EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, Общество
  5494  26
Материалы по теме:
Все про:Львов (3657) патрульная полиция (1398)

 "Не крути здесь е####. Я тебе деньги плачу! Фамилия?", - пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три машины. ВИДЕО

Пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три автомобиля, припаркованные на улице Дунайской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после прибытия полиции, водитель вел себя агрессивно и матерился. Экспресс-тестирование на алкоголь пройти отказался. Патрульные составили пять админпротоколов.
Загрузка видео...

Смотрите также: Патрульные в Хмельницком спасли женщину, собиравшуюся выпрыгнуть с десятого этажа. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В США уже бы суда ждал в камере,за оскорбление полицейского,а в дурдоме его на цензора печатают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить… Ф. Раневская
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Роби свою роботу...Я тобі гроші плачу,податки...
Когось він мені нагадує... Постійно читаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быдло везде одинаковое - что во Львове, что в Донецке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чучело быдловатое. Нажрался и еще за руль полез.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Москва начала Перестройки,два экипажа косят лоха на иномарке,один цепляет лоха бампером,(ювелирная работа),останавливаются все трое,выходят качки из тачки и орут типа авария сурьёзная,гони бабло..., и дальше концерт по заявкам : ну всё чувак,ты попал на 3 штуки баксов...,снимают бабло и дальше на трассу искать очередного ЛОХА..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, а теперь ещё и штраф оплатит ) пьяный за рулём - преступник !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пьяный всегда прав,что коммунист на партсобрании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От нас усі лякають мажорами за кермом, але, блін, мажори небезпечні, проте їх мало. А такого от бидла бухого повно....

І, якщо чесно, набагато більше, ніж мажори, мене лякають:
- гопнічки на копійках без бамперів -чомусь мода така є знімати бампери.

- неадекватні воділи Спринтерів/Газелей/Богданів - як маршруток, так і комерційних фургонів, бо і ті, і другі чомусь гонять як дурні, ніби в них графік уже давно прострочився.

- неадеквати на литовських номерах і номерах АН, ВВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А меня вот больше пугает стереотипное быдло. В киеве чаще недаекватов вижу на АА номерах, чем на АН или ВВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я суджу по собі, кожен день їжджу за кермом, я не грібу всіх під одну гребінку, а розповідаю на основі досвіду.

І да, якщо людина зняла із Жигуля обидва бампери і їздить так постійно, то тут уже не до стереотипів.... Я от навіть не розумію навіть суть цієї "моди". Чим бампери заважають-то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що витворяють неадеквати з номерами АІ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
як гидко дивитись.. Невже не можна навчитись вживати так, щоб не перетворюватись на тварину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так хочеться лопатою по іпальнику урядити бику.

 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Посмотрите на себя народ. Какое вы быдло. И не смейте потом говорить что "мусора не люди". Это вы животные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Не крути здесь е####. Я тебе деньги плачу! Фамилия?", - пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три машины. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти