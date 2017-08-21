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 Политика Украины
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 На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр. ВИДЕО+ФОТО

Завершился конкурс среди танковых взводов на первенство Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который в течение 5 дней проходил на базе общевойскового полигона оперативного командования "Север" на Черниговщине.

Участники соревнований боролись за первенство в различных номинациях по всем направлениям подготовки танковых взводов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.



За ходом последнего этапа конкурса - боевой стрельбы в составе взвода - наблюдал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко. Он высоко оценил подготовку танковых экипажей.

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- Опыт, который вы получили во время конкурса, должен распространяться в ваших бригадах и оперативных командованияя, - обратился он к участникам соревнований.

По результатам соревнований первое место, переходящий приз и денежный сертификат в размере 84 тысяч гривен получила команда 14-й отдельной механизированной бригады. Кстати, представители этого соединения стали лучшими в подобных соревнованиях уже второй год подряд.

Второе место и денежный сертификат на 42 000 гривен получила команда 30-й отдельной механизированной бригады. Третьими стали представители 17-й отдельной танковой бригады, получив денежный сертификат на 24 000 гривен.

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Участники соревнований также были награждены ценными подарками и наградами командующего Сухопутных войск в личном первенстве в различных номинациях.

При анализе этапов подготовки и проведения соревнований заместитель командующего Сухопутных войск по боевой подготовке генерал-лейтенант Игорь Довгань отметил высокий уровень подготовки полигонного оборудования и базы к проведению соревнований.

- Участникам конкурса пришлось действовать в условиях ведения огня и поражения целей танковыми экипажами, которые имели место во время боевых действий в районе проведения АТО. Это принципиальная позиция, и во время подготовки заданий на конкурс в следующем году мы также будем учитывать современные риски, - подчеркнул он.

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На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 01На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 02На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 03На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 04На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 05На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 06На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 07На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 08На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр 09
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ну що,знову знайдуться ті,хто скиглитимуть,що всьовнаспогано?
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То в кацотролів робота така - кидати гівно на вентилятор . А по друге - гроші не пахнуть ...
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Ти диви- в ЗСУ і танки є...
А тут в коментах пишуть, що все в НГУ йде, аби українців на Майдані чавити.
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практика это хорошо..... тяжело в учении, легко в бою...
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Добре хлопці! Нехай дрожить російський супостат!
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По результатам соревнований первое место, переходящий приз и денежный сертификат в размере 84 тысяч гривен получила команда 14-й отдельной механизированной бригады.

По семь штук на нос (их там на видео 12 человек). Негусто...

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр. ВИДЕО+ФОТО
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