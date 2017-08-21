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 Политика Украины
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Все про:Горбулин (45) политика (3233) Порошенко (13578) популизм (61)

 Самое тяжелое уже позади, Украина выдержала испытание, но точку невозврата мы еще не прошли, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко заверил, что самые тяжелые времена для Украины уже позади, но точка невозврата еще не пройдена.

Об этом он заявил, выступая на открытии корпуса детской областной клинической больницы в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Также читайте: Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться, - Горбулин

"Сейчас, наконец-то, после блокирования Россией в связи с оккупацией экономического потенциала Донбасса и Крыма, мы возобновили экономический рост, и уже 5 кварталов подряд страна демонстрирует экономический рост", - сказал П.Порошенко.

По словам главы государства, "самое тяжелое уже позади". "Страна выдержала эти испытания, украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие. К сожалению, хочу отметить, что в этом смысле точку невозврата мы еще не прошли", - сказал П.Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Юлия Тимошенко - мама украинской коррупции, популизма и неэффективности", - Гройсман. ВИДЕО

По его словам, повернуть страну в обратную сторону может как возобновление Россией горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые, "дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия".

"Они (популисты - Ред.) способны уничтожить все то, что люди выстрадали на протяжении последних лет, и все делали для того, чтобы криками "всему конец, все пропало" деморализировать украинцев", - сказал П.Порошенко, добавив, что приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого сценария.
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Іване , ти мрійник , нех тебе шляк трафить !
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мало "П" в названии, давай так: Імпічмент Петру Порошенку П'ятому Президенту-Переможцю і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади
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Я б погодивсь ще на одне нецензурне "П", але це буде занадто. Але емблема політкомпанії, для носіння на одязі, чорний знак оклику у червоному кругу - , це обов'язковий елемент
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а сколько депутатских фракций вас готовы поддержать?
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Які фракції? В цьому парламенті хочаб 50 нормальних нардепів було! Громадянське суспільтво буде правити балом. Як і має бути
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вообще-то импичмент объявляют депутаты ВР причем подавляющим большинством голосов
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а еще лучше: ЗаІППППППППУ: рух За Імпічмент Петру Порошенку П'ятому Президенту-Переможцю і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади
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ох сонечко, у нас точка невозврата еще с 90х осталось, голод, мятежи, нищета. но пройти эту точку мы не смогли за 30 лет и вряд ли пройдем с такими талантами. что кучму поставь, что кравчука, что януковича. даже если сам Суньхуйвчай придет - толку в нашей стране и через сто лет не будет. такая уж у нас нация
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З тобою, барига, ніколи...
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Кто эти "мы"? Порошеску сегодня с "нами" соотносить невозможно.
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Да все просто - чем богаче обычные граждане, тем менее состоятельный президент. И наоборот. Прямая зависимость...
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Президент живе проблемами України і це бачить кожен нормальний украінець, а не прокремлівський злидень !
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Шоколадный ты наш , Пэця ! Верни паскудник деньги из офшоров и мы очень быстро пройдем эту точку !!!
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Когда посадят Кононенко Гелетея Березенко и других из банды пети порошенко только тогда страна станет на путь развития
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При Кравчуке, Кучме, Ющенке страна что делала?
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Те , що і зараз - поступово занепадала ...
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Юлін генеральний Шишкін посадить. Обіцяв першими посадити Баригу і Кроля. Навіть є на них вже справи.
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Два поста о главном

Андрей Алёхин:

Я во Львове.
И я вам скажу, тут этих немытых великомордорских туристов - предостаточно.

Вчера вечером сижу на террасе в кафе, пью виски, а сразу за мной на диванчик усаживается парочка: качок такой с поросячими ресницами и его немытая дама. И оба с таким выразительным мокшанским акцентом:
- Нам бутылочку фраголино.
Знаете же, как они говорят?
- Фрагааааалино.
Фу. Я так и знал: допью виски - не выдержу. И да. Прикиньте, эта его метелка:
- И не скажешь, что Украина. Как будто за границей.
Я как повернусь:
- Это и есть за границей. И всегда будет за границей. А вы можете валить себе в Клязьму, ты гля.
А этот качок так примирительно:
- Мы же ничего. Мы так. Зачем же.
А я все равно ещё порычал:
- Ото пейте своё рагулино и не умничайте: я ща фашистов позову.

Я, когда выпивший, - очень смелый. А эта гибридная война выматывает не бей лежачего. Давайте уже визовый режим.
И чтобы 86% отказов. Или лучше сто.

Андрей Алёхин:

По следам наших выступлений.

Судя по ватным разрывам, автор точно нащупал больное и главное. Но я не о пуканах - хай себе рвутся. Я о наших.

Понимаете, беда в том, что расеянцы совершенно ИСКРЕННЕ не считают Украину ИНОСТРАННЫМ государством. Мы этого просто не понимаем. А это так.
Вот Польша, Венгрия, даже Болгария, даже Латвия - да. А Украина... Ну, какое же это ИНОСТРАННОЕ государство? Это что: xоxлы - иностранцы, чёли?
Ахахахахаха!

Даже самые передовые и прогрессивные - не считают. Даже молодёжь, которая родилась после 1991 года, - не считает. Даже дипломаты в российском посольстве в Киеве - не считают!
Поэтому и вторжение в Крым (и на Донбасс) в их глазах НЕ БЫЛО вторжением в чужую страну. Если бы им пришлось вторгаться на танках в Польшу или Норвегию - путен бы не посмел. Это другие страны. Это война. А в Украину - пожалуйста: это же совсем не то.

Как говорила на московских телешоу покойница Бережная: глупые украинцы не хотят быть процветающей и стабильной окраиной России, а хотят быть бедной и несчастной окраиной Европы. Дурочка искренне не понимала, как это: мы - и вдруг СТРАНА. Как Польша. Или Финляндия.
Или зaлупенфюрер, который ещё Бушу-младшему искренне растолковывал, мол, сам подумай: ну, какое Украина государство? Буш был очень удивлён: он не в курсе этого странного отношения к нам: страна и страна, откуда такие комплексы?

Для них ИНОСТРАННОЕ государство Украина - как будто рука заявила, что отныне существует отдельно от всего тела - и перестала шевелиться по команде. Они ИСКРЕННЕ не понимают: невозможно. Одиннарот. Мышебратья. НА Украине.

Поэтому им очень странно, что мир не понял крымской оккупации: откуда санкции? За что? Опять хотят унизить великую Расею, наложить лапу на наши несметные богатства - золото, пушнину, все это никому давно не нужное говно вековой закваски. Они ИСКРЕННЕ верят: санкции - не за Крым. Это же не война: мы помогаем нормальным xоxлам, которых щемят киевские нацисты.

А наши нацики, которые "от всі заговорять українською - і не будуть мокшанці почуватися, як вдома! Тоді й запануємо! І Альохін, наволоч, теж розмовляє мокшанською!" - невеликого розуму: теж ЩИРО не розуміють: каціопи будут тут почуватися, як за кордоном, не через мову.

Розбиті дороги, Кіркоров з кожного львівського вікна, пластмасові квіточки на Паску, біл-борди, за якими не видно міста, непристебнуті паски на задньому сидінні, переповні смітники біля дому, задушливі вагони 1937 року конструкції, розрахунок тільки готівкою, пенсіонери з гречкою, шоколадки медсестричці, смердючі громадські туалети системи "дірка в підлозі", податки, які ніхто не платить, похмурі продавці та офіціанти, бандюки, які стали парламентарями, кіоски з трусами і халатами, багатоповерхівки, втикнуті замість розваленого старовинного будинку, - це, а не мова, робить Україну каціопською "окраїной". Через ЦЕ вони тут почуваються, як вдома. Можете говорити хоч на хінді; поки ми живемо так, як живемо - вони тут будуть, як вдома: все рідне й знайоме. Оксана Білозір співає тільки українською - але це мелодика і гармонії абсолютно радянські, часів УРСР: расеянці таке люблять: гарні xоxляцькі пісні, раз-два-три калина гей.

А ви носите даїшнікам хабарі - але гордо: "я розмовляю українською!".
Ідіоти.

Змінюйте країну! КРАЇНУ, не тільки мову! Тоді не буде цього: "Надо же! Украина, а как будто за границей!".

Ясно вам?
http://ibigdan.livejournal.com/20790017.html
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Ціль влади - влада.
(Д. Оруелл)
.............................................

Я не прошу від долі вже нічого…
Усе є!.. Влада, гроші, і по списку…
Хіба що років сім побути б Богом!..
А не якимсь «гарантом» українським…

А чом би й ні?! Хіба я ще не гідний
священного помазання, та німба?!
Я ж, як Господь, борю в країні злидні
п'ятьма буханками «УкрАїнського» хліба!

На мій анфас вже й в Раді б'ють поклони!
Бо, певно, зрозуміли небораки,
що геть усі їх прийняті закони
мені до самої, я вибачаюсь, сраки!

То чом же ж і мені не бути Богом,
коли усе, що є у цій країні,
залежить лиш від мене! Від одного!
Чому ж я ще не Бог тоді донині?!

- Альо, бля!.. Парубій! Скажи ораві -
на завтра мій Закон у Раді бУде!
Де Президент - є Богом у державі!
Де опозицію - у зашморг, як Іуду!
Де всі кумИ, де вся моя родина -
то ангели, архангели, й пророки!...
…………………………………………………………
Невже терпіти й справді, Україно,
ти будеш цього «бога» аж два строки?!
...............................................................
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Президент Порошенко - українська КАТАСТРОФА. І чим раніше він піде, тим ця катастрофа буде меньшою. Але, нажаль, вже все одно буде.
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Три роки підривної діяльності не пройшли марно. В суспільстві напруга, невдоволеність усім і уся, розділеність, достатньо провокації, щоб почавсь соціальний вибух. Аби хто не зміг би довести країну до такого стану. Так міг діяти лише фаховий диверсант. А міг хтось не працювати на КДБ навчаясь на міжвідносинах за совка? Отож...
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Еще раз:
20 (двадцать) лет напруги ніякої не було. И тут вдруг за 3 (три) года "в суспільстві напруга, невдоволеність усім і уся", И виноват в этом конечно же Порох!!!
Отож.
Я вот только вот уже в который раз пытаюсь услышать имя более достойного и полезного для України та суспільства человека. А в ответ -- как у Высоцкого -- тишина...
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Україна не була 20 років на першому місті у Світі по корупції, за три роки люди ще не біднішали вп'ятеро, а олігархи так не богатішали. Ну і на сцену вийдуть вже не майданівці з мирним протестом, а ковбасне бидло, якому на пиво не вистачило. Вийдуть з погромами. А бариги втечуть і вас не візьмуть з собою.
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Баба Люля , закрий свою хліборізку. Досракових вибарів не буде..
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Щось у вашому цеху порохоботів співробітницька солідарність не в традиції. Мало лайкаєте один-одного. Суперництво? Хто більш вислужиться?
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Звичайно не буде - банду Офшоренка (разом із стецьками) просто виженуть , кудись в Ростов ... до вашого Баті ..))
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Порошенко - не проблема! Проблема, що ми не можемо визначитись - хто і як буде наступником!
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sulima ivan бачиш друже - "вже все одно буде", тепер і ти зрозумів, що Хряка-2 інакше нездихатись , йому ЖАДІБНІСТЬ затьмарила розум., і підгавкування соєвих відходів йому недопоможуть
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По его словам, повернуть страну в обратную сторону может как возобновление Россией горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые, "дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия".
==============================================================

Ну и как понимать слова порошенко о горячей фазе войны способной повернуть Украину в обратную сторону?

Это как рекомендация путину у действию?

И пора порошенко как то определиться: кто дестабилизирует ситуацию внутри страны - политики популисты или Шатун путин?

Для любого нормального человека, очевидно, шо порошенко, гройсман, яценюк ............ это самые главные популисты страны, причем еще и брехуны.

Уже не говоря о том, шо нет лучшего дестабилизатора внутри страны, чем воровская коррупционная шобла Шатуна сидящего на Банковой с ихними, постоянно, шокирующими тарифами на услуги ЖКХ, газ, повышающимися ценами буквально на все.......... не придумать.

Все усилия порошенко и его коррупционной шоблы направлены на разграбление Украины.

Этим они с одной стороны набивают свои карманы, а с другой делают несостоятельной Украину.


Весь смысл этого состоит в том, шобы сделать Украину несостоятельной в результате чего Америка и Запад отказались бы от нас.

Этой воровской власти - не нужно идти в ЕС, они и так живут намного лучше, чем будут жить в ЕС.

Ведь в ЕС - нет коррупции, а без коррупции эта воровкая шобла не мыслит себе жизни.
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Мы находимся в плену дискредитирующих фантазий можновладців,-пока идёт неуправляемая борьба личных интересов Барыг и ПРокремдёвских ...лядей!
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ПАПа наш!

Народные депутаты Украины предлагают коллегам читать молитву "Отче наш" после открытия каждого пленарного заседания Верховной Рады Украины. Законопроект №6722 зарегистрирован 13 июля, говорится на сайте ВР.

ПАПа наш , сущий на небесах, жрущий за нас, пьющий без нас, ссущий на нас!
Имя твое пусть святится, власть твоя утвердится, откат не прекратится, панама не прохудится!
Капни нам шоколаду, помоги удержать владу, не дай народу разорвать Раду, выдай по чину награду, вытащи, если сяду!
Выдай варенья и печенья, не призри прегрешенья, приумножь накопленья, пошли от НАБУ избавленья, спаси от заключенья!
Будь же блажен и благословен, не восстанем с колен, пока все не будет "рошен"!


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Нагадаємо, 13 липня в парламент внесли законопроект № 6722 про читання молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань. Авторами такої ініціативи стали депутати Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей та Юрій Павленко. Законопроект зареєстрований без тексту, але вже переданий на розгляд Верховній Раді.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n447928


не знаю, может спам, как говорил кто-то в ЕС про их законотворчество, а может секту одну посещают... вспоминаю одного "верующего" мера Киева, и не смешно даже, он вроде в Грузии сейчас "верует"
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Офшорні бариги не те що точку, вже дно пробили в пжити по новому. І Майдану вам, гниди, вже не буде. Буде суд. Швидкий і справедливий.
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Ого , какие мы грозные , сидя на диване ! Проверь , под тобой сухо ?
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А ти мені з окопу передової відповідаєш, стецьок?
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Так , саме звідти ! Хочеш перевірити , так вперед !
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Брехливішої істоти , як ти , ще пошукати треба ! Ти за копійчину і в церкві пе*** неш
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З продажними імбецилами сперечатись - сам дурнем будеш. ПНХ.
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Розумнику , послати може тільки дурник , якщо аргументи відсутні в ватній бошці !
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Дивись не обісцись там, прямо на Майдані.. Ви ж зрадогівнюки тільки і можете шо обсцикать майдан та вікна в перукарнях бити..
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Ще одна падлюка. Хто ж би дав можливість такому шокобидлу до влади дорватись, як би не війна.
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Який же брехливий цей боров шоколадний.НЕНАВИДЖУ.
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Головой об стенку , кацапчику , и ненависть уйдёт мгновенно
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А ще огидніше читати твою муйню про президента !
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Слова порошенко давно нивелированы и не стоят собачьего визга. Президент страны настолько замаран грязными слухами, сплетнями и догадками и столь бездарно ведет себя в информационном поле, что в отношении его невольно возникает чувство гадливости.
Я хотел бы гордиться своим президентом как патриотом Украины, действующим честно и открыто в интересах ее граждан, свободным от каких-либо коррупционных обязательств перед кем-либо и не допускающим двоякого толкования своих слов и поступков. Я что,- многого хочу?
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Собачий лай і скавучання відчутне від зрадоботів і антиукраїнських покидьків , які пнуться до влади !
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ты не с Луны прилетел ? Где такого взять ? Такого надо 20 -30 лет воспитывать ,повторю в 100 -й раз , не будет из чёрного белого за одни выборы , 5 -7 выборов Президента и ВР минимум . Порох - патриот и этого пока хватает. Кончится война , улетит вместе со своим БПП к чёртовой матери.
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ну да , дома же не взрывает со своими людьми как твой карлик
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Грязные слухи , ложь и подлость об президенте Украины , идёт из- за поребрика , а разного рода местная сволота , за хорошее бабло их расспространяет , сеет панику , дабы скинуть прозападную власть и идти в таёжный союз ! Только слепой этого не видит , а дурак не понимает !

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Які чутки? Про що ви кажете? Вже під час Іловайська стало зрозуміло, що Порошенко - шпигун. А все, що було далі, це лише підтверджує
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Під час відвідин дитячої лікарні в Кропивницькому Президент двічі підходив до людей що стояли обабіч дороги. Був як завжди привітним щирим і людяним. Справжній народний президент...
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А ще він білий й пухнастний, солоденький як ота цукерочка за щьокою.

ФУ ГИДОТА.
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Пока у власти олигархи и коррупционеры, бессмысленно говорить о какой-либо точке невозврата. Ничего ещё даже не началось.
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Не заважайте нам красти, не розгойдуйте човен, бо Путін нападе.

І хтось вірить цьому брехунові?
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Вася , твоє ху** ло уже напало , тільки ти бачиш те , що хочеш бачити ! Мабуть від бояри очі злиплись !
Президенту вірить армія і вірять українці , які його обрали !
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Молодець, лизнув шоколадне око, а ну гайда за рошенкою.
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Хорошо с утра принял. Такое несет....
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Мысли Перзидента @VVP2_0. Вот кто принял с утреца :D ·20 серп.Смотрю и думаю, ни в одной стране мира им не доверили бы даже ларёк, а в России они правят уже 17 лет. Самое тяжелое уже позади, Украина выдержала испытание, но точку невозврата мы еще не прошли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4105
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Чтобы пройти точку невозврата нужно возвратить из офшоров тобой и твоими нэдоторканымы наворованого.
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Краще зробити те, що зробили румуни з Чаушеско і його родиною.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСамое тяжелое уже позади, Украина выдержала испытание, но точку невозврата мы еще не прошли, - Порошенко. ВИДЕО
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