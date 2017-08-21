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"Не крути здесь е####. Я тебе деньги плачу! Фамилия?", - пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три машины. ВИДЕО
Пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три автомобиля, припаркованные на улице Дунайской.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после прибытия полиции, водитель вел себя агрессивно и матерился. Экспресс-тестирование на алкоголь пройти отказался. Патрульные составили пять админпротоколов.
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Когось він мені нагадує... Постійно читаю.
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І, якщо чесно, набагато більше, ніж мажори, мене лякають:
- гопнічки на копійках без бамперів -чомусь мода така є знімати бампери.
- неадекватні воділи Спринтерів/Газелей/Богданів - як маршруток, так і комерційних фургонів, бо і ті, і другі чомусь гонять як дурні, ніби в них графік уже давно прострочився.
- неадеквати на литовських номерах і номерах АН, ВВ.
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І да, якщо людина зняла із Жигуля обидва бампери і їздить так постійно, то тут уже не до стереотипів.... Я от навіть не розумію навіть суть цієї "моди". Чим бампери заважають-то?
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