського вікна, пластмасові квіточки на Паску, біл-борди, за якими не видно міста, непристебнуті паски на задньому сидінні, переповні смітники біля дому, задушливі вагони 1937 року конструкції, розрахунок тільки готівкою, пенсіонери з гречкою, шоколадки медсестричці, смердючі громадські туалети системи "дірка в підлозі", податки, які ніхто не платить, похмурі продавці та офіціанти, бандюки, які стали парламентарями, кіоски з трусами і халатами, багатоповерхівки, втикнуті замість розваленого старовинного будинку, - це, а не мова, робить Україну каціопською "окраїной". Через ЦЕ вони тут почуваються, як вдома. Можете говорити хоч на хінді; поки ми живемо так, як живемо - вони тут будуть, як вдома: все рідне й знайоме. Оксана Білозір співає тільки українською - але це мелодика і гармонії абсолютно радянські, часів УРСР: расеянці таке люблять: гарні xоxляцькі пісні, раз-два-три калина гей.
А ви носите даїшнікам хабарі - але гордо: "я розмовляю українською!".
Ідіоти.
Змінюйте країну! КРАЇНУ, не тільки мову! Тоді не буде цього: "Надо же! Украина, а как будто за границей!".
Ясно вам?
http://ibigdan.livejournal.com/20790017.html
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(Д. Оруелл)
.............................................
Я не прошу від долі вже нічого…
Усе є!.. Влада, гроші, і по списку…
Хіба що років сім побути б Богом!..
А не якимсь «гарантом» українським…
А чом би й ні?! Хіба я ще не гідний
священного помазання, та німба?!
Я ж, як Господь, борю в країні злидні
п'ятьма буханками «УкрАїнського» хліба!
На мій анфас вже й в Раді б'ють поклони!
Бо, певно, зрозуміли небораки,
що геть усі їх прийняті закони
мені до самої, я вибачаюсь, сраки!
То чом же ж і мені не бути Богом,
коли усе, що є у цій країні,
залежить лиш від мене! Від одного!
Чому ж я ще не Бог тоді донині?!
- Альо, бля!.. Парубій! Скажи ораві -
на завтра мій Закон у Раді бУде!
Де Президент - є Богом у державі!
Де опозицію - у зашморг, як Іуду!
Де всі кумИ, де вся моя родина -
то ангели, архангели, й пророки!...
…………………………………………………………
Невже терпіти й справді, Україно,
ти будеш цього «бога» аж два строки?!
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20 (двадцать) лет напруги ніякої не було. И тут вдруг за 3 (три) года "в суспільстві напруга, невдоволеність усім і уся", И виноват в этом конечно же Порох!!!
Отож.
Я вот только вот уже в который раз пытаюсь услышать имя более достойного и полезного для України та суспільства человека. А в ответ -- как у Высоцкого -- тишина...
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Ну и как понимать слова порошенко о горячей фазе войны способной повернуть Украину в обратную сторону?
Это как рекомендация путину у действию?
И пора порошенко как то определиться: кто дестабилизирует ситуацию внутри страны - политики популисты или Шатун путин?
Для любого нормального человека, очевидно, шо порошенко, гройсман, яценюк ............ это самые главные популисты страны, причем еще и брехуны.
Уже не говоря о том, шо нет лучшего дестабилизатора внутри страны, чем воровская коррупционная шобла Шатуна сидящего на Банковой с ихними, постоянно, шокирующими тарифами на услуги ЖКХ, газ, повышающимися ценами буквально на все.......... не придумать.
Все усилия порошенко и его коррупционной шоблы направлены на разграбление Украины.
Этим они с одной стороны набивают свои карманы, а с другой делают несостоятельной Украину.
Весь смысл этого состоит в том, шобы сделать Украину несостоятельной в результате чего Америка и Запад отказались бы от нас.
Этой воровской власти - не нужно идти в ЕС, они и так живут намного лучше, чем будут жить в ЕС.
Ведь в ЕС - нет коррупции, а без коррупции эта воровкая шобла не мыслит себе жизни.
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Народные депутаты Украины предлагают коллегам читать молитву "Отче наш" после открытия каждого пленарного заседания Верховной Рады Украины. Законопроект №6722 зарегистрирован 13 июля, говорится на сайте ВР.
ПАПа наш , сущий на небесах, жрущий за нас, пьющий без нас, ссущий на нас!
Имя твое пусть святится, власть твоя утвердится, откат не прекратится, панама не прохудится!
Капни нам шоколаду, помоги удержать владу, не дай народу разорвать Раду, выдай по чину награду, вытащи, если сяду!
Выдай варенья и печенья, не призри прегрешенья, приумножь накопленья, пошли от НАБУ избавленья, спаси от заключенья!
Будь же блажен и благословен, не восстанем с колен, пока все не будет "рошен"!
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не знаю, может спам, как говорил кто-то в ЕС про их законотворчество, а может секту одну посещают... вспоминаю одного "верующего" мера Киева, и не смешно даже, он вроде в Грузии сейчас "верует"
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Я хотел бы гордиться своим президентом как патриотом Украины, действующим честно и открыто в интересах ее граждан, свободным от каких-либо коррупционных обязательств перед кем-либо и не допускающим двоякого толкования своих слов и поступков. Я что,- многого хочу?
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ФУ ГИДОТА.
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І хтось вірить цьому брехунові?
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Президенту вірить армія і вірять українці , які його обрали !
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