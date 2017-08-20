 Чемпион мира из РФ Драчев убит во время драки в Хабаровске. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", инцидент произошел утром 20 августа в кафе "Галерея". Мужчина, имя которого неизвестно, начал провоцировать Драчева. Конфликт перерос в драку на улице.
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Вопрос- украинцам обязательно знать кто погиб в раше? Может свои проблемы будем обсуждать ?
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