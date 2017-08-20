 Боевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, 19 августа, нарушив режим тишины, НЗФ ОРДО обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево.
Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.
Украинская сторона СЦКК осуждает действия НЗФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.
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дивна позиція, хоча, є команда з верху, то все зрозуміло - "тарговиє партньори"
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а що каже гугль))) ?!
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які в тебе авторитети - хуйло, сепари й жирка!
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хіба вони заслуговують на це?
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Экспорт товаров из Украины в Россию за полгода увеличился на 26,4%, - Госстат
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой наИнтерфакс-Украина.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3031110
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А без эмоций, то это ответ на ваш шедевр:
"КацаПсины покупают товар у Жидобандерской Хунты? ты см то веришь в эту туфту?"
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2014 = 18.2%
2015 = 12.7%
2016 = 9.9%
2017 (I кв.) = 9.2%
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На Донбассе, в районе Старобешево ликвидирован уроженец Горловки изменник и террорист П.Пронченко.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Пронченко Павел Павлович (Горловка, 15/05/91) погиб 17/08/17 предположительно в р-не Белокаменки груз200», - говорится в комментарии к фото.По данным сайта Миротворец, уроженец горловки П.Пронченко - боевик НВФ в/ч №08803, 1 мсб террористической организации «ДНР».Пользователи соцсетей так комментируют сообщение: «Земля тебе бетоном предатель… Ліквідований… Продырявленный дырявый…».
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