EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  1249  16
Материалы по теме:
Все про:боевик (19076) задержание (6124) Донецкая область (4603) пункт пропуска (343)

 Террорист "1-й славянской бригады" попался на КПВВ в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области задержан мужчина, причастный к незаконным вооруженным формированиям (НВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в контрольный пункт "Гнутово" на въезд на контролируемую территорию прибыл гражданин Украины 1991 года рождения. Мужчина предоставил паспорт, в котором были обнаружены признаки подделки: подделка подписи и печати представителей миграционной службы с использованием клише.

В ходе дальнейшей проверки установлена причастность гражданина к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". В период с ноября 2014 по февраль 2015 года он находился в составе так называемой 1-й славянской бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А з якого дива у всіх цих "кормільцев" важкий матеріальний стан?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бандеравцев праклятущих кормят , паследние жилы надрывая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно жи рєбьйонок! Єхало в СБУ здаваться по програмє "Тєбя ждут дома". Бляха-муха, через таких дебілів країна вже три роки нормально не живе і хороших людей втрачає. А воно навіть мізків не має, аби не лізти туди, де нас*ало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот вам отличный повод:раздувайте,накаляйте,требуйте,наказывайте.Или слабо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой он террорист? Суд признал что нет террористов в ДуоНР,так как их не признали террористами нигде в мире и в Украине в том числе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И сразу же заметте как отличается западная власть от нашей. На западе сразу же по всем каналам показывают морду террористов. У нас же всегда личность и морду террориста скрывают. Зато рашисты всех наших людей и ихние паспортные данные знают в лицо.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоТеррорист "1-й славянской бригады" попался на КПВВ в Донецкой области. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти