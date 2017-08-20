 Полиция Черкасс задержала вооруженных похитителей двух людей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Черкасской области.
Отмечается, что в полицию поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили.
"Двое неизвестных произвели несколько выстрелов в их сторону, затолкали в грузовой фургон и увезли в неизвестном направлении. Также пострадавший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали и сказали, что везут убивать", - сказано в сообщении.
Сразу же на территории Черкасской оперативной зоны был введен план "Перехват", а полицейские начали розыск похитителей.
"В ходе отработки территории работники Черкасского отдела полиции заметили подозрительный фургон, который, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости резко свернул с основной дороги в безлюдное место на промышленную зону. После преследования грузового автомобиля черкасские правоохранители задержали похитителей, которые были непосредственно причастны к избиению и похищению пострадавших", - сообщает полиция. Также добавляется, что, открыв кузов, правоохранители обнаружили увидели окровавленных мужчин, связанных веревкой и с мешками на голове. В ходе осмотра места происшествия также были найдены два пистолета, которыми похитители стреляли в мужчин.
По данным полиции, освобожденные 31-летние пострадавшие доставлены в Черкасскую городскую больницу для оказания первой медицинской помощи.
"Как выяснилось, похитителями оказались местные жители 40 и 32 лет. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними работают следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого происшествия", - отметили в полиции.
По данному факту Черкасским отделом полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека).
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Якесь коглоспне викрадення.
З огляду на опис події хотили залякати.
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"Отмечается, что в полицию поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили."
Источник: https://censor.net.ua/v452384
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Источник: https://censor.net.ua/v452384
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