 На Черниговщине завершились соревнования танковых взводов на первенство Сухопутных войск ВСУ: победителями второй год подряд стали воины 14-й ОМБр. ВИДЕО+ФОТО

Участники соревнований боролись за первенство в различных номинациях по всем направлениям подготовки танковых взводов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
За ходом последнего этапа конкурса - боевой стрельбы в составе взвода - наблюдал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко. Он высоко оценил подготовку танковых экипажей.
- Опыт, который вы получили во время конкурса, должен распространяться в ваших бригадах и оперативных командованияя, - обратился он к участникам соревнований.
По результатам соревнований первое место, переходящий приз и денежный сертификат в размере 84 тысяч гривен получила команда 14-й отдельной механизированной бригады. Кстати, представители этого соединения стали лучшими в подобных соревнованиях уже второй год подряд.
Второе место и денежный сертификат на 42 000 гривен получила команда 30-й отдельной механизированной бригады. Третьими стали представители 17-й отдельной танковой бригады, получив денежный сертификат на 24 000 гривен.
Участники соревнований также были награждены ценными подарками и наградами командующего Сухопутных войск в личном первенстве в различных номинациях.
При анализе этапов подготовки и проведения соревнований заместитель командующего Сухопутных войск по боевой подготовке генерал-лейтенант Игорь Довгань отметил высокий уровень подготовки полигонного оборудования и базы к проведению соревнований.
- Участникам конкурса пришлось действовать в условиях ведения огня и поражения целей танковыми экипажами, которые имели место во время боевых действий в районе проведения АТО. Это принципиальная позиция, и во время подготовки заданий на конкурс в следующем году мы также будем учитывать современные риски, - подчеркнул он.
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А тут в коментах пишуть, що все в НГУ йде, аби українців на Майдані чавити.
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По семь штук на нос (их там на видео 12 человек). Негусто...
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