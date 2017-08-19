 Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", встречать Караметова пришли активист крымскотатарского движения Нариман Джелял, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, а также крымчане из разных городов и сел полуострова.
Напомним, Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза. 9 августа "Железнодорожный суд Симферополя" присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".
Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз находится под арестом с января 2015 года. Российское следствие обвиняет его в "организации массовых беспорядков".
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No clashes in Boston, no civil war in the U.S., Mattis will visit #Ukraine to express solidarity - and yes, sanctions are here to stay.
10:34 - 19 серп. 2017
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https://youtu.be/4qE1G4_nHv4
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Fuat Hudaverdi @fuadhudЧитатиБільше
Today's Nazi rally in Boston (above) and protesters (below).
12:32 - 19 серп. 2017
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В районе Желобка наши ребята сняли (в смысле обезвредили) с десяток мин (МОН-50) российского производства 2004 года. Часть пойдет на фиксацию участия РФ, а часть как сюрпризы для оккупантов. Была со стороны боевиков попытка помешать. У боевиков один 300 и один 200.
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Зараз рашка нелигітимна і є розсадником беззаконня. Там може бути все, що завгодно. А Крим тимчасово окупований рашкою.
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БЫТЬ РАСЯЯНИНОМ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕТУШАРОЙ ПОДШКОНОШНЫМ НА АВТОМАТЕ.
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