EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  454  3
Все про:Нацполиция (8452) похищение (1277) Черкассы (649)

 Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Черкассах сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженных мужчин, которые избили и похитили двух человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Черкасской области.

Отмечается, что в полицию поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили.

"Двое неизвестных произвели несколько выстрелов в их сторону, затолкали в грузовой фургон и увезли в неизвестном направлении. Также пострадавший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали и сказали, что везут убивать", - сказано в сообщении.

Сразу же на территории Черкасской оперативной зоны был введен план "Перехват", а полицейские начали розыск похитителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО

"В ходе отработки территории работники Черкасского отдела полиции заметили подозрительный фургон, который, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости резко свернул с основной дороги в безлюдное место на промышленную зону. После преследования грузового автомобиля черкасские правоохранители задержали похитителей, которые были непосредственно причастны к избиению и похищению пострадавших", - сообщает полиция. Также добавляется, что, открыв кузов, правоохранители обнаружили увидели окровавленных мужчин, связанных веревкой и с мешками на голове. В ходе осмотра места происшествия также были найдены два пистолета, которыми похитители стреляли в мужчин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Средь бела дня женщина пыталась похитить двухлетнего ребенка в Сумах, - Нацполиция. ВИДЕО

По данным полиции, освобожденные 31-летние пострадавшие доставлены в Черкасскую городскую больницу для оказания первой медицинской помощи.

"Как выяснилось, похитителями оказались местные жители 40 и 32 лет. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними работают следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого происшествия", - отметили в полиции.

По данному факту Черкасским отделом полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей 01Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей 02Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей 03Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей 04Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей 05



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Два пістолети? А чого не пневматичні пристрої для відстрілу куль калібру 4.5 мм?
Якесь коглоспне викрадення.
З огляду на опис події хотили залякати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після цієї фрази зрозуміти в новині вже нічого неможливо-.
"Отмечается, что в полицию поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили."

Источник: https://censor.net.ua/v452384
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поліція неграмотно написала, а ЦН так і зкопіював, найдены два пистолета, которыми похитители стреляли в мужчин.
Источник: https://censor.net.ua/v452384
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти