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Все про:Крым (20495) пикет (739) активист (497) Чийгоз (140)

 Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза. ВИДЕО

В оккупированном Крыму вышел на свободу 76-летний Сервер Караметов, арестованный на 10 дней за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", встречать Караметова пришли активист крымскотатарского движения Нариман Джелял, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, а также крымчане из разных городов и сел полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Ахтему Чийгозу в Крыму суд оккупантов вынесет 11 сентября, - СМИ

Напомним, Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза. 9 августа "Железнодорожный суд Симферополя" присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз находится под арестом с января 2015 года. Российское следствие обвиняет его в "организации массовых беспорядков".

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Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза - Цензор.НЕТ 1727Julia Davis‏ @JuliaDavisNewsЧитатиБільше
No clashes in Boston, no civil war in the U.S., Mattis will visit #Ukraine to express solidarity - and yes, sanctions are here to stay.
Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза - Цензор.НЕТ 214810:34 - 19 серп. 2017
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Alexandr Slavich - может гражданской войны пока и нет..., но не спокойно в США.. Бостон сегодня...

https://youtu.be/4qE1G4_nHv4
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Так там вот такие расклады. Да неонацистов просто затопчут.
Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза - Цензор.НЕТ 4758 Fuat Hudaverdi‏ @fuadhudЧитатиБільше
Today's Nazi rally in Boston (above) and protesters (below).
Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза - Цензор.НЕТ 470112:32 - 19 серп. 2017
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Alexandr Slavich - вообще то черные белых легко нацистами называют... Нацизм сам по себе не причем ...скорее белые vs черные...
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Так там на нижней фотке, где антинаци, не особо-то и чёрные.
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Alexandr Slavich - эти белые вместе с черными памятники основателям Америки скидывали и пинали... - леваки, хотят быть своими среди черных, как Майк Джексон своим среди белых...
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Ёшкин кот,там моя сестричка живёт,сейчас наберу по скайпу .
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Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза - Цензор.НЕТ 2504Роман Донік з Roman Donik.3 год ·
В районе Желобка наши ребята сняли (в смысле обезвредили) с десяток мин (МОН-50) российского производства 2004 года. Часть пойдет на фиксацию участия РФ, а часть как сюрпризы для оккупантов. Была со стороны боевиков попытка помешать. У боевиков один 300 и один 200.
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Хтось може мені пояснити правову підставу адмінаресту цього шановного активіста? Адже одиночні пікети дозволені? Чи я щось не розумію чи пропустив?
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У рашинській конституції дозволено максимум на 2 терміни по 4 роки. Все що більше - нелегітимно і незаконно.

Зараз рашка нелигітимна і є розсадником беззаконня. Там може бути все, що завгодно. А Крим тимчасово окупований рашкою.
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В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ - 100 ЛЕТ КАК РАСЯЯНСКУЮ СКОТОНЕЧИСТЬ ОПТОМ ОПЕТУШИЛИ ЖЫДОМАСОНЫ ВО ГЛАВЕ С ЧУЧЕЛОМ МАВЗОЛЕЙНЫМ, КОТОРОЕ ОПОЗОРЕННЫЕ В ВЕКАХ СКОТОСОВКИ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ НА САМОМ ПОЧЕТНОМ МЕСТЕ.
БЫТЬ РАСЯЯНИНОМ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕТУШАРОЙ ПОДШКОНОШНЫМ НА АВТОМАТЕ.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоОккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза. ВИДЕО
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