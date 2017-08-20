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 Боевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО

Пожар был масштабным - дома выгорели до тла.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, 19 августа, нарушив режим тишины, НЗФ ОРДО обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей в поселке Зайцево.

Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия НЗФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

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"ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.Источник:https://censor.net.ua/v452359"

дивна позиція, хоча, є команда з верху, то все зрозуміло - "тарговиє партньори"
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КацаПсины покупают товар у Жидобандерской Хунты? ты см то веришь в эту туфту?
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)))) цей креативчик)) з методички?! особливо про віру с шоколадного язика!
а що каже гугль))) ?!
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нацарпать можно всё что угодно,и что Путлер жрёт шиколад Рошен Тоннами напару с Жириновским.. и Дугиными Прохановыми...Гиркиными..
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слухай Senator S 01a656ec дякую тобі, я зрозумів,
які в тебе авторитети - хуйло, сепари й жирка!
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я их за язык не тянул про Украинскую Хунту,они сами всё рассказали...
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я не про те, навіщо писати про це кацапсінське гівно з великої літери?!
хіба вони заслуговують на це?
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15.08.17 16:39
Экспорт товаров из Украины в Россию за полгода увеличился на 26,4%, - Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой наИнтерфакс-Украина.Источник:https://biz.censor.net.ua/n3031110
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сравните торговлю РАБссии и Украины 2012 года и сегодня...
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А с 1912 не сравнить?)))) У нас война, діду! Война!!!! А мы экспорт увеличиваем с врагом.
А без эмоций, то это ответ на ваш шедевр:
"КацаПсины покупают товар у Жидобандерской Хунты? ты см то веришь в эту туфту?"
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есть на РАБссии Независимая газета Константина Ремчукова.Торговля РАБссии и Украины упала на 67% с 2014 года...,и продолжает падать.Украина почти всё продает ЕС и Китаю...
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Ты читать умеешь? Это данные Госстата Украины!!!
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насправді це не збільшення торгівлі. Просто після початку блокади лугандону добровольцями весь контрабас, який ішов до казламордих через зону АТО довелось перенаправляти законним шляхом - через митницю.
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Доля РФ в экспорте Украины:
2014 = 18.2%
2015 = 12.7%
2016 = 9.9%
2017 (I кв.) = 9.2%
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Заходишь на официальный сайт Госстата Украины и читаешь!
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извините, но вряд ли "команда сверху" была. Дело в том, что солдатам ВСУ, как помню - всё не так. Приказа нет - плохо. Затем отдали приказ - снова что-то не так. И т.д. Надоело уже.
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може й так, але ж тут є "традиція" - не відповідати на провокації, що є провокація ?!
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"Запальні" бувають танці, а снаряди "ЗАПАЛЮВАЛЬНІ". Виправіть назву!
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Ви 2-а роки воювали, не виходячи з будинку?
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Было мнение Злого Крота, что в Зайцево было немного сепаров. Но сейчас они говорили, что это укропы виноваты?
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та для этой ваты всегда будут укры виноваты ! Ни хрена не жалко погорельцев почему то ..мычали с триколорами четыре года назад Путен памаги ? Вот он и помогает
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А вот местные утверждают, что именно в Зайцево так не мычали. Кому верить?
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Вчера спорил по Злым Кротом, но в чем он убедил меня, что надо знать точно как было, а не всех грести под одну гребёнку.
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Ето называется кусочек росии прилетел в каждый дом.
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Под Старобешево зашкварен очередной «любитель путина». ФОТО. СКРИН20.08.2017 - 10:00
На Донбассе, в районе Старобешево ликвидирован уроженец Горловки изменник и террорист П.Пронченко.Об этом сообщается в твиттере Necro Mancer.«Пронченко Павел Павлович (Горловка, 15/05/91) погиб 17/08/17 предположительно в р-не Белокаменки груз200», - говорится в комментарии к фото.По данным сайта Миротворец, уроженец горловки П.Пронченко - боевик НВФ в/ч №08803, 1 мсб террористической организации «ДНР».Пользователи соцсетей так комментируют сообщение: «Земля тебе бетоном предатель… Ліквідований… Продырявленный дырявый…».
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Что,сожгли наши дома ?..мы не поддались на провокации?..Эт норма!Проведем еще одни учения где нибудь в тылу...выпустим пар..
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Якщо довго кричати хуйлопамагі, то можна побачити як горить ваша хата.
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- "рррааасссиияяя! ррааасссссиииияяяя! ррааассссииияяя!...."
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- "рррааасссиияяя! ррааасссссиииияяяя! ррааассссииияяя!...."
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБоевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО
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