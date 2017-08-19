 Добровольцам из Чечни Осмаеву и Окуевой вручили награды имени Героя Украины Марка Паславского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", супруги защищали Украину от агрессора в составе батальона имени Джохара Дудаева. Именные медали от Благотворительного фонда Марка Паславского вручают иностранцам, которые участвуют в боях за Украину.
Осмаев во время вручения сказал: "Для нас большая честь получить награду имени Марка Паславского, потому что это действительно настоящий герой, подобно нашему командиру, погибшему Исе Мунаеву, который оставил жизнь в изобилии в Европе, Америке и приехал сюда защищать Украину по зову сердца".
В свою очередь, Окуева добавила: "Украина сейчас является форпостом, рубежом, который отделяет весь цивилизованный мир от московского нашествия. И действительно люди разных народов, люди харизматичные, пассионарные - они приехали сюда, помогать Украине, понимая, что это важно".
Марк Паславский - американец украинского происхождения. В начале войны на Донбассе он отказался от американского гражданства в пользу украинского. Воевал в составе батальона "Донбасс", погиб 19 августа 2014 года в Иловайске.
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