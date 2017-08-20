 Террорист "1-й славянской бригады" попался на КПВВ в Донецкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольный пункт "Гнутово" на въезд на контролируемую территорию прибыл гражданин Украины 1991 года рождения. Мужчина предоставил паспорт, в котором были обнаружены признаки подделки: подделка подписи и печати представителей миграционной службы с использованием клише.
В ходе дальнейшей проверки установлена причастность гражданина к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". В период с ноября 2014 по февраль 2015 года он находился в составе так называемой 1-й славянской бригады.
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