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 Добровольцам из Чечни Осмаеву и Окуевой вручили награды имени Героя Украины Марка Паславского. ВИДЕО

Добровольцам АТО из Чечни Адаму Осмаеву и Амине Окуевой вручили первую награду имени Героя Украины Марка Паславского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", супруги защищали Украину от агрессора в составе батальона имени Джохара Дудаева. Именные медали от Благотворительного фонда Марка Паславского вручают иностранцам, которые участвуют в боях за Украину.

Осмаев во время вручения сказал: "Для нас большая честь получить награду имени Марка Паславского, потому что это действительно настоящий герой, подобно нашему командиру, погибшему Исе Мунаеву, который оставил жизнь в изобилии в Европе, Америке и приехал сюда защищать Украину по зову сердца".

В свою очередь, Окуева добавила: "Украина сейчас является форпостом, рубежом, который отделяет весь цивилизованный мир от московского нашествия. И действительно люди разных народов, люди харизматичные, пассионарные - они приехали сюда, помогать Украине, понимая, что это важно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киллеру, покушавшемуся на Осмаева и Окуеву, продлили меру пресечения, - прокуратура Киева

Марк Паславский - американец украинского происхождения. В начале войны на Донбассе он отказался от американского гражданства в пользу украинского. Воевал в составе батальона "Донбасс", погиб 19 августа 2014 года в Иловайске.

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Что то скажут против того кого не следует и скушают их как и всех неугодных!
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Не каждый американец откажетца от американского гражданства ради украинского .
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Заведут уголовное дело в штатах, сразу откажется.
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Окуева - славянка из Одессы, когда она стала иностранкой?
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Форумчане... Алине вообще-то ... (если бы я был президентом)...
Присвоил бы Орден "Княгини Ольги" 1-й степени...
Это не просто женщина... это женщина-Воин...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДобровольцам из Чечни Осмаеву и Окуевой вручили награды имени Героя Украины Марка Паславского. ВИДЕО
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