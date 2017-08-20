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 Политика Украины
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 "Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - Порошенко о модернизации танка Т-72А. ВИДЕО

При модернизации конструкторы максимально использовали опыт воинов АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко сообщил о модернизации вооружения для ВСУ в своем Фейсбуке.

"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации ГП "Киевский бронетанковый завод" максимально учел опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в Госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот". Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - пишет Порошенко.

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Сейчас зрадофилы налетят и докажут, что при януковиче для армии делали больше.
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Не правда. Да и сравнивать военное время с мирным не корректно. И поддержку армии народом также. Это манипуляция на ровном месте.
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Генералов надо модернизировать. Прошивку поменять. Петя ни одного полководца не выдвинул. А то у всех хенералов исконно турчиновская парадигма - "военного решения нет, нам не победить". В принципе, такая же прошивка и у самого Верховного.
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В Нацгвардию танк это пойдёт, чтобы менты качественнее работать могли в случае недовольства людей .
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судя по тому что собрались строить газопровод в обход даунбасии- возвращать назад эта власть ничего не собирается
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Один простой вопрос, когда этот танк будет направлен в АТО?
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ходят слухи, что будет внешнее управление, ибо ахметов окончательно спелся с порошенком
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Надо признать что в отношении развития военной техники Порошенко делает многое, как для авиастроения так и для танкостроения.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - Порошенко о модернизации танка Т-72А. ВИДЕО
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