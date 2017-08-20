 "Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - Порошенко о модернизации танка Т-72А. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко сообщил о модернизации вооружения для ВСУ в своем Фейсбуке.
"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации ГП "Киевский бронетанковый завод" максимально учел опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в Госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот". Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - пишет Порошенко.
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