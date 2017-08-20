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 Чемпион мира из РФ Драчев убит во время драки в Хабаровске. ВИДЕО

В Хабаровске (Россия) во время уличной драки убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", инцидент произошел утром 20 августа в кафе "Галерея". Мужчина, имя которого неизвестно, начал провоцировать Драчева. Конфликт перерос в драку на улице.

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Эту хорошую новость мы еще вчера почитали.
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Лифтинга не хватило и еще один кацап отдался на суд божий Надеюсь приговором будет ад
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Я фигею. Сегодня ехала. Трасса Одесса- Киев. В одну полосу. Пробка невероятная . Джип пошел на обгон и врезался в фуру. Джип в кювете, фура на боку. И проблема в дурацкой организации строительных работ на трассе.
Вопрос- украинцам обязательно знать кто погиб в раше? Может свои проблемы будем обсуждать ?
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вот она истинная кацапская звериная сущность - добивать лежащего без сознания человека! вот так же эти ублюдки под Иловайском расстреливали медицинские машины!
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